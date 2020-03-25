Кавказоведы поспорили о взаимосвязи скандалов вокруг Делимханова

25 марта 2020, 23:54

Советник Кадырова Адам Делимханов не заинтересован в новых публичных конфликтах с пользователями соцсетей после скандального видео о его дочери, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Охота на анонима в соцсети была затеяна Делимхановым, чтобы отвлечь общество от обсуждения видео с "султаншей", полагают старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин и профессор Чеченского госуниверситета Лидия Курбанова.

Как писал "Кавказский узел", советник главы Чечни, депутат Госдумы России Адам Делимханов 22 марта заявил о том, что некий пользователь в соцсети со своей страницы "пишет непозволительные вещи" женщинам от имени Рамзана Кадырова, самого Делимханова и их соратников, и призвал его наказать. Обращение Делимханова спровоцирует "охоту на ведьм" в республике, предположили опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни. Кавказский менталитет предписывает Делимханову доказывать свою маскулинность и искать анонима, указал конфликтолог Юрий Ефимов. Делимханов оказался заложником практики наказания обидчиков, принятой в окружении Кадырова, считает экономист Сергей Жаворонков.

Советник главы Чечни Адам Делимханов призвал наказать анонимного комментатора в соцсетях, отвлекая внимание от скандального ролика, снятого от имени его дочери, предположили пользователи Instagram. На видео, вызвавшем критику в соцсетях, девушка с короной на голове прогуливается по богато убранным апартаментам. Голос за кадром сообщает, что на видео - Хеда Адамовна, и называет ее "султаншей солнца и луны". По мнению кавказоведов, видеоролик, снятый от имени дочери Делимханова, не соответствует чеченским представлениям о благородстве.

Заказчиком ролика вряд ли может быть сам Делимханов, поскольку он не заинтересован в муссировании темы о своей дочери из-за внимания к нему руководства Чечни, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Он также отметил, что "остается только гадать", кто именно создал страницу и рассылал сообщения.

"Вряд ли это дело рук Делимханова или его окружения. Насколько мне известно, видеоролик с «султаншей» обсуждался, анализировался самым высшим руководством Чечни. Оценка уже дана. Я уверен, что Делимханову нет никакого смысла делать так, чтобы обсуждение ролика снова началось. Он как разумный человек считает, что ролик должен быть как можно быстрее и надолго был забыт. И если какие-то сообщения в соцсетях снова возникнут, то и дискуссии вокруг «султанши» не прекратятся», - рассказал Кутаев корреспонденту «Кавказского узла».

Для того чтобы ролик с «султаншей» продолжал быть обсуждаемым, «ничего предпринимать не надо», считает он.

Можно сделать вывод, что Делимханов имел отношение к созданию аккаунта, чтобы «сбить накал, и информационное русло повернулось», сказала корреспонденту "Кавказского узла" профессор Чеченского госуниверситета, доктор социологических наук Лидия Курбанова.

"Это предположение [...] Но временные рамки (появления сообщений анонима и истории видеороликом о его дочери, - прим. "Кавказского узла") близки. Много людей из разных социальных слоев высказывались по поводу ролика с «султаншей». Ситуация была вопиющая, видео безнравственное. Когда людям не говорят о своих богатствах, то они еще терпят. Но когда сверхбогатстово афишируется потому что есть статус во власти, это вызывает раздражение", - отметила она. Курбанова считает, что "Делимханов мог бы пойти на создание аккаунта, чтобы отвлечь внимание от себя".

Социолог считает, что истории и аккаунта и «султанши» достаточно быстро забудется. «Информация разной степени важности накладывается настолько плотно, что может забываться [...] Тем не менее, история (с видео) сильно дискредитировала и отца (Делимханова), и его родственников, и близких», - сказала она.

Ролик с «султаншей» однозначно вызвал недовольство главы Чечни Рамзана Кадырова, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Это «зыбкая почва», так как Кадыров мог воспринять ролик, как попытку детей Делимханова возвыситься над его отпрысками. Таким образом (историей с сообщениями анонима) было отвлечено внимание общества и руководства Чечни от самого ролика", - сказал он. Рощин допустил, что аккаунт создан Делимхановым после того, как ролик о его дочери вызвал "раздражение не только «внизу», но и в «вверху»".

Читатели "Кавказского узла" в комментариях осудили Делимханова, предположив, что истории с видео о его дочери и поиском анонима связаны.

"Если бы у него была хоть капля стыда, он помалкивал бы и не рыпался, пока скандал с дочерью не уляжется. А тут, с таким бревном в глазу, решил учить анонима за соринку, которая неизвестно, существует ли вообще", - указал 25 марта в комментарии Осмомысл.

Ранее он также осудил Делимханова за то, что он никак не комментирует "видео своей дочери, шокировавшее всю Чечню".

Сначала дочь Делимханова объявляет себя в соцсетях "султаншей небесных светил", потом кто-то создаёт фальшстраницу, далее отец "султанши" требует найти для последующей кары автора обращений к гражданкам Чечни, отметил Robin Hood. "А не кажется ли вам [...] что это не более чем звенья одной цепи. Чтобы отвлечь внимание своего сюзерена как раз таки от ранее появившегося ролика "султанши"", - предположил он.