Тофиг Ягублу оставлен под стражей

02 апреля 2024, 13:05

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Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство об изменении меры пресечения и переводе под домашний арест оппозиционного политика Тофига Ягублу. Защита считает решение необоснованным и намерена обжаловать его.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря 2023 года азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Оппозиционер отверг обвинения, а его соратники назвали дело политическим заказом. Суды неоднократно отказывались отпустить Ягублу даже под домашний арест.

Тофиг Ягублу уже неоднократно задерживался по разным обвинениям и пребывал под арестом. Правозащитники признали его узником совести. 19 октября 2019 года Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции в Баку. После выхода на свободу он рассказал об избиении и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность. По обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы Ягублу осудили вместе с лидером движения "Республиканская альтернатива" Ильгаром Мамедовым. ЕСПЧ признал нарушение прав Ягублу при аресте. В марте 2016 года Ягублу был помилован президентом Азербайджана.

Наримановский районный суд Баку 2 апреля оставил без удовлетворения ходатайство защиты о переводе Тофига Ягублу под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли. «Никаких оснований для содержания Тофига Ягублу под стражей нет. Он не имеет намерений «уклоняться от следствия», на кого-то «воздействовать». Ягублу ранее не раз привлекался к уголовной ответственности, арестам, но никогда не пытался скрыться. Следственный орган считает, что пока еще не получены результаты назначенной экспертизы и потому он должен оставаться в СИЗО. Мы же указали, что Ягублу не имеет возможности воздействовать на экспертизу и до конца следствия может оставаться на свободе. К сожалению, наше ходатайство не было удовлетворено», - сказал адвокат.

По его словам, защита подаст апелляцию на решение суда.

Дочь политика Нигяр Хази также отметила, что в отношении Ягублу длительное время не проводится следственных действий.

«14 апреля исполняется четыре месяца со дня ареста отца. За это время только спустя две недели после задержания отца следователь представил ему некие «документы», которые на самом деле являются фальсификацией. Мой отец не имеет никакого отношения к «нелегальной миграции», выдаче кому-то каких-то документов для получения политического убежища за рубежом. Это абсолютная чушь», - сказала Хази.

Вместе с тем, по ее словам, политик сохраняет бодрость духа.

«Мы вчера (1 апреля) встречались с ним в СИЗО. Он сохраняет бодрость духа, решимость к дальнейшей борьбы за демократию в Азербайджане. Серьезных проблем у него нет. Однако после ареста он несколько похудел. Он интересовался событиями в стране и мире. Больше всего его интересуют происходящее между Украиной и Россией. Он считает, что перспектива перемен в Азербайджане во многом зависят от исхода противостояния на Украине», - сказала Хази.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 20 декабря осудила арест Тофига Ягублу. Организация призвала власти Азербайджана немедленно освободить его, а также прекратить репрессии против критически настроенных журналистов и активистов оппозиции.

В Наримановском районном суде подтвердили информацию об отклонении ходатайства защиты Ягублу.

Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

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