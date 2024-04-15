Суд в Баку оставил в силе продление ареста Тофига Ягублу

15 апреля 2024, 15:31

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Апелляционная инстанция в Баку не удовлетворила жалобу на продление ареста Тофига Ягублу. Оппозиционер арестован по бездоказательным обвинениям в мошенничестве, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля райсуд в Баку продлил на два месяца срок ареста Тофига Ягублу, задержанного по подозрению в мошенничестве и подделке документов. Ягублу в суде связал уголовное преследование со своей оппозиционной деятельностью.

14 декабря 2023 года Тофиг Ягублу был задержан по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Оппозиционер отверг обвинения, а его соратники назвали дело политическим заказом. Суды неоднократно отказывались отпустить Ягублу даже под домашний арест. В очередной раз такое ходатайство было отклонено 2 апреля.

Сегодня Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на продление срока ареста Ягублу, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат оппозиционера Агиль Лаидж.

По словам адвоката, арест Ягублу нарушает гарантированные ему Европейской конвенцией права на свободу, справедливое судебное разбирательство и свободу выражения мнения. «Все эти вопросы мы будем ставить в Европейском суде по правам человека», - сказал он.

Защита считает, что правовых оснований лишено не только продление ареста Тофига Ягублу, но и заключение его под стражу. "Тофиг Ягублу известный в обществе человек. Он ранее не раз привлекался к уголовной ответственности по политическим мотивам, но никогда не уклонялся и не скрывался от следствия. С другой стороны, выдвинутые против него обвинения абсурдны. В обществе он известен как правдолюб и поборник свободы и прав человека. Его жизнь и деятельность всегда была прозрачна. Поэтому обвинение в мошенничестве никак «не клеится к нему». Следствие не представило первичных достоверных доказательств", - рассказал адвокат.

Дочь политика Нигяр Хази сказала корреспонденту «Кавказского узла», что Ягублу сохраняет бодрость духа. "Мы вчера (14 апреля) встречались с отцом в СИЗО. Он сказал, что не ожидает от суда справедливого решения, но поддерживает шаги адвокатов по защите его прав", - сообщила Хази.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы Ягублу. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, международная правозащитная организация Human Rights Watch ранее осудила арест Тофига Ягублу и призвала власти Азербайджана немедленно освободить его.

Тофиг Ягублу неоднократно задерживался по различным обвинениям и пребывал под арестом. Правозащитники признали его узником совести. 19 октября 2019 года Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции. После выхода на свободу он рассказал об избиении и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность. По обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы Ягублу осудили вместе с лидером движения "Республиканская альтернатива" Ильгаром Мамедовым. ЕСПЧ признал нарушение прав Ягублу при аресте. В марте 2016 года Ягублу был помилован президентом Азербайджана.

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