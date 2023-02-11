Бахтияр Гаджиев госпитализирован после 33 суток голодовки

11 февраля 2023, 12:51

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После 33 суток голодовки активист Бахтияр Гаджиев госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. Несмотря на тяжелое состояние, он продолжает акцию протеста, требуя своего освобождения, рассказал брат активиста Вугар Гаджиев.

Как сообщал "Кавказский узел", адвокаты азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева, который 34-е сутки проводит голодовку, ранее настаивали на его срочной госпитализации. Сам активист, несмотря на просьбы родных, отказывается прекратить акцию и пригрозил перейти на сухую голодовку. На 32-й день голодовки Гаджиев ограничил употребление жидкости, но 10 февраля адвокаты уговорили его не переходить к сухой голодовке. Активиста Бахтияра Гаджиева после 33 дней голодовки в СИЗО планировали подвергнуть принудительному кормлению в больнице Пенитенциарной службы, хотя он категорически возражал против такого вмешательства.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Бахтияр Гаджиев вечером 10 февраля был госпитализирован из Бакинского СИЗО-1, где с 9 января проводит голодовку, в лечебное учреждение Пенитенциарной службы Азербайджана, сообщил его брат Вугар Гаджиев.

"Со вчерашнего вечера мы получили информацию из неофициальных источников о переводе Бахтияра в больницу Пенитенциарной службы или подготовке его к госпитализации. Эту информацию мы не могли проверить. Сегодня утром в Лечебном учреждении нам подтвердили, что Бахтияр находится у них. Я говорил с главным врачом больницы. Он сказал, что Бахтияр по-прежнему отказывается от приема пищи и не позволят вводить хотя бы под капельницей лекарства. Вместе с тем, по словам врача, Бахтияр в сознании и "коммуникабелен", – рассказал Вугар Гаджиев сегодня в 11.10 мск корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что главврач обещал в субботу встречу с Бахтияром Гаджиевым или телефонный разговор с ним. "Я жду сейчас в приемной больницы", – сказал Вугар Гаджиев. Он выразил тревогу за состояние брата, который 34-е сутки голодает с требованием об освобождении.

Информацию о госпитализации Бахтияра Гаджиева корреспонденту "Кавказского узла" подтвердила адвокат Шахла Гумбатова.

Пресс-служба Пенитенциарной службы Азербайджана оказались не доступной для комментариев.

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