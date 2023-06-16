Бахтияру Гаджиеву предъявлены новые обвинения

16 июня 2023, 16:32

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев считает, что новые обвинения в незаконном предпринимательстве, использовании фальшивых документов и контрабанде связаны с его правозащитной деятельностью, сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля суд продлил арест активисту Бахтияру Гаджиеву до 28 июня по просьбе следствия. Защита Гаджиева назвала это решение суда необоснованным и обжаловала его, но апелляция была оставлена без удовлетворения. Позднее суд также отказался удовлетворить ходатайство защиты о смягчении меры пресечения. 24 мая Гаджиев призвал апелляционный суд Баку дать правовую оценку затягиванию следствия и попросил перевода под домашний арест, но суд оставил его просьбу без удовлетворения. Тем временем Европейский суд по правам человека принял в производство жалобу на арест Гаджиева. С утра 6 июня начались обыски в квартире азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева в Баку, в доме родителей и в квартире его брата в Гяндже. Также проводился обыск в квартире друга Гаджиева Раиля Аббасова в Баку, сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным.

Сегодня следствие предъявило активисту Бахтияру Гаджиеву новые обвинения по пяти статьям УК Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

В частности, по его словам, Гаджиеву инкриминируется незаконное предпринимательство (статья 192 УК Азербайджана), лжепредпринимательство (статья 193 УК Азербайджана) фальсификация документов и умышленное использование фальшивых документов (статьи 320.1 и 320.2) и контрабанда (статья 206.1 УК Азербайджана).

Новые статьи обвинения связаны с правозащитной деятельностью Гаджиева, считает адвокат. "Новые обвинения выдвинутые Бахтияру Гаджиеву очень похоже на обвинения которые присутствовали в уголовном деле против ряда местных и иностранных НПО, начатом в 2014 году, когда были арестованы целый ряд активистов, у десятков других были заморожены банковские счета, введен запрет на выезд из страны. Впоследствии арестованные активисты были освобождены, некоторые после решений ЕСПЧ даже оправданы. Само большое уголовное дело 2014 года недавно было вовсе закрыто. Но, видимо, в отношении Бахтияра Гаджиева решили реанимировать тот репрессивный подход", - сказал Садыгов.

Следствие утверждает, что "Бахтияр Гаджиев получал гранты и не использовал из по назначению", отметил адвокат."Бахтияр отвергает эти обвинения и связывает их со своей общественной и правозащитной работой. Он считает, что выдвинутые новые обвинения показывают истинную причину уголовного преследования – наказания за правозащитную деятельность. Ибо обвинения связаны именно с его правозащитной работой", - сказал адвокат.

Садыгов предположил, что срок ареста Гаджиева будет продлен. "Срок меры пресечения в виде ареста в отношении Гаджиева истекает 28 июня. Но, очевидно следственный орган будет ходатайствовать о продлении срока ареста еще на несколько месяцев", - добавил адвокат. По его словам, по новым обвинениям Гаджиеву "может грозить тюремное наказание сроком до шести лет и более".

Садыгов сообщил, что Гаджиев по-прежнему испытывает психологическую напряженность в результате несправедливого уголовного дела и 50-дневной голодовки, которую он провел минувшей зимой.

Содержащийся в Азербайджане под стражей общественный активист Бахтияр Гаджиев заявил, что нуждается в психологической помощи. Он просил передать омбудсмену просьбу о направлении к нему специалиста.

"Мы передавали просьбу Бахтияра в аппарат омбудсмена прислать ему психолога-специалиста. Но до сих пор к нему психолог не приходил", - отметил адвокат.

Представители следственного органа – главного управления полиции города Баку оказались не доступны для комментариев.

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