Карательный шаблон заставил Делимханова охотиться на анонима

24 марта 2020, 19:48

Кавказский менталитет предписывает советнику Кадырова Адаму Делимханову доказывать свою маскулинность и искать анонима, который пишет женщинам в соцсетях от имени руководителей Чечни, указал конфликтолог Юрий Ефимов. Делимханов оказался заложником практики наказания обидчиков, принятой в окружении Кадырова, считает экономист Сергей Жаворонков.

Как писал "Кавказский узел", советник главы Чечни, депутат Госдумы России Адам Делимханов 22 марта заявил о том, что некий пользователь в соцсети "пишет непозволительные вещи" женщинам от имени Рамзана Кадырова, самого Делимханова и их соратников, и призвал его наказать. Обращение Делимханова спровоцирует "охоту на ведьм" в республике, предположили опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Советник главы Чечни Адам Делимханов призвал наказать анонимного комментатора в соцсетях, отвлекая внимание от скандального ролика, снятого от имени его дочери, предположили пользователи Instagram. На видео, вызвавшем критику в соцсетях, девушка с короной на голове прогуливается по богато убранным апартаментам. Голос за кадром сообщает, что на видео - Хеда Адамовна, и называет ее "султаншей солнца и луны". По мнению кавказоведов, видеоролик, снятый от имени дочери Делимханова, не соответствует чеченским представлениям о благородстве.

Аналитики оценили репутационные риски Делимханова

Самостоятельный поиск автора фейковых сообщений не совсем соответствует статусу депутата Госдумы, считает профессор Ставропольского госуниверситета, президент Ставропольского краевого общественного фонда "Содействие-Юг", конфликтолог Юрий Ефимов. "Разумнее было бы обратиться к правоохранительным органам с просьбой разыскать и найти автора сообщений, которые содержат непозволительные для депутата Госдумы формулировки. Этим лучше пусть занимаются компетентные органы. То, что он сам занимается поисками, может повредить репутации депутата", - сказал Юрий Ефимов корреспонденту "Кавказского узла".

Однако Делимханов в этой ситуации позиционирует себя в первую очередь как мужчина, а не как чиновник, указал Ефимов. "Я предполагаю, что суть сообщения задела Делимханова как человека и кавказского мужчину. Его действия стоит рассматривать в первую очередь как действия мужчины, а потом только как госслужащего. Такова специфика Кавказа", - пояснил он.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко, напротив, считает, что в случае с подобными сообщениями в соцсетях статус лица, чья репутация задета, значения не имеет. "В этой ситуации, как мне кажется, он может себе позволить делать такие заявления и заниматься поиском автора сообщения. Здесь статус человека не имеет значения. Я бы тоже занимался поисками пользователя, если бы кто-то от моего имени распространял фейки. Я очень уважаю активных чеченских пользователей, но это уже выходит за рамки приличия. За подобную деятельность пользователи должны быть наказаны", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Угрозу имиджу Делимханова как чиновника и депутата несут сами анонимные сообщения, полагает политолог. "Он депутат Госдумы, высокопоставленный чиновник, и подобные сообщения могут нанести вред деловой репутации депутата. А эти сообщения определенным образом наносят ему вред. То, что пишут от его имени, от имени Кадырова, это откровенная глупость, но эта глупость – угроза имиджу чиновника. Он, как высокопоставленное лицо, делает заявление, чтобы сказать, что не имеет отношения к этим сообщениям. Это разумно. Также было бы разумно обратиться к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать автора сообщений. Но никак не реагировать на это он не может", - подчеркнул Малашенко.

Призывы найти и наказать анонима бесперспективны и не соответствуют высокому рангу Делимханова, но ему волей-неволей приходится действовать в рамках парадигмы, заданной главой Чечни, указал эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

"Мне кажется, искать каких-то анонимов - немного несолидно для человека, который считает себя одним из лидеров республики. Но здесь окружение Рамзана Кадырова стало заложником своей же тактики. Они охотились на каких-то критиков, использовали ресурсы спецслужб для поисков, заставляли извиняться. Это создает основу для троллинга. Кто-то пишет оскорбительные сообщения и говорит: "Ну теперь попробуй найти меня". А сам автор сообщения сидит где-то в Аргентине. И как они его найдут? Изначально им не стоило заниматься поиском неизвестных критиков", - сказал Сергей Жаворонков корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее глава Чечни неоднократно обращался с угрозами в адрес тех, кто оскорбляет его честь и честь семьи. Так, летом 2019 года он пообещал авторам оскорбительных интернет-комментариев "поломать пальцы и вырвать язык". Жители Чечни регулярно под давлением приносят публичные извинения, в том числе за жалобы на чиновников и критику властей, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Нет уверенности в том, что претензии Делимханова к анониму обоснованны, отметил Сергей Жаворонков.

"У меня возникает вопрос: действительно ли пользователь написал все то, в чем его обвиняют? Обвинить же можно клеветнически. Как мы знаем, в Дагестане обвинили журналиста в финансировании террористов, хотя не было никаких доказательств. То есть мне в этой ситуации непонятна доказательная база", - пояснил он.

Редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма, он настаивает на своей невиновности. Это дело схоже с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, организованной "Кавказским узлом" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Юристы не увидели оснований для иска против анонима

Основания для иска о защите чести и достоинства неочевидны, считает юрист, директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. "Для того, чтобы подать иск о защите чести и достоинства, необходимо, чтобы были распространены сообщения о действиях Кадырова, Делимханова, в которых будет сказано, что они нарушают закон, нормы морали, нравственности, деловой этики и так далее", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Одно то, что сообщения анонима создают иллюзию, будто это пишет Кадыров или Делимханов, не может быть предметом иска, заявила Арапова. "Чтобы признать сообщения оскорбительными, надо, чтобы они были выражены в неприличной форме", - добавила она.

По словам Адама Делимханова, "шайтан" в соцсетях "пишет разные пустые вещи" от имени самого Делимханова, Рамзана Кадырова и других людей. "Забрасывает их в директ женщинам, девушкам. Всем хочу сказать, если подумали на нас, кто нас не знает, попросить у всех прощения. <...> Мы его ищем уже месяц. <...> Говорю всем, кто пишет в соцсетях плохое, знайте все, что за то, что делаете, придется отвечать", - заявил Делимханов, чье обращение перевел корреспондент "Кавказского узла".

Ответчика в деле нет, но даже если его найдут, наказать автора анонимных комментариев по закону будет сложно, отметила глава Центра защиты прав СМИ. "Единственное, что можно применить в этой ситуации - это признание в суде факта, что сообщения были написаны не Кадыровым, Делимхановым, и последующая блокировка этих публикаций и аккаунтов в соцсетях. Иски от имени указанных в сообщениях чиновников невозможны, поскольку нет основы для этого", – заключила она.

Юрист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова также считает, что для подачи иска о защите чести и достоинства нужно идентифицировать анонимного пользователя и найти в его сообщениях порочащие сведения.

"Если пользователя можно будет идентифицировать, то можно подать иск по статье 152 Гражданского кодекса "Защита чести и достоинства". Но надо понять, какие именно сведения он распространял. Если это сведения не фактического характера, то есть не утверждения о факте, тогда привлечь его будет не за что. Если это сведения, где есть оценка действий, то это будет оценочное суждение, и привлекать по 152-й статье будет невозможно", - пояснила Марина Агальцова корреспонденту "Кавказского узла". Она добавила, что явное оскорбление должностного лица подпадает и под 319-ю статью Уголовного кодекса.

Имя Адама Делимханова неоднократно связывалось с похищениями и убийствами оппонентов Рамзана Кадырова, говорится в подготовленной "Кавказском узлом" биографической справке о Делимханове. О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в обновляемой "Хронике публичных извинений на Кавказе".