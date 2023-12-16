Ибадоглу отказано в передаче трости вопреки рекомендации врача СИЗО

16 декабря 2023, 00:58

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Руководство СИЗО в Баку не предоставляет оппозиционному политику и ученому Губаду Ибадоглу трость, игнорируя предписание врачей, сообщили "Кавказскому узлу" его брат и адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября суд продлил еще на три месяца срок ареста ученого и политика Губада Ибадоглу. 1 декабря брат и адвокат оппозиционного политика заявили, что ему отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение состояния здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре обязал правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его. В поддержку арестованного ученого выступали также Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных. 31 октября комиссия по правам человека Конгресса США и Госдепартамент США в очередной раз потребовали освободить Ибадоглу.

Политика Губада Ибадоглу в СИЗО лишили возможности пользоваться тростью вопреки предписанию врачей. Без трости Ибадоглу может упасть и получить травмы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его брат Галиб Байрамов.

"Это произошло после того как я предал огласке рекомендацию врачей СИЗО о необходимости использования трости при передвижении, чтобы не упасть. Из-за болей в спине, вызванных проблемами с позвоночником, Губад с трудом передвигается, с трудом сохраняет равновесие при ходьбе и может упасть. На прошлой неделе, когда мы говорили с братом по телефону, он сказал, что начальник медицинско-санитарной части бакинского СИЗО Рашад Гусейнли рекомендовал во избежание падений и травм попросить близких передать ему трость. Я 9 декабря отнес брату в СИЗО лекарства и трость, но трость, как оказалось, ему не передали", - сказал Байрамов, сославшись на адвокатов Ибадоглу, которые побывали у него в изоляторе 14 декабря.

Байрамов сильно встревожен, что здоровье его брата в заключении ухудшается. "У Губада и так много проблем со здоровьем – сахарный диабет, гипертония, расширение аорты, протрузия, ущемление нервов в результате смещения позвоночных дисков. Не хватало, чтобы он упал и поломал себе конечности или ударился головой, мы очень беспокоимся за него. Интересно, что врачи СИЗО опасаются вероятности падения и травмирования Губада, а вышестоящее начальство не хочет видеть проблемы. Они отказываются госпитализировать Губада, не признавая серьезность его болезней. Если же будет зафиксировано использование им трости, утверждения об отсутствии медицинских оснований для госпитализации будут опровергнуты", - считает Байрамов.

Адвокат Бахруз Байрамов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Ибадоглу не передали трость, принесенную родными.

"Губад Ибадоглу испытывает сильные боли в спине и ногах, ему очень сложно ходить. Трость стала бы его страховкой от падения, он мог бы опираться на нее, но ему, к сожалению, трость не передают и внятных причин для этого не называют", - сказал адвокат.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" писал, что 5 августа 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме. Ранее его обвинили по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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