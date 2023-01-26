Правозащитники попросили помиловать 27 политзаключенных в Азербайджане

26 января 2023, 14:51

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В мае по случаю 100-летия бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева будет объявлено помилование сообщили власти страны. Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана направила в Комиссию по помилованию список из 27 политзаключенных. Властям также следует освободить активистов Бахтияра Гаджиева и Аваза Зейналлы, которые находятся под следствием, подчеркнули правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в преддверии Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая, Бакинский клуб прав человека направил президенту страны и в комиссию по вопросам помилования заключенных список из 57 человек с просьбой об их помиловании. Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана направила список из 37 заключенных. Большинство в этих списках – политзеки, отметили правозащитники. 27 мая 2022 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 213 человек. В числе помилованных - более 20 человек из списка политзаключенных. В частности, среди них сторонник оппозиции Салех Рустамов, журналисты Афган Садыгов и Бахруз Алиев, член ПНФА Паша Умудов и 19 осужденных по "Гянджинскому делу". Правозащитники сочли решение президента "половинчатым", так как помилована лишь небольшая часть политзаключенных.

Очередное помилование в Азербайджане будет приурочено к 100-летию со дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, которое отмечается 10 мая, заявил 25 января на заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека председатель этой структуры Захид Орудж.

По его словам, Комиссия по вопросам помилования при президенте уже рассмотрела 360 обращений."Процесс рассмотрения заявлений будет продолжен до мая", - привело слова Оруджа 25 января агентство Turan.

Член комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджана, глава Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о готовящемся помиловании.

"С начала января наша комиссия возобновила свою работу. Мы уже провели несколько заседаний и рассмотрели свыше 350 обращений. Комиссия будет работать до мая. Обращений много, и они продолжают поступать", - сказал Нуриев.

Он затруднился ответить на вопрос о том, сколько человек могут быть помилованы, и, есть ли обращения относительно политзаключенных. "Мы тщательно изучаем все обращения. На помилование могут рассчитывать впервые осужденные, совершившие преступления по неосторожности, те, чьи семьи нуждаются в особой социальной заботе и другие, кто может рассчитывать на досрочное освобождение по гуманитарным соображениям. Однако кого помиловать и сколько человек - в исключительной компетенции главы государства", - отметил Нуриев.

Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана (МГПЗОА) представила в Комиссию по вопросам помилования список из 27 политзаключенных.

"Мы, надеемся, что очередное помилование охватит как можно большее число людей и конечно же коснется политзаключенных. Мы представили в комиссию по вопросам помилования список из 27 политзаключенных. Это список лиц, присутствие политических мотивов в преследовании, которых у нас не вызывает сомнения. В феврале мы представим еще один уточненный список, поскольку некоторые кейсы мы продолжаем изучать", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член МГПЗОА, глава Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу.

Кроме того, по ее словам, МГПЗОА будет просить о помиловании лиц, которые более 20 лет уже находятся в тюремном заключении, осужденных за совершение тяжкие преступлений "непреднамеренно или в силу политических обстоятельств в водовороте, которых они оказались не по своей воле".

"К примеру, есть группа осужденных по мятежу ОПОН 1995 года. Они вынуждены были подчиняться приказам командиров. Некоторые из них были приговорены к расстрелу, однако из-за моратория на смертную казнь приговоры не были приведены в действие. Впоследствии смертная казнь была заменена на пожизненное заключение. Есть также рядовые члены военного отряда "Гарангуш", которые непосредственно не были причастны к убийствам, но из-за поверхностного следствия, не дифференцировавшего ответственность каждого обвиняемого, всех обвинили в убийствах. Все они провели в тюрьмах по 25 и даже 30 лет", - рассказала Джафароглу.

31 августа 1993 года члены отряда "Гарангуш" совершили в Губадлинском районе убийства прокурора, следователя прокуратуры, начальника районной полиции и его в водителя, председателя суда и сотрудника полиции.В 1995 году девять членов отряда "Гарангуш" были приговорены к расстрелу, но в связи с отменой смертной казни высшая мера им была заменена на пожизненное заключение. В ходе судебного процесса обвиняемые заявили, что убийства были совершены в связи с тем, что чиновники вместо того, чтобы организовать защиту района, пытались бежать, писало 5 октября 2022 года агентство Turan.

По словам Джафароглу, некоторые лица, которые потенциально являются политзаключенными могут быть освобождены еще на этапе следствия.

"Мы вместе с большой группой представителей гражданского уже обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой оказать содействие в освобождении из-под стражи общественного активиста Бахтияра Гаджиева и журналиста Аваза Зейналлы. У обоих у них проблемы со здоровьем. На период следствия они могут оставаться на свободе, а по итогам судебного следствия мы надеемся, что они добьются оправдания", - отметила Джафароглу.

Бахтияр Гаджиев арестован по обвинениям, которые касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет заключения. Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки, позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. 29 декабря 2022 года суд продлил ему срок содержания под стражей.

Сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов также рассчитывает на то, что помилование будет "большим". "Хочется надеяться на то, что помилование затронет как можно больше людей. В тюрьмах очень много людей, которые попали туда по незнанию законов, или совершили преступления по не осторожности, или из-за материальной нужды. Поэтому помилование является возможностью освободить их", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Помилование должно быть использовано и для решения проблемы политзаключенных, подчеркнул он. "Мы уточняем списки. В последнем нашем списке, который мы объявили в ноябре 2022 года, были 100 человек. С тех пор из списков выбыли 19 фигурантов "Тертерского дела", получившие реабилитацию. По завершению срока наказания на свободу вышел и лидер Исламской партии Мовсум Самедов. Но появились новые политзаключенные, в частности были осуждены несколько членов Движения "Мусульманское единство". Сейчас общее число политзаключенных составляет примерно 85 человек", - сказал Гасанов.

23 ноября 2022 года член движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Шахин Гадирли был задержан силовиками по дороге с работы домой. Его обвинили в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере и арестовали на четыре месяца. В ДМЕ назвали сфабрикованным дело Гадирли, посчитав это провокацией против организации. Шахин Гадирли стал десятым членом "Мусульманского единства" в заключении, сообщили в ДМЕ, напомнив, что свободы лишен и лидер организации Талех Багирзаде. В начале декабря 2022 года были задержаны члены ДМЕ Самир Бабаев и Ниджат Алиев, им также предъявили обвинения по статье о незаконном обороте наркотиков.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров также считает, что помилование должно охватить широкий круг лиц. "Законодательство не ставит количественных ограничений на помилования. У нас были помилования, когда освобождались более 600 человек. Потенциально может быть освобожден каждый, кто не был осужден за тяжкие или особо тяжкие преступления против личности. Конечно, должны выйти на свободу и политзаключенные. Но до помилования следовало бы освободить политзаключенных, которые под следствием. И речь прежде всего идет об общественном активисте Бахтияра Гаджиеве, который 18 сутки голодает добиваясь освобождения из-под стражи. Дело против него откровенно сфабрикованное. И его наказывают как раз за то, что он добивался международных санкций против силовиков, преследующих граждан по политическим мотивам", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

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