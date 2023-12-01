Защита Ибадоглу заявила об отказе в госпитализации политика

01 декабря 2023, 18:32

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Несмотря на ухудшение состояния здоровья Губада Ибадоглу в СИЗО, ему отказывают в госпитализации и не оказывают качественной медицинской помощи, в нарушение требований Европейского суда по правам человека, заявили брат и адвокат оппозиционного политика.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября суд отказался освободить ученого и политика Губада Ибадоглу из-под стражи под имущественный залог, а 3 ноября апелляционный суд оставил в силе это решение. 16 ноября суд продлил еще на три месяца срок ареста Ибадоглу.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его. В поддержку арестованного ученого выступали также Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных. 31 октября комиссия по правам человека Конгресса США и Госдепартамент США в очередной раз потребовали освободить Ибадоглу.

У содержащегося под арестом оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу еще более усугубились проблемы со здоровьем, заявил его брат Галиб Байрамов. "Уже пятый месяц после ареста у Губада не нормализуется уровень сахара в крови. Даже введение очень высокой дозы инсулина не помогает. с другой стороны, это вызывает побочное действие. Врачи в Лондоне, где Губад преподавал в университете до своего ареста, предупреждали его, что введение высокого уровня инсулина приведет у него аритмии. Они советовали избегать этого и стараться поддерживать сахар в крови естественными методами - интенсивными прогулками на свежем воздуха, четким соблюдением диеты. Но в СИЗО для этого нет условий. Он содержится в малопроветриваемом помещении, прогулку дают только два часа в день и то в ограниченном пространстве. Введение высокого уровня дозы инсулина уже привело у Губада к аритмии. Пульс сердца у Губада не опускается 100 ударов в минуту, это усиливает нагрузку на сердце", - рассказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на ухудшение состояния Губада Ибадоглу, его не переводят в лечебное учреждение, продолжил он. Кроме того, Ибадоглу не выдают результатов обследования и анализов, проведенных в середине октября, добавил Байрамов.

По его словам, результаты были выданы в форме справок, но сами снимки МРТ и КТ не предоставлены. "У Губада обострились и боли в спине. Ему обещали, что в начале этой недели начнут проводить физиотерапевтические процедуры. Но в условиях камеры эти процедуры ограничены только электрофорезом. А это не помогает. Только в стационарных условиях он может получить комплекс необходимых физиотерапевтических процедур. Но Губаду отказывают в госпитализации", - продолжил Байрамов.

Адвокат Бахруз Байрамов подтвердил ухудшение состояние здоровья Ибадоглу. По его словам, защитники последний раз посетили его 30 ноября. "У Губада Ибадоглу уровень сахара в крови несколько раз превышает норму. Он испытывает сильные боле в спине, из-за которых ему трудного передвигаться. Из-за боли он медленно поднимается с места. Он не раз обращался, чтобы его перевели в больницу. Но ему даже отказывают в направлении в тюремный госпиталь. Мы, адвокаты, также не раз обращались к руководству Пенитенциарной службы и Главного медуправленяя Минюста. Но врачи системы Минюста не видят необходимости в госпитализации Губада Ибадоглу. И это при том, что ЕСПЧ обязал правительство оказать ему качественную медицинскую помощь и устранить угрозы для его здоровья", - отметил адвокат

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы воздержались от комментариев, сославшись на то, что вопросы, касающиеся здоровья заключенных находятся в компетенции главного медуправления Минюста. Однако в этой структуре отказываются давать комментарии о здоровье заключенных.

Международная правозащитная организация Amnesty International 30 ноября повторила призыв к освобождению Ибадоглу. "Азербайджанский экономист и приглашенный профессор LSE (Лондонской школы экономики - прим. "Кавказского узла") Губад Ибадоглу произвольно содержится под стражей в Азербайджане с июля 2023 года. 16 ноября суд Баку продлил срок его содержания еще на три месяца. У него серьезные проблемы со здоровьем и его жизнь находится под угрозой. Азербайджанские власти должны немедленно и безоговорочно освободить Губада Ибадоглу и в то же время срочно обеспечить ему надлежащее медицинское обслуживание”, - сказано в публикации на аккаунте организации в социальной платформе X.

В сентябре ЕСПЧ принял постановление об обеспечительных мерах по делу Ибадоглу, обязав правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью и обследованием в специализированной гражданской клинике.

Напомним, 5 августа 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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