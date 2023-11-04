Сторонники провели акцию протеста с требованием освободить Губада Ибадоглу

04 ноября 2023, 01:45

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Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу на отказ в освобождении оппозиционного политика Губада Ибадоглу под имущественный залог. Его соратники провели акцию протеста перед зданием суда, требуя освободить политика. Брат Ибадоглу заявил об усилении рисков и угроз его здоровью.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября апелляционный суд не удовлетворил жалобу на отказ обеспечить эффективную медицинскую помощь арестованному Губаду Ибадоглу. Состояние оппозиционера ухудшилось, рассказал его брат. Ранее, 4 октября, брат политика сообщил, что Губад Ибадоглу почти не может самостоятельно передвигаться из-за ухудшения проблемы с позвоночником. Защита уведомила ЕСПЧ о том, что власти Азербайджана не выполняют предписание обеспечить Ибадоглу эффективной медицинской помощью. Проблемы со здоровьем арестованного в Баку Губада Ибадоглу усугубились, но ему не назначают эффективного лечения, а родственникам не выдают результаты его медицинских обследований, рассказал брат политика 23 октября. 26 октября суд отказался освободить Ибадоглу под имущественный залог, а 1 ноября ему ограничили свидания, прогулки и посещения врачей.

В сентябре ЕСПЧ принял постановление об обеспечительных мерах по делу Ибадоглу, обязав правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью и обследованием в специализированной гражданской клинике. Кроме того, власти Азербайджана обязаны регулярно информировать ЕСПЧ о результатах лечения оппозиционера.

3 ноября в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы на отказ в освобождении Ибадоглу из СИЗО под имущественный залог, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Зибейда Садыгова.

«Состояние здоровья Губада Ибадоглу ухудшается. Уровень сахара в крови в несколько раз превышает норму и не падает, даже несмотря на назначение ему инсулина и повышение дозы этого средства. Продолжает увеличиваться аневризм аорты, что чревато ее разрывом. Уголовно-процессуальное законодательство позволяет изменять меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест при условии внесения имущественного залога. Семья Ибадоглу представила гарантии внесения такого залога. Согласно законодательству, если суд удовлетворяет ходатайство, то залог вносится на государственный банковский счет. К сожалению, суд первой инстанции отклонил наше ходатайство. Мы подали жалобу, но сегодня (3 ноября) Бакинский апелляционный суд оставил ее без удовлетворения, лишив возможности освобождения Губада Ибадоглу из-под стражи для получения эффективного лечения», - рассказала адвокат.

Она подчеркнула, что защита будет подавать новые ходатайства для освобождения Ибадоглу. «Если решение ЕСПЧ о принятии временных обеспечительных мер для эффективной медицинской помощи Губаду Ибадоглу. Оно не исполнено в полной мере. Моему подзащитному обеспечили только медобследование, но его не перевели на стационарное лечение. Государство несет ответственность за здоровье заключенных», - сказала адвокат.

Соратники Ибадоглу встретили новость о решении суда перед зданием суда, где они проводили акцию протеста. Около двух десятков активистов Азербайджанской партии демократии благоденствия, председателем которой является Ибадоглу, потребовали его освобождения.

Видео с акции на своем аккаунте в Facebook* распространил журналист-фрилансер Афган Садыгов. Протестующие держали плакаты с портретом Ибадоглу и скандировали лозунги «Свободу Губаду Ибадоглу!».

«Правящий режим в Азербайджане незаконен, и аресты, проводимые им критиков власти, также незаконны. Дело Губада Ибадоглу абсолютно сфабриковано. Его незаконно содержат под стражей, лишая здоровья», - сказал зампред АПДБ Адалят Юсубов.

Несмотря на присутствие полиции, акция прошла без инцидентов, задержанных не было.

Брат Ибадолу Галиб Байрамов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что результаты медобследования, проведенного политику в гражданской клинике, наконец были выданы, они «неутешительны».

«Состояние Губада ухудшается. Он страдает сахарным диабетом 2-го типа. После помещения брата в СИЗО уровень сахара у него в крови не был в норме ни один день. И на голодный желудок, и спустя два часа после еды у него сахар превышает норму в 3-3,5 раза. Даже после назначения инсулина сахар не удается сбить до нормы, и это несмотря на увеличение дозы с первоначальных 12 единиц до 22. Эффекта нет, потому что мой брат постоянно испытывает нервное перенапряжение, стресс, вынужден вести неподвижный образ, ограничен в доступе к свежему воздуху», - отметил Байрамов.

По его словам, высокий уровень сахара в крови уже негативно воздействует на почки. «Мы встревожены высоким уровнем креатинина в почках. Креатинин - это отходы, образующиеся при разложении в мышцах вещества креатина (креатин входит в цикл, обеспечивающий организм энергией для сокращения мышц), которые фильтруются почками и выводятся из организма через мочу. Креатинин измеряется в крови для оценки фильтрационной функции почек. Правда, в результатах последнего анализа указано, что количество креатинина в крови моего брата 78,3 ммоль/л, при верхнем пределе 80 ммоль/л. Но достоверность этого показателя вызывает сомнения. Ибо эти данные не сходятся с другими показателями, связанными с почками. Речь идет о слишком высоком клиренсе креатинина. Клиренс креатинина – очень важный показатель, он характеризует количество крови, которое почки очищают от креатинина за одну минуту. Норма составляет 125 мл в минуту, а это значит, что почки должны каждую минуту выводить из крови 125 мл креатинина. В последнем анализе у моего брата этот показатель составил 182,3 мл/мин. Все это начальные симптомы почечной недостаточности. Моему брату необходимо немедленное обследование у нефролога, которого главное Медуправление Минюста не предоставляет», - продолжил Байрамов.

По его словам, из-за высокого уровня сахара в крови Ибадоглу «теряет зрение». «Во всяком случае, зрение левого глаза значительно ослабло. К Губаду приходил офтальмолог, но у него не было прибора для обследования глазного дня. Мой брат стремительно теряет зрение, если во время не принять мер, то процесс может станет необратимым», - далее отметил Байрамов.

Он также указал на усугубление проблем у Ибадоглу с двигательной системой. «Мой брат передвигается с трудом из-за болей в спине. Он стал хромать. Из-за болей он медленно встает с места. Последнее обследование поясничной области выявило тревожные результаты. У моего брата, ранее страдавшего дегенерацией одного диска позвоночника, теперь возникли проблемы с еще двумя дисками. Их смещение приводит к ущемлению нервов, это вызывает сильные боли. Когда мой брат еще находился на свободе, в Лондоне, где он преподавал, врачи прописали ему физиотерапию. Но из-за ареста он не смог получить процедуры. А СИЗО нет физиотерапевтического оборудования. Все, что ему предлагают в СИЗО, это обезболивающие таблетки и мази. Однако эти лекарства усиливают нагрузку на желудок и печень и временно незначительно снижают боль. Прогрессирует аневризма аорты, то есть ее расширение. Ширина ее восходящего отдела аорты у моего брата до ареста составляла 35 мм, спустя месяц после ареста – 41 мм, а сейчас уже 45 мм. Несмотря на это, врачи диагностировали всего лишь «незначительное расширение», хотя при таких темпах повышается риск разрыва аорты, что смертельно опасно. Высокий уровень сахара привел к возникновению новых заболеваний у моего брата, в частности, диастолической дисфункции сердца, гипертрофии левого желудочка сердца. В условиях СИЗО невозможно лечить эти больницы. Мой брат нуждается в комплексном лечении, а это возможно в передовых гражданских клиниках. Но моего брата не освобождают. Такое отношение означает, что его намеренно обрекают на смерть», - далее отметил Байрамов.

Он также указал также на нарушение прав Ибадоглу в СИЗО. "В последнее время Губаду запретили телефонные разговоры с адвокатами, ему не дают встреч с членами семьи лицом к лицу. Его лишают даже минимальной возможности проводить двухчасовые прогулки. К нему также не допускают врача Международного комитета Красного Креста. Три дня назад я в очередной раз обратился к омбудсмену для обеспечения прав моего брата. Но результатов нет», - сказал Байрамов.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту «Кавказского узла» сказали, что условия содержания Ибадоглу соответствуют требованием законодательства, а вопросы лечения относятся к компетенции главного Медуправления Минюста. В этом же ведомстве сказали, что не правомочны комментировать вопросы, связанные со здоровьем заключенных.

В БАС подтвердили информацию об отклонении жалобы Ибадоглу.

Напомним, сразу после задержания Ибадоглу 23 июля в провластных азербайджанских СМИ, а также в турецких медиа распространилась информация, что политик обвиняется в связях с организацией ФЕТО, признанной турецкими властями террористической. На следующий день стало известно, что ему предъявлено обвинение по статье 204.3.1 УК Азербайджана. По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

Преследование политика и ученого вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его.

21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных. Европарламент 14 сентября призвал ввести санкции против азербайджанских чиновников, причастных к нарушениям прав человека.

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