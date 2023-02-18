Бахтияр Гаджиев назвал условие для прекращения сухой голодовки

18 февраля 2023, 21:38

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев, который 41-е сутки проводит голодовку под арестом и третьи сутки не пьет воду, ответил отказом на просьбу родных начать употреблять жидкость и заявил, что сделает это только если из его камеры уберут надзирателя, который оказывает на него психологическое давление.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки под арестом Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. На 39-е сутки своей акции Гаджиев в знак протеста против ограничений в этой больнице перешел к сухой голодовке. Тогда к Гаджиеву был приставлен надзиратель, чтобы постоянно следить за ним, и это возмутило активиста. Необратимые последствия для организма Гаджиева могут наступить уже за несколько дней сухой голодовки, предупредили врачи.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сегодня к Бахтияру Гаджиеву не пропустили адвоката Шахлу Гумбатову. “Сегодня утром я прибыла в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, чтобы встретиться с Бахтияром Гаджиевым. После проверки результата теста на коронавирус и документов меня пропустили вовнутрь учреждения. При этом незаконно провели досмотр моей сумки, и уже когда меня собирались сопроводить в комнату для встреч, поступил звонок от начальства с приказом «пока не пропускать». Меня заставили прождать целый час и потом под предлогом того, что сегодня нерабочий день, не разрешили встречу с Бахтияром Гаджиевым. Я им указала, что в прошлую субботу в этом же учреждении с Гаджиевым встречались мои коллеги Эльчин Садыгов и Зибейда Садыгова, что в учреждении тогда были и другие адвокаты. В ответ мне сказали, что их "ошибочно" пропустили", - рассказала адвокат.

Вместе с тем к Гаджиеву сегодня пропустили его отца, мать и брата. «Мы увидели Бахтияра в очень тяжелом состоянии. У меня сердце кровью обливалось, когда смотрела на него. Он полностью изнурен, мой сын с большим трудом ходит. Третий день он не пьет воду. Его губы полностью высохли. Язык от сухости во рту почти не движется. Бахтияр с трудом говорил. Голос был очень слабым», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» мать активиста Солида Мовлаева.

Родные настойчиво просили активиста хотя бы начать пить воду, но Бахтияр Гаджиев сказал, что сделает это только если от него уберут надзирателя.

«Бахтияр рассказал, что его и так содержат в маленькой комнате площадью 6 кв. м, так еще и к нему приставили надзирателя. В комнате невозможно дышать. Надзиратель в течение всего дня, задавая Бахтияру неуместные вопросы, нервирует его. Из комнаты Бахтияра демонстративно убрали бутылки с водой, но этот надзиратель ходит за ним даже в туалет, чтобы посмотреть, не пьет ли Бахтияр воду из-под крана. Все это угнетает моего сына. Бахтияр требует, чтобы надзирателя убрали из комнаты, и тогда он будет пить воду. Но голодовку намерен продолжать до конца», - рассказала после беседы с сыном Мовлаева.

«Мы в смятении. Мы можем потерять Бахтияра. Откуда такая ожесточенность моему сыну? Ведь он не преступник. Он для людей и страны делал только добрые дела», - добавила мать активиста.

Комментарий Пенитенциарной службы относительно требований Гаджиева в связи с выходным днем корреспонденту "Кавказского узла" получить не удалось, но ранее там подтвердили ведение Гаджиевым голодовки.

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