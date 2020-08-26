Чеченские силовики публично отчитали водителя за нарушение двухлетней давности

26 августа 2020, 13:52

Житель Курчалоевского района подвергся в отделе полиции порицанию за неосторожное вождение машины в 2018 году, следует из опубликованного в Instagram видеоролика. Пользователей соцсети удивило, что силовики заинтересовались нарушением двухлетней давности.

Как сообщал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично отчитывают местных жителей, в том числе за нарушение правил дорожного движения. Так, 11 июля в чеченском паблике было опубликовано сделанное в отделе полиции видео, на котором показаны три молодых человека, задержанные за грубое нарушение правил дорожного движения, и отцы двоих из них. Оба немолодых мужчины признались на камеру, что опозорены поступком сыновей. Однако пользователи Instagram сочли унижением сами эти извинения.

На видео, опубликованном сегодня в Instagram-паблике еldit_net, юноша в защитной маске стоит с опущенной головой перед начальником отдела полиции и еще двумя сотрудниками МВД. "В ОМВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики был приглашен очередной нарушитель, который разместил на своей странице в соцсетях различные [фото и видео] нарушения правил дорожного движения. Размещение фото и видеоматериалов с нарушениями ПДД, создает отрицательный пример для всех граждан. Не подавайте пример хамского поведения на дорогах", - говорится в пояснении к ролику.

Полицейский начальник пояснил, что на фото и видео демонстрировалось опасное вождение. "Почему мы сегодня собрались? Ты машину крутил (дрифтовал. - Прим. "Кавказского узла"). Два года назад снимал, говоришь. И два года назад закон был, и 12 лет назад закон был в этом районе. Ты можешь инвалидом стать или людей убить. Это район [первого президента Чечни] Ахмата-хаджи [Кадырова], в этом районе шутить не позволим. Мы не говорим что-то для нас делать, сами берегитесь. Здесь есть порядок, есть шариат, есть падишах, за которым стоим мы", - отчитывает силовик молодого человека.

В середине августа силовики собрали группу правонарушителей в здании Курчалоевского ОВД и записали на видео профилактическую беседу. Рустам Агуев тогда не уточнил, за какие именно проступки отчитывает юношей, зато уделил много внимания идеологическим моментам. "Это район Ахмата-хаджи [Кадырова]. Мы не можем позволить никому шутить на этом пути", - сказал, в частности, полицейский начальник. Ранее, в начале января, когда в ОВД Курчалоевского района отчитали молодых людей, скандировавших на новогоднем празднике лозунг: "Бачи-Юрт - сила!", полицейские также объяснили столь плотный контроль за молодежью тем, что "это район Ахмата-хаджи [Кадырова]".

Пользователи соцсети выразили сочувствие молодому человеку. "Хорошо, что маски ввели, хоть как-то скрывают лицо", – перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий muslima_saada_m. "Интересно, эти показные дела так и остаются, или в отношении нарушителей применяют все же какие-то штрафные санкции? Если штраф выписывают, то для чего эти непонятные лекции?" - задался вопросом s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.si.

"Неправильно призывать к ответу за видео, снятое два года назад. Может, он понял, может, сейчас не совершает такого", - высказалась по-чеченски ewa8008. "Видео двухлетней давности, ничего себе", - выразил свое удивление muskeev_03.

За три часа, к 13.52 мск 26 августа, эта публикация собрала 27,1 тысячи просмотров и 70 комментариев. У паблика еldit_net 206 тысяч подписчиков.

Жители Чечни, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", также раскритиковали действия силовиков. "Насколько я могу судить, нашим силовикам и чиновникам просто нравится кого-то осуждать, заставлять извиняться и выставлять на всеобщее обозрение. Тут, видимо, преследуется сразу несколько целей. Во-первых, это демонстрация своей власти и возможностей, во-вторых, запугивание потенциальных нарушителей и недовольных, в-третьих, демонстрация преданности руководству и плюс своего рода отчет о проводимой работе", - предположил Адлан.

Местная жительница Марина также указала на то, что речь идет о правонарушении двухлетней давности. "Какой смысл отчитывать парня за то, что он когда-то крутил восьмёрки или как там это называется, на машине? Одно дело, если бы в то время его задержали, привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, и так далее. Но сейчас-то зачем это делать?" - возмутилась она.

"Такие «воспитательные беседы» на публику, могут только раздражать и вызывать смех, потому как показывают уровень знаний и профессиональной подготовки наших так называемых правоохранителей", - высказалась другая местная жительница, Роза.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".