Арест Тофига Ягублу продлен на два месяца

06 апреля 2024, 15:39

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Суд в Баку продлил срок ареста оппозиционера Тофига Ягублу, задержанного по подозрению в мошенничестве и подделке документов. Ягублу в суде связал уголовное преследование со своей оппозиционной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на отказ в переводе оппозиционера Тофига Ягублу из-под стражи под домашний арест. Защита просила освободить Ягублу из-под стражи, поскольку срок его четырехмесячного ареста подходит к концу, а следственные действия проводились лишь в первые дни после задержания, пояснил адвокат.

14 декабря 2023 года Тофиг Ягублу был задержан по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Оппозиционер отверг обвинения, а его соратники назвали дело политическим заказом. Суды неоднократно отказывались отпустить Ягублу даже под домашний арест. В очередной раз такое ходатайство было отклонено 2 апреля.

Сегодня в Наримановском райсуде Баку состоялось рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста Тофига Ягублу на два месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат оппозиционера Немат Керимли.

"Следственный орган мотивировал продление содержания Ягублу под стражей тем, что якобы «еще не пришли результаты экспертизы». Это несостоятельный аргумент. Мы указали, что, если все дело в ожидании результатов экспертизы, то в таком случае пусть Ягублу освободят из-под стражи и, когда он понадобится следствию, его могут вызвать. Однако следствие и суд не приняли нашу позицию. Суд продлил срок ареста политика на два месяца, то 14 июня", - рассказал он, добавив, что на решение суда будет подана апелляционная жалоба.

Защита считает, что само уголовное дело против Ягублу возбуждено необоснованно. "За почти четыре месяца следствия еще ни одного достоверного первичного доказательства его вины не представили. Если в деле есть заявитель, жалобщик против Ягублу, то почему же не проведено очных ставок между ним и моим подзащитным? Сам Ягублу заявил, что обвинение не имеет к нему никакого отношения, он никому не обещал помочь в политэмиграции за рубеж. Ягублу сказал, что он арестован из-за своей оппозиционной деятельности", - сообщил адвокат.

Сотрудник Наримановского суда сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что срок ареста Ягублу продлен на основе представления следственного органа, и несогласные стороны имеют право на обжалование. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, международная правозащитная организация Human Rights Watch ранее осудила арест Тофига Ягублу и призвала власти Азербайджана немедленно освободить его.

Тофиг Ягублу неоднократно задерживался по различным обвинениям и пребывал под арестом. Правозащитники признали его узником совести. 19 октября 2019 года Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции. После выхода на свободу он рассказал об избиении и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность. По обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы Ягублу осудили вместе с лидером движения "Республиканская альтернатива" Ильгаром Мамедовым. ЕСПЧ признал нарушение прав Ягублу при аресте. В марте 2016 года Ягублу был помилован президентом Азербайджана.

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