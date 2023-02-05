Бахтияр Гаджиев ответил отказом на просьбы семьи прекратить голодовку

05 февраля 2023, 15:53

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев, проводящий 28-е сутки голодовку в следственном изоляторе, ответил отказом на просьбы брата и родителей прекратить акцию и заявил, что будет голодать до освобождения либо смерти.

Как писал "Кавказский узел", 22 января суд на месяц продлил арест активиста Бахтияра Гаджиева, который уже почти месяц голодает в изоляторе, требуя освобождения. Апелляционный суд оставил в силе это решение. За время голодовки состояние Гаджиева ухудшилось, но в изоляторе он не получает надлежащей медпомощи, настаивает его защита.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду были интерпретированы как неуважение к суду. Гаджиеву предъявлены обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти (статья 221.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана), ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сегодня Бахтияр Гаджиев позвонил из следственного изолятора своему брату Вугару Гаджиеву и сообщил, что не рассматривает возможность прекратить голодовку до освобождения из-под ареста.

«Бахтияр уже 28-й день проводит голодовку. Он позвонил сегодня мне. Его голос был очень слабым, я едва слышал его. Бахтияр сообщил, что его вчера в течение пяти часов обследовал профессор Адиль Гейбулла, который признал его состояние угрожающим жизни. Я настоятельно просил его прекратить голодовку. Я передал ему также просьбу наших пожилых родителей остановить голодовку. Но он непреклонен и сказал, что будет голодать до конца – либо выйдет на свободу, либо из СИЗО вынесут его труп», - передал разговор с братом Вугар Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Гаджиев, несмотря на слабость и боли, интересовался во время разговора с братом последними политическими новостями.

«Я вкратце рассказал ему о происходящем в стране. Он обеспокоился арестом фоторепортера Вели Шукюрова и вообще арестами членов партии Народного фронта Азербайджана и других активистов в последнее время», - сказал Вугар Гаджиев.

Бахтияр Гаджиев, со слов брата, хочет перевода в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. «В санчасти СИЗО нет надлежащих условий для медицинских услуг. Тем не менее, вчера после медобследования в СИЗО представители главного медицинского управления Минюста не сочли целесообразным перевод его в госпиталь Пенитенциарной службы. Но надо учитывать, что в СИЗО после шести часов вечера не бывает врачей, и если, Бахятиару понадобится экстренная помощь, оказывать ее будет некому», - сказал Вугар Гаджиев.

Представители Пенитенциарной службы в связи с выходным днем оказались недоступны для комментариев относительно состояния и требований Бахтияра Гаджиева.

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