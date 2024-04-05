Оставлен в силе отказ освободить Тофига Ягублу из-под стражи

05 апреля 2024, 14:58

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Апелляционная инстанция в Баку не удовлетворила жалобу на отказ суда перевести оппозиционера Тофига Ягублу из-под стражи под домашний арест, сообщил адвокат. Дочь Ягублу сочла арест отца политическим заказом властей.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 2023 года азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Оппозиционер отверг обвинения, а его соратники назвали дело политическим заказом. Суды неоднократно отказывались отпустить Ягублу даже под домашний арест. В очередной раз такое ходатайство было отклонено 2 апреля Наримановским райсудом Баку.

Сегодня Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу на отказ в переводе Тофига Ягублу под домашний арест и не удовлетворил ее, сообщил адвокат активиста Агиль Лаидж.

"Срок 4-месячного предварительного заключения Тофига Ягублу подходит к завершению. За исключением первых дней после задержания, с ним никаких следственных действий не проводится. Поэтому мы ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест. Мы хотели выяснить, чем же объяснит следствие дальнейшее содержание его под стражей. Оказалось, что ничего нового следствие не представило. Все те же абстрактные утверждения о том, что Ягублу может «скрыться от следствия», «воздействовать на ход расследования» и прочее", - рассказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по словам адвоката, в суде не было представлено никаких доказательств того, что Ягублу совершил вменяемые ему преступления. "Единственная «улика» - обнаруженные у него дома денежные средства в евро. Однако обыск проводился с нарушениями закона, без допуска адвоката. А денежная сумма была подложена самой полицией", - заявил Лаидж.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch ранее осудила арест Тофига Ягублу и призвала власти Азербайджана немедленно освободить его.

Дочь Ягублу Нигяр Хази считает, что ее отец арестован по ложному обвинению. "Арест моего отца – это политический заказ, это месть за критику азербайджанского режима. Это уже четвертое уголовное дело против моего отца. В последние 12 лет он на свободе находится короткими перерывами, между уголовными делами, его заключают под административные аресты. Никаких следственных действий за 4 месяца нынешнего ареста не проводилось. Все просто – на самом деле нет никакого преступления со стороны моего отца, и расследовать нечего", - сказала Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что 14 апреля истекает срок предварительного заключения Ягублу. "Очевидно, как и в случаях с другими политзаключенными, срок ареста продлят. В отношении политзаключенных предварительное заключение используется в качестве не меры пресечения, а наказания. Если бы следствие было беспристрастным и преследовало цели объективного расследования, оно не стало бы заключать отца под стражу, а избрало бы другую меру пресечения", - высказала мнение дочь оппозиционера.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы по делу Ягублу. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Напомним, Тофиг Ягублу неоднократно задерживался по различным обвинениям и пребывал под арестом. Правозащитники признали его узником совести. 19 октября 2019 года Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции. После выхода на свободу он рассказал об избиении и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность. По обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы Ягублу осудили вместе с лидером движения "Республиканская альтернатива" Ильгаром Мамедовым. ЕСПЧ признал нарушение прав Ягублу при аресте. В марте 2016 года Ягублу был помилован президентом Азербайджана.

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