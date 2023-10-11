Бахтияр Гаджиев прекратил голодовку в изоляторе

11 октября 2023, 16:22

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев на десятые сутки голодовки прекратил голодовку после призывов членов его семьи, адвокатов и правозащитников. Голодовка не повлекла существенного ухудшения здоровья арестованного, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа Хатаинский райсуд Баку не удовлетворил ходатайство о переводе Бахтияра Гаджиева из-под стражи под домашний арест. Защита пообещала обжаловать это решение в апелляционной инстанции. 28 августа Гаджиев в суде назвал безосновательной версию о присвоении помощи, собранной для военных во время карабахской войны 2020 года. 2 октября суд продлил срок его ареста еще на три месяца. 2 октября объявил голодовку в знак протеста против продления срока его ареста. Он также пожаловался на принудительный привод в суд 5 октября, сообщил его адвокат. В пенитенциарной службе не подтвердили голодовку активиста.

До этого Бахтияр Гаджиев после задержания и ареста уже дважды проводил голодовку, добиваясь освобождения. Первый раз акция протеста продлилась 14 дней, ее он прекратил по настоянию пожилых родителей и с учетом призывов общественности. Однако 9 января 2023 года Гаджиев возобновил голодовку после очередного отказа суда в его переводе под домашний арест. Он отказывался от приема пищи 51 день, в том числе на протяжении пяти дней проводил сухую голодовку. Адвокаты заявили о существенном ухудшении состояния Гаджиева, а также отметили, что Гаджиев находится под постоянным психологическим давлением и нуждается в серьезной реабилитации, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Сегодня Гаджиев прекратил голодовку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бахруз Байрамов.

"После того, как Бахтияр Гаджиев в третий раз начал голодовку, его родители, мы, адвокаты, и группа правозащитников настоятельно просили его не продолжать акцию. Еще одна голодовка могла бы вызвать необратимые последствия для здоровья. После двух голодовок он полностью еще не оправился. У него все еще остаются проблемы с нервной системой. С другой стороны, следствие в любом случае подходит к концу и надо готовиться к судебному процессу, чтобы развалить на нем версию обвинения. Ему надо набраться сил, чтобы быть на процессе энергичным и активным. С учетом всех этих факторов Бахтияр сегодня согласился прекратить голодовку", - сказал Байрамов.

Обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, за это Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы. 16 июня Бахтияру Гаджиеву были предъявлены новые обвинения - в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде.

Нынешняя голодовка не привела к серьезному ухудшению состояния Гаджиева, сообщил Байрамов. "Бахтияр, конечно, заметно ослаб, выглядел вялым, бледным. Но других негативных изменений не произошло", - отметил адвокат.

По его словам, в связи с жалобой Гаджиева на применение против него силы при доставке в суд 6 октября, пока расследования не проведено.

Директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров подтвердил, что члены этой структуры просили Гаджиева прекратить голодовку. "Мы просили Бахтияра не продолжать голодовку, не подрывать свое здоровье. Правовые средства для восстановления в отношении него справедливости не исчерпаны. Впереди судебное следствие, на котором он сам и адвокаты очевидно докажут невиновность активиста. Как бы суд не выполнял заказ, игнорировать очевидные нарушения и фальсификации будет сложно", - сказал адвокат.

Представители отдела общественных связей пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

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