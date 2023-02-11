Бахтияр Гаджиев. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

11 февраля 2023, 12:51

Бахтияр Гаджиев госпитализирован после 33 суток голодовки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

После 33 суток голодовки активист Бахтияр Гаджиев госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. Несмотря на тяжелое состояние, он продолжает акцию протеста, требуя своего освобождения, рассказал брат активиста Вугар Гаджиев.

Как сообщал "Кавказский узел", адвокаты азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева, который 34-е сутки проводит голодовку, ранее настаивали на его срочной госпитализации. Сам активист, несмотря на просьбы родных, отказывается прекратить акцию и пригрозил перейти на сухую голодовку. На 32-й день голодовки Гаджиев ограничил употребление жидкости, но 10 февраля адвокаты уговорили его не переходить к сухой голодовке. Активиста Бахтияра Гаджиева после 33 дней голодовки в СИЗО планировали подвергнуть принудительному кормлению в больнице Пенитенциарной службы, хотя он категорически возражал против такого вмешательства.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Бахтияр Гаджиев вечером 10 февраля был госпитализирован из Бакинского СИЗО-1, где с 9 января проводит голодовку, в лечебное учреждение Пенитенциарной службы Азербайджана, сообщил его брат Вугар Гаджиев.

"Со вчерашнего вечера мы получили информацию из неофициальных источников о переводе Бахтияра в больницу Пенитенциарной службы или подготовке его к госпитализации. Эту информацию мы не могли проверить. Сегодня утром в Лечебном учреждении нам подтвердили, что Бахтияр находится у них. Я говорил с главным врачом больницы. Он сказал, что Бахтияр по-прежнему отказывается от приема пищи и не позволят вводить хотя бы под капельницей лекарства. Вместе с тем, по словам врача, Бахтияр в сознании и "коммуникабелен", – рассказал Вугар Гаджиев сегодня в 11.10 мск корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что главврач обещал в субботу встречу с Бахтияром Гаджиевым или телефонный разговор с ним. "Я жду сейчас в приемной больницы", – сказал Вугар Гаджиев. Он выразил тревогу за состояние брата, который 34-е сутки голодает с требованием об освобождении.

Информацию о госпитализации Бахтияра Гаджиева корреспонденту "Кавказского узла" подтвердила адвокат Шахла Гумбатова.

Пресс-служба Пенитенциарной службы Азербайджана оказались не доступной для комментариев.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Бахтияр Гаджиев проиграл апелляцию об освобождении из-под ареста", "Врач подтвердил угрозу комы у Бахтияра Гаджиева", "Миятович призвала власти Азербайджана освободить Бахтияра Гаджиева".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 февраля 2023, 12:00

  • Меликов отчитался о поездке в зону СВО

    Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что посетил передовые позиции российских военных в зоне проведения спецоперации на Украине, где вручил награды отличившимся бойцам.

11 февраля 2023, 11:09

  • Ряд нарушений выявлен в горбольнице Дагогней после жалоб пациентов

    Пациенты центральной горбольницы Дагестанских Огней пожаловались, что сами вынуждены покупать лекарства. В ходе проверки выяснилось, что медучреждение не закупило препараты в достаточном количестве, и что в рационе пациентов уже около месяца отсутствует мясо. Руководство больницы заявило, что такая ситуация сложилась из-за нехватки финансирования.

11 февраля 2023, 10:15

  • Лачинский коридор остается заблокированным 62-е сутки

    Азербайджанские активисты 62-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор. Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась с призывом разблокировать единственную дорогу, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром.

11 февраля 2023, 09:18

11 февраля 2023, 08:21

  • Три военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине

    Старший прапорщик Иван Вернигора, младший сержант Азрет Тохтамышев и рядовой Тимур Александров погибли на Украине, сообщил мэр Нальчика Таймураз Ахохов. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине как минимум 60 военных из Кабардино-Балкарии.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи