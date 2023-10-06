Бахтияр Гаджиев возобновил голодовку после продления ареста

06 октября 2023, 20:06

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев объявил голодовку в знак протеста против продления срока его ареста.

Он также пожаловался на принудительный привод в суд, сообщил его адвокат. В пенитенциарной службе не подтвердили голодовку активиста.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа Хатаинский райсуд Баку не удовлетворил ходатайство о переводе Бахтияра Гаджиева из-под стражи под домашний арест. Защита пообещала обжаловать это решение в апелляционной инстанции. 28 августа Гаджиев в суде назвал безосновательной версию о присвоении помощи, собранной для военных во время карабахской войны 2020 года. 2 октября суд продлил срок его ареста еще на три месяца.

Бахтияр Гаджиев после задержания и ареста уже дважды проводил голодовку, добиваясь освобождения. Первый раз акция протеста продлилась 14 дней, ее он прекратил прекратил по настоянию пожилых родителей и с учетом призывов общественности. Однако 9 января 2023 года Гаджиев возобновил голодовку после очередного отказа суда в его переводе под домашний арест. Он отказывался от приема пищи 51 день, в том числе на протяжении пяти дней проводил сухую голодовку. Адвокаты заявили о существенном ухудшении состояния гаджиева, а также отметили, что Гаджиев находится под постоянным психологическим давлением и нуждается в серьезной реабилитации, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Содержащийся под стражей общественный активист и правозащитник Бахтияр Гаджиев объявил бессрочную голодовку, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Эльчин Садыгов. По его словам, Гаджиев проводит голодовку со 2 октября в знак протеста "против незаконного продления срока его ареста".

"Самочувствие у Бахтияра Гаджиева ухудшилось. При этом, за пять дней голодовки его дважды посетил врач СИЗО, хотя он должен был взят под регулярное медицинское наблюдение", - сказал адвокат.

Гаджиев намерен продолжать голодовку, пока не будет отменено решение о продлении ареста, сказал адвокат.

"Продление срока его ареста незаконно. В отношении него уголовное дело было открыто еще до ареста. Инкриминируемые ему обвинения относятся к тяжким преступлениям и по ним следствие не может длиться более 13 месяцев. За это время дело должно быть передано в суд, либо человек оправдан. Этот срок истекает 28 октября. Срок же ареста Гаджиева продлен до января 2024 года. То есть содержание его под стражей после 28 октября будет считаться незаконным", - сказал адвокат. Однако, по его словам, апелляционный суд не приняла во внимание доводы защиты и оставила жалобу без удовлетворения.

Обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, за это Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы. 16 июня Бахтияру Гаджиеву были предъявлены новые обвинения - в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде.

Адвокат также сообщил, что Гаджиева доставили в апелляционный суд в принудительном порядке. "Бахтияр сообщил нам и суду, что написал заранее заявление о не желании участвовать в суде, указав, что его будут представлять адвокат. Закон допускает рассмотрение жалобы без участия обвиняемого. Однако Гаджиева насильно привезли в суд. У него на мизинце и руках были кровоподтеки", - сказал адвокат.

Директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров также считает продление срока ареста Гаджиева неправомерным.

"Лишь в отношении обвиняемых в особо тяжких преступлениях срок следствия может продлеваться до 19 месяцев. Но в случае с Гаджиевым таких обвинений нет. И тем не менее, после продления срок содержания его под стражей составит 16 месяцев, то есть на три месяца больше чем допустимо законом. Все это еще раз подтверждает, что дело против Гаджиева является не правовым процессом. Он является политическим заложником режима. Он уже в третий раз вынужден прибегать к голодовке для восстановления справедливости. Это не останется бесследно для его здоровья», - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В апелляционном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы Гаджиева, но воздержались от комментариев. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

В отделе общественных связей пенитенциарной службы Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "обращения об отказе Бахтияра Гаджиева от приема пищи не поступало, а по поводу информации о физическом давлении на него ведется следствие.

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