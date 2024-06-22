Заявление Ягублу об угрозе расправы встревожило соратников

22 июня 2024, 13:58

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На заседании суда в Баку арестованный оппозиционер Тофиг Ягублу заявил, что рискует быть убитым по заказу властей. Заявление политика вызывает тревогу за его жизнь, сообщили соратники Ягублу.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу Тофига Ягублу. На нем подсудимый отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Он назвал себя "политическим заложником", арестованным по указанию президента Азербайджана.

Член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был задержан 14 декабря 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. 17 мая стало известно, что следствие по делу Ягублу завершено. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", рассказал адвокат Агиль Лаидж.

21 июня должно было пройти судебное заседание по делу Ягублу, но оно не состоялось, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» дочь политика Нигяр Хази. "Председательствующий судья Эльнур Нуриев, сообщив о болезни другого судьи из состава, рассматривающего дела отца, – Азера Тагиева, отложил процесс на 28 июля, то есть в суде объявляется перерыв на целый месяц", - рассказала она.

Конвоиры хотели закрыть своими телами плакаты отца

По ее словам, перед заседанием Тофиг Ягублу поднял написанные им на бумаге обращения на английском языке к присутствующим в зале представителям дипкорпуса западных государств. В одном обращении он призвал не поддерживать "диктатора Алиева", а в другом заявил, что руководство страны планирует убить его в тюрьме, и провел аналогию со смертью Алексея Навального в российской колонии. "При этом конвоиры хотели закрыть своими телами плакаты отца. Но ему все равно удалось продемонстрировать их", - рассказала Хази.

Процесс над политиком намеренно проводят в маленьком зале, чтобы как можно меньше людей присутствовали на заседании, предположила дочь Ягублу. "Около 100 человек пришли поддержать отца вчера [21 июня] к суду. Но в суд попала только пятая часть. Остальных полиция стала оттеснять от дверей суда в расположенный по другую сторону улицы парк. Когда же активисты сказали, что они просто стоят, не нарушая порядок, двух из них - члена партии Народного фронта Азербайджана Абульфаза Имамалиева и общественного активиста Джамиля Гаджиева – задержали, и отпустили только вечером, назначив им штрафы соответственно в размере 50 манат (30 долларов) и 100 манат (60 долларов)", - сказала Хази.

Активист Джамиль Гаджиев подтвердил, что был задержан, и рассказал, что его с Абульфазом Имамалиевым отвезли в 22-е отделение полиции Насиминского района Баку. "Нас обвинили в нарушении общественного порядка, неподчинении полиции, хотя мы просто стояли перед зданием суда в надежде, что нас все-таки пропустят на процесс над Тофигом Ягублу. Нас продержали до вечера и, выписав штрафы, отпустили", - сообщил Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Вызывает тревогу его месседж о физической угрозе

Соратник Ягублу, глава НСДС Джамиль Гасанли назвал «политическую борьбу Тофига Ягублу примером мужества». "Этот отважный и мужественный человек не прекращает борьбу даже в застенках режима. Находясь на скамье подсудимых, он сам становится обвинителем. В прошлый раз он обвинил судью Азера Тагиева в вынесении заказных приговоров политзаключенным. Сегодня [21 июня] Тагиев не явился на процесс. Это объяснили его болезнью. Но отложение процесса на более чем месяц дает основания сомневаться в этом. Просто, видимо, власти поняли, что процесс над Ягублу будет резонансным, и его выступления и месседжи усилят протестные настроения. Поэтому они решили взять паузу, думать, что делать дальше. В то же время у нас вызывает тревогу его месседж о физической угрозе ему. Правда, он не раскрыл подробностей. Но Тофиг Ягублу опытных политик, значит, он что-то почувствовал", - сказал Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о переносе заседания по делу Ягублу. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Напомним, Тофиг Ягублу обвинен в содействии нелегальной миграции человека за рубеж. По версии следствия, Ягублу за денежное вознаграждение пообещал этому человеку обеспечить его "необходимыми документами" для получения политического убежища в Европе.

"По утверждению следствия, они встретились и заключили сделку 8 декабря [2023 года], а уже 11 декабря по факту было открыто уголовное дело. В делах о мошенничестве невозможно так быстро провести расследование и установить факты. Очевидно, что дело сфабриковано", - заявил в декабре 2023 года адвокат политика Немат Керимли.

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