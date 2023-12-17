Азербайджанские оппозиционеры выступили в поддержку политзаключенных

17 декабря 2023, 20:00

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Оппозиционная партия Народного фронта Азербайджана потребовала от властей освободить арестованных активистов и журналистов и призвала международные структуры ввести санкции в отношении руководства страны.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) приняла решение о бойкоте намеченных на февраль внеочередных президентских выборов, объяснив это отсутствием в стране условий для проведения свободных и справедливых выборов. "За последний год число политзаключенных возросло вдвое и превышает уже 250. В последние недели проводятся массовые аресты журналистов, активистов. У некоторых в партии еще были колебания относительно бойкота выборов. Но столь вызывающий арест Тофига Ягублу по беззастенчиво лживым обвинениям поставил точку в этих колебаниях", - пояснил "Кавказскому узлу" лидер ПНФА Али Керимли.

Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу неоднократно задерживался и пребывал в заключении. 14 декабря он был задержан по подозрению в мошенничестве с крупным ущербом, подделке официальных документов и их использовании. На следующий день суд арестовал Ягублу на четыре месяца. Соратники назвали дело Ягублу политическим, сам он отверг обвинения.

ПНФА на состоявшемся 16 декабря съезде приняла заявление «Об аресте Тофига Ягублу и свирепствующих репрессиях в стране», в котором потребовала освобождения всех политзаключенных страны.

"ПНФА требует освобождения всех политзаключенных страны, включая ведущих политических деятелей Тофига Ягублу и Губада Ибадоглу. ПНФА призывает активную общественность страны более массово и решительно защищать политзаключенных, еще громче требовать их освобождения. ПНФА также призывает международное сообщество для освобождения политзаключенных еще более жестко разговаривать с властью [президента Азербайджана] Ильхама Алиева, задействовать все действенные средства давления, включая адресные санкции", - говорится, в частности, в заявлении партии, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

ПНФА считает, что власти хотят идти на «постановочные» президентские выборы 7 февраля, максимально ослабив позиции оппозиции и своих критиков. "В этом одна из причин усилившихся в последние месяцы репрессий в стране", - указали оппозиционеры, отметив, что среди политзаключенных - 10 членов ПНФА.

На фоне подготовки к выборам власти Азербайджана усилили преследование журналистов и оппозиционных активистов, чтобы минимизировать выступления с критикой действующей власти, рассказали "Кавказскому узлу" аналитики Зохраб Исмаил и Арастун Оруджлу. Исход выборов предрешен, а к репрессиям власти прибегают с целью полного искоренения инакомыслия, возразил Чингиз Султансой.

Авторы документа напомнили также о новых арестах журналистов и активистов в Азербайджане. "Незадолго до ареста Тофига Ягублу была проведена специальная операция против независимого интернет-издания Abzas Media, арестованы пять его сотрудников, включая директора и главного редактора – Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы. Кроме того, по уголовным обвинениям были арестованы еще двое независимых работников медиа – Азиз Оруджев и Теймур Керимов. Еще до того, в июле 2023 года, был арестован известный ученый-экономист, председатель Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу", - подчеркивается в заявлении.

С 21 ноября по 14 декабря были арестованы пять журналистов – руководители и сотрудники издания Abzas Media, которое занималось антикоррупционными расследованиями. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. Кто создает контент Abzas Media, и кому были посвящены громкие расследования, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Также были арестованы директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов, директор Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник этого телеканала Руфат Мурадлы.

"Вопреки призывам местной общественности и международных организаций власти Азербайджана не освобождают политзаключенных, напротив, увеличивают их число новыми арестами. Политические аресты превратились в основной инструмент управления страной этим авторитарным режимом", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель ПНФА Али Керимли.

На «тревожную тенденцию» роста числа политзаключенных указал и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, один из координаторов союза "За свободу политзаключенным Азербайджана".

"Наш правозащитный союз 1 декабря в очередной раз обновил список политзаключенных и в нем оказались 254 человека. К сожалению, в последующие дни последовали новые аресты. По делу Abzas Media арестовали еще одного, пятого по счету сотрудника СМИ, известного журналиста-расследователя Хафиза Бабалы. Кроме него, арестован руководитель YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов. К уголовной ответственности привлечены общественные активисты Ильхамиз Гулиев и Мохйаддин Оруджев. Наконец, в очередной раз, по явно сфабрикованному обвинению арестован популярный оппозиционный политик Тофиг Ягублу. Эти аресты совпали с началом избирательной кампании по внеочередным выборам главы государства. Очевидно, что власти хотят провести выборы в максимально комфортных условиях для себя, изолируя своих критиков и устрашая протестную часть общества", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных. "Мы неоднократно говорили, что в стране нет «политзаключенных»", - заявил, в частности, член парламентского комитета по вопросам госстроительства и правовой политики Вугар Искендеров.

По его словам, в Азербайджане людей «не преследуют за их политические взгляды, убеждения, мысли, взгляды». «На самом деле в стране достаточно политических партий и лиц, резко критикующих политическую власть… Однако совершение лицом, называющим себя «оппозиционером» преступления не освобождает его от уголовной ответственности. Попытки политизировать дело неприемлемы", - привело 7 августа издание Pravda.az слова Искендерова, которые перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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