Делимханов призвал наказать пользователя сети за переписку с чеченками

23 марта 2020, 02:35

Советник главы Чечни, депутат Госдумы России Адам Делимханов призвал наказать пользователя соцсети, который "пишет непозволительные вещи" женщинам от имени Рамзана Кадырова, самого Делимханова и их соратников. Обращение Делимханова спровоцирует "охоту на ведьм" в республике, предположили опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Видеообращение Адама Делимханова на чеченском языке было опубликовано в Instagram-паблике "ЧП Чечня" 22 марта. По данным на 02.35 мск 23 марта оно набрало 18 885 просмотров и 68 комментариев.

"В соцсетях в Инстаграм один «шайтан» создал профиль. От имени нашего падишаха Рамзана-хаджи, моего имени, от имени главы администрации Ибрагима (Закриева), от имени наших товарищей и братьев пишет разные пустые вещи. Забрасывает их в директ женщинам, девушкам. Всем хочу сказать, если подумали на нас, кто нас не знает, попросить у всех прощения. Если на то будет воля Всевышнего, мы этого «шайтана» найдем, он станет (ответит) перед ними. Мы его ищем уже месяц. Просьба, если есть малейшее подозрение […], оказать помощь в поисках этого «шайтана» […] Говорю всем, кто пишет в соцсетях плохое, знайте все, что за то, что делаете, придется отвечать", - заявил Делимханов, чье обращение перевел корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые комментаторы высказали мнение, что создателя профиля в соцсетях ждет незавидная судьба. "Был пацан и нет пацана, без него на земле весна", - пошутил maga200101, а позднее добавил: "Этот парень был из тех, кто просто любит жить".

"Жалко того, кто попадет в его руки", - прокомментировал слова советника Кадырова m_m_d_95.

Другие комментаторы раскритиковали ситуацию в целом. "Достали эти сплетни и все такое вообще. Заблокируйте Инстаграм и Ватсап в Чечне, жили бы тихо", - предложил bagram_012.

"Иначе говоря, просит стучать. Не знал, что чеченцев учат стучать", - удивился hnasredin.

Нашлись и те, кто поддержали чиновника. "Молотком надо стукнуть", - предложил groz.453.

"Найдите группу, в которой был Цумаев Марат. Они не только на вашу честь, но и на честь исламской религии посягают […], сидящие там шайтаны", - написал beibars.

11 марта Инстаграм-паблики "ЧП Чечня" и eldit_net разместили видеоролик с извинениями молодого человека, представившегося Маратом Цумаевым. Последний признался в том, что публиковал в Телеграмм-группе "Осал нах 95" ("Пустые люди") фотографии женщин и писал "недопустимые вещи". Большинство комментаторов отказались принимать извинения Цумаева, а некоторые призвали к расправе над ним.

По мнению опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Чечни, обращение Делимханова может привести к "охоте на ведьм".

"Не знаю, кто и что писал от имени Кадырова или Делимханова, но обращение последнего по этому поводу, я так полагаю, может спровоцировать «охоту на ведьм». Он ведь прямо говорит, чтобы сообщали «при малейшем подозрении». Так что любой, кто «сидит» в соцсетях, может попасть под подозрение. А разбирательства, тот ли это «шайтан» или нет, однозначно сулят неприятности всякому, кто попадет под подозрение", - уверен Салавди.

"Делимханов говорит, что они ищут некоего «шайтана», и заодно призывает всех сообщить о любом, кто может стоять за публикациями в каком-то профиле. Попросту говоря, он хочет, чтобы пользователи соцсетей доносили друг на друга. Хотя доносительство или, как говорят, «стукачество» всегда у нас порицалось и считалось недостойным занятием. Примечательно, что это говорит один из руководителей, которые постоянно призывают население чтить обычаи и традиции чеченского народа", - сказал по этому поводу Иса.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в Грозном вместе с двумя земляками пропал уроженец Дербента Сеидайдин Мустафаев. По мнению аналитиков, его исчезновение может быть связано с оскорблениями в адрес Кадырова. Ранее Мустафаев в своем видеообращении в резких выражениях высказывался о главе Чечни.

По словам президента международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслана Кутаева, озвученные Мустафаевым оскорбления "омерзительны для мужчины, кавказца, мусульманина". "Ты можешь критиковать, можешь называть тирана тираном, но это не должно быть сопряжено с оскорблениями", - сказал он. Он также добавил, что "чеченские власти даже не оскорбления, а простую критику воспринимают так, что для человека это кончается плачевно".

По мнению председателя комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, любой критик Кадырова может столкнуться с угрозами, избиениями. Она сравнила исчезновение дербентцев в Грозном с ситуацией с чеченским блогером Имраном Алиевым, который был убит во Франции после записи оскорбительных роликов в адрес Кадырова. "Это такие «прививки любви» к Кадырову", - заявила она.

Тело выходца из Чечни Имрана Алиева, известного как блогер Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль 1 февраля. Основной версией смерти блогера, по данным источников, следователи считают убийство по политическим мотивам. Имран Алиев привлекал внимание своими эпатажными и грубыми заявлениями в адрес кавказских народов, которые он делал в соцсети Facebook и на YouTube. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты считают, что убийство Алиева указало на угрозу критикам чеченских властей в Европе. Представители чеченской диаспоры в Европе предположили, что за убийством Алиева могут стоять российские спецслужбы, и заявили, что ощущают угрозу для себя.

Напомним также, что ранее глава Чечни неоднократно высказывал угрозы в адрес тех, кто позволит себе оскорбить его честь и честь семьи. Так, после истории со сносами дорожных указателей близ Кизляра в июне прошлого года Рамзан Кадыров пообещал авторам оскорбительных интернет-комментариев "поломать пальцы и вырвать язык", говорится в статье на "Кавказском узле" "Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном".

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов в Чечне, в которой также фиксирует случаи похищения людей в республике.