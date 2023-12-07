Активист Ильхамиз Гулиев отправлен под арест по делу о наркотиках

07 декабря 2023, 02:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанскому активисту Ильхамизу Гулиеву ужесточена статья обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца по делу о наркотиках. Активист в суде отверг обвинения и пожаловался на избиение в полиции.

Как писал "Кавказский узел", активист Ильхамиз Гулиев, помогавший вынужденным переселенцам, 4 декабря был задержан в Баку по делу о наркотиках. Гулиев отрицает свою вину. Правозащитники связали арест Гулиева с его интервью изданию Abzas Media, в котором он рассказал, как азербайджанские полицейские фабрикуют дела на оппонентов властей.

Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

В Ясамальском районном суде Баку 6 декабря состоялось рассмотрение ходатайства об избрании в отношении Гулиева меры пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, первоначально Гулиев был задержан в качестве подозреваемого по уголовной статье 234.1 (незаконные приобретение, хранение, изготовление, обработка, перевозка без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в значительном количестве), предполагающей наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Однако затем следствие предъявило активисту обвинение по более тяжкой статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет. По словам Садыговой, следствие утверждает, что у Гулиева было обнаружено 5,92 гр. наркотических средств, которые он намеревался продать.

“Мы с Ильхамизом выступили в суде и указали на отсутствие правовых оснований для привлечения активиста к уголовной ответственности и тем более для заключения его под стражу. Версия следствия построена на утверждениях полицейских, других достоверных доказательств вины Гулиева представлено не было. С другой стороны, нет оснований полагать, что Гулиев станет скрываться от следствия, если будет оставаться на свободе. Уничтожить “улики” он тоже не может, поскольку они в распоряжении следствия. Ильхамиз сказал, что предъявленное ему обвинение абсолютно необоснованно и связано с его интервью Abzas Media”, - рассказала адвокат.

Кроме того, Гулиев пожаловался в суде на избиение в полиции. “У него на теле есть следы насилия - ссадины. Он показал их в суде и заявил, что эти телесные повреждения ему причинили полицейские. Суд решил в связи с этой жалобой Гулиева обратиться для расследования в прокуратуру. При этом ходатайство об аресте Гулиева на четыре месяца было удовлетворено”, - отметила адвокат и сообщила, что защита подаст апелляцию на арест.

В МВД Азербайджана подтвердили уголовное преследование Гулиева по делу о наркотиках. По словам сотрудника пресс-службы МВД Нурлана Алиева, Гулиев был задержан в качестве подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств группой лиц. «Он обеспечивал наркотиками лиц, известных следствию, а утверждения о его службе в прошлом в полиции необоснованны. Он никогда не был сотрудником полиции», - сказал Алиев корреспонденту “Кавказского узла”.

Один из активистов, не пожелавший быть названным, рассказал корреспонденту “Кавказского узла”, что Гулиев неофициально работал помощником следователя в одном из районных управлений полиции.

“Дело в том, что некоторые сотрудники полиции из-за большого объема работы нанимают грамотных людей, которые ведут письменную документацию их дел. Ильхамиз, хотя не является юристом по образованию, отлично разбирается в праве. Вот его и привлекли к этой работе. Но после 44-дневной войны за Карабах 2020 года он оставил эту работу и поехал в Агдамский район, где в рамках проекта гражданского общества оказывал юридическую помощь вынужденным переселенцам и другим людям, пострадавшим в этом конфликте. Два года он там поработал, потом вернулся в Баку на прежнюю работу в полицию. В октябре его неожиданно арестовали в административном порядке на 30 суток. Очевидно, причиной тому стало его интервью Abzas Media, в котором он заявил, что в полиции используют изымаемые, но не задокументированные наркотики для фальсификации дел против политических и религиозных активистов. Видимо, и нынешний арест является продолжением “мести” ему за разоблачение методов полиции”, - отметил источник.

Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров полагает, что публикация в социальных сетях медицинского документа, подтверждающего, что Гулиев не употребляет наркотиков, побудила полицию внести коррективы в свои действия и изменить ему статью обвинения.

“Сначала ему была предъявлена статья, которая предполагает ответственность за хранение наркотиков в целях личного употребления, но в количестве, превышающем норму для этого. Однако Ильхамиз Гулиев заранее знал, что против него могут завести уголовное дело по этой статье и прошел наркологическую экспертизу, подтвердившую, что он не употребляет наркотиков. После задержания Ильхамиза этот документ был обнародован в социальных сетях в подтверждение его невиновности. Видимо, после этого статью изменили и теперь его представляют не как наркомана, а как наркоторговца, ибо продающий наркотики не обязательно сам их употребляет”, - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

Однако, добавил он, и это обвинение выглядит неправдоподобным. “Стал бы человек, хорошо знающий методы работы полиции и знающий, что правоохранители имеют на него зуб, держать при себе наркотики? Конечно же нет”, - отметил Сафаров.

Фото медицинского документа о результатах наркологической экспертизы Гулиева обнародовала правозащитница Санубар Гейдарова. Из документа следует, что он прошел обследование на платной основе в лаборатории Республиканского наркологического центра Минздрава Азербайджана 17 ноября 2023 года. В документе указывается, что во взятом на анализ биоматериал Ильхамиза Гулиева по установленным медицинским параметрам признаков употребления наркотических веществ не выявлено.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.