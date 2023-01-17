Жители Азербайджана сочли мизерной прибавку к пенсиям и пособиям

17 января 2023, 23:00

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Объявленное властями Азербайджана повышение зарплат бюджетникам, социальных пособий и пенсий не покрывает рост инфляции, указали опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. Рост пособий незначителен и не сможет улучшить положение малообеспеченных семей, рассказали жители Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", большая часть населения Азербайджана лишена нормального жилья и доступа к качественным медицинским услугам из-за низких доходов, говорится в совместном исследовании Бакинского клуба прав человека и организации "Международное сотрудничество по правам человека" (International Partnership for Human Rights IPHR). В июне 2022 года несколько активисток оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана провели перед зданием парламента акцию протеста, с требованием увеличить пособия детям из малообеспеченных семей.

Распоряжением президента Азербайджана от 13 января с января повышены зарплаты бюджетникам, социальные пособия, пенсии и стипендии. Повышение зарплат коснулось госслужащих, академиков и ряд других категорий населения, размер выплат которым определяется увеличением показателя минимальной зарплаты с 300 (около 176 долларов США) до 345 манатов (около 202 долларов США). В частности, заработная плата работников ряда бюджетных организаций повышена на 15%, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения.

Повышения коснулись также части социальной незащищенных слоев населения. Размер социального пособия по случаю потери кормильца вырос на 20%, со 100 (около 58 долларов США) до 120 манатов (около 70 долларов США), пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте до одного года, выросли почти на 43%, с 70 (около 41 доллара США) до 100 манатов на ребенка, пособия на ежегодное лечение пострадавших от радиационных аварий – на 26,5%, с 237 (примерно 139 долларов США) до 300 манатов (около 176 долларов США). Размер социального пособия на рождение ребенка вырос на 66,7%, с 300 до 500 манатов (около 294 долларов США), то есть 66,7 процента. Социальное пособие женщинам, имеющим более пяти детей, повышено на 50%, с 70 до 105 манатов (около 623 долларов США). Социальные пособия выдаются 264 тысячам гражданам в 62 тысячах семей. сообщили в министерстве.

Минимальный размер ежемесячной пенсии увеличен на 16,7% с 240 (около 141 доллара США) до 280 манатов (примерно 164 доллара США), это коснется до 100 тысяч пенсионеров. Всего в стране насчитывается 1 миллиона 270 тысяч пенсионеров.

В Азербайджане около 600 тысяч человек с различными категориями инвалидности. Размер ежемесячной пенсии им повышен на 22-80%.

Последние повышения, основанные на увеличении МРОТ, не могут считаться удовлетворительными, сказал профессор американского университета Рутгерса (Rutgers University), экономист Губад Ибадоглу. В результате повышений минимальная зарплата доведена до 345 манатов (около 203 долларов США) , а согласно требованию Европейской социальной хартии (ЕСХ), МРОТ должен быть не менее 500 манатов (около 294 долларов США) в месяц., так как азербайджанское правительство дало обязательство ЕСХ, что минимальная зарплата не должна опускаться менее 60% от средней зарплаты в стране. "А последние повышения основаны на минимальной зарплате 345 манатов в месяц", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Губад Ибадоглу сообщил, что предлагал правительству исчислять МРОТ по часовой оплате, как в США. "После вычета налогов размер минимальной зарплаты в стране составляет 1 доллар в час", - подсчитал Ибадоглу.

Рост выплат отстает от темпов инфляции в Азербайджане, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" экономист Натиг Джафарли.

Правительственные источники сообщают об инфляции в 13,7% на 1 ноября 2022 года, тогда как независимые эксперты говорят об инфляции на уровне 20-30% в прошлом году, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" экономист Неймат Алиев.

Центральный банк Азербайджана на 2022 год прогнозировал среднегодовую инфляцию на уровне до 7,5%, сообщило 28 января 2022 года агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу Центробанка Эльмана Рустамова.

"Обещание Центробанка не выполнено, и не могло быть выполнено по ряду причин, виновниками которых является правительство, не справляющееся как с объективными причинами (события на Украине, мировые цены) так и внутренними азербайджанскими – коррупция, поддерживаемый чиновниками монополизм", - прокомментировал Неймат Алиев.

Представители малообеспеченных слоев населения рассказали, что ждали от государства большего увеличения выплат.

Айгюн Гумбатова, жена находящегося в заключении оппозиционера Агиля Гумбатова, не работает, так как у нее трое детей, старший из которых инвалид. По ее словам, помощи со стороны нет, кроме как от соратников мужа по партии.

По ее словам, она получает выплаты на больного ребенка в размере 280 манатов (около 164 долларов США), других доходов нет. На лекарства для лечения сына этих средств не хватает, все деньги она тратит на логопеда для ребенка и еду. "Не знаю, попала ли я в список граждан, охваченных президентским указом. Никто мне ясно не говорит. В феврале буду знать, получила ли я надбавку. Но ясно, что 15-20% к 280 манатам ни одну нашу проблему не решают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. 16 августа 2021 года адвокат пожаловался в прокуратуру на то, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. Член президиума Партии Народного фронта Азербайджана Асиф Юсифли заявил, что Агиль Гумбатов стал жертвой кампании властей против оппозиционной партии. "Его единственная вина в том, что он выходил в прямой эфир в социальных сетях и требовал от властей назначения детских пособий. Просто власти хотят наказать его и запугать всех остальных граждан", - сказал он ранее "Кавказскому узлу". 15 ноября 2021 года судья Бакинского суда по тяжким приговорил члена Партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве. Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Фазиль Вейсалов рассказал, что занимается мелким ремонтом в поселке Новханы, в 25 километрах от Баку. Официально он числится безработным и получает ежемесячно соцпособие в размере 180 манатов (около 105 долларов США). В феврале получит уже 220 манатов (около 129 долларов США).

"Мне добавили 40 манатов. Столько я зарабатываю в день, выполняя заказ владельцев домов. Но заказы бывают не всегда, иногда никто не звонит, особенно зимой. Добавленных 40 манатов (около 23 долларов США) в месяц нашей семье хватит на 3 килограмма бараньего мяса. Спасибо президенту, мог бы не дать ничего. С божьей помощью силы у меня есть, сам зарабатываю. Но от новых денег не откажемся", - рассказал Фазиль корреспонденту "Кавказского узла"

Повышение не сильно скажется на благосостоянии семей с детьми-инвалидами, так как лекарства в аптеках дорогие, рассказала врач-педиатр Мехрибан Алиева.

"Купив одну упаковку за 25-40 манатов (около 15-23 долларов США) родитель может потратить всю сумму, полученную в результату январских повышений зарплат и пособий. Конечно, разрекламированная социальная защита на самом деле не покрывает рост цен на все первой необходимости" - сказала врач корреспонденту "Кавказского узла".

Повышением пособия с 300 до 350 манатов удовлетворен инвалид войны Алимшах Гарибов. По его словам, его жена получает пенсию, они живут вместе с семьей сына – главного кормильца.

"Мне добавили 50 манатов (около 29 долларов США), использую эти деньги на оплату услуг врачей. Минимальная стоимость визита к врачу, если данное лечение не указано в списке бесплатных по обязательному медицинскому страхованию, равна 100 манатов (около 58 долларов США). Теперь смогу иногда заниматься лечением болезней, которые государство не покрывает", - сказал Гарибов.

Суммы, на которую повышено пособие, хватит на 30 полукилограммовых буханок хлеба, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Алим Исмаилов из села Илсу. Он получает пенсию по инвалидности в связи с болезнью ног – 100 манатов. Тем не менее вынужден заниматься мелким ремонтом водопроводных и других сетей в домах сельчан. С 1 января должен получать 120 манатов (около 70 долларов США). "Спасибо и на этом, конечно, нас радует государственная помощь. Остальную сумму заработаем сами", - поделился сельчанин.

Недовольны распоряжением президента Азербайджана ветераны карабахских войн, которые получают ежемесячно 80 манатов (около 47 долларов США). Эта сумма определена указом президента от 2019 года в качестве компенсации за рост стоимости коммунальных услуг. Но с 2019 года цены на коммуналку выросли в полтора-два раза, а 80 манатов остались неизменными, сообщил "Кавказскому узлу" член правления организации офицеров запаса Тарлан Эйвазов. "Правительство должно позаботиться о повышении ветеранских выплат хотя бы вдвое, подняв до 160 манатов (примерно 94 доллара США) в месяц", - предлагает Эйвазов

В правительстве знают о недовольстве военных ветеранов, обойденных указом президента., сообщил корреспонденту "Кавказского узла", офицер запаса военный эксперт Адалят Вердиев. Он рассказал, что участвует в закрытых обсуждениях этого вопроса в правительственных кругах. "Вопрос дискутируется, ищут источники получения бюджетного финансирования на повышение ветеранских пенсий", - объяснил Вердиев.

Данный опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

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