Пользователи Instagram припомнили Делимханову ролик с его дочерью

24 марта 2020, 12:04

Советник главы Чечни Адам Делимханов призвал наказать анонимного комментатора в соцсетях после скандала с роликом, снятым от имени его дочери, указали пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", советник главы Чечни, депутат Госдумы России Адам Делимханов 22 марта заявил о том, что некий пользователь в соцсети "пишет непозволительные вещи" женщинам от имени Рамзана Кадырова, самого Делимханова и их соратников, и призвал его наказать. Обращение Делимханова спровоцирует "охоту на ведьм" в республике, предположили опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Видеообращение Адама Делимханова на чеченском языке было опубликовано в Instagram-паблике "Eldit Net" 22 марта. По данным на 12.00 мск 24 марта оно набрало 37 461 просмотр и 147 комментариев.

Это обращение Делимханова связано с резонансом вокруг видео с его дочерью, написал 23 марта в комментарии к публикации на сайте "Кавказского узла" пользователь Robin Hood. "Сначала, пару недель раньше, дочь "вопиющего в пустыне" объявляет себя в соцсетях "султаншей небесных светил", потом кто-то создаёт фальшстраницу, далее отец "султанши" требует найти для последующей кары автора обращений к гражданкам ЧР. А не кажется ли вам <…>, что это не более, чем звенья одной цепи... Чтобы отвлечь внимание своего сюзерена как раз-таки от ранее появившегося ролика "султанши", в котором она ставит себя "выше" других султанш, дочерей своего падишаха", – считает он.

На видео, вызвавшем критику в соцсетях, девушка с закрытым прозрачным платком лицом и короной на голове прогуливается по богато убранным апартаментам. Другие девушки в образах служанок сопровождают ее, кланяются при ее появлении. Голос за кадром сообщает, что на видео - Хеда Адамовна, перенявшая от отца "благородство и силу характера", а манеры и остроту ума "впитавшая с молоком матери". Женский голос на видео представляется "султаншей солнца и луны", лица девушки на кадрах не видно. По мнению кавказоведов, видеоролик, снятый от имени дочери Делимханова, не соответствует чеченским представлениям о благородстве.

Комментаторы указали, что Делимханов так и не прокомментировал это видео. "То есть за никому не известные сообщения никому не известного анонима в адрес никому не известных пользовательниц Делимханов просит прощения, а видео своей дочери, шокировавшее всю Чечню, никак не комментирует?" – написал 23 марта в комментарии к публикации на сайте "Кавказского узла" пользователь Осмомысл.

"За своей дочкой принцессой пусть следит", – написал на странице "Кавказского узла" в Instagram пользователь Lelik_anabolik. "Да это же отец султанши солнца и луны", – сыронизировал в Instagram voin_kavkaza.7. "Лучше за своими женщинами следите", – добавил sakul83.

"Его (автора комментариев от имени Кадырова и Делимханова. - Прим. "Кавказского узла") не ловить нужно, а понять и простить, он ведь тоже хочет жить в королевской семье и кушать из золотых тарелок и хрустальных чашек. Это не его (Адама Делимханова. - Прим. "Кавказского узла") дочь султанша солнца и луны?" – предложил muradgadaborshev.

Некоторые из пользователей Instagram отметили, что призыв Делимханова схож с "охотой на ведьм". "Точно "охота на ведьм" (...), одним словом цензура конкретная", – написал на странице "Кавказского узла" в Instagram пользователь al.bert8403. "Вот когда в республике все хорошо и отлично, и единственное занятие - ловить непонятно кого всем миром", – написал в паблике za_delimkhanov95 пользователь maks.gutman.

При этом пользователь kim_vorrever поддержал призыв Делимханова. "Тот ролик, где "типа его дочь", его распространяет шайтан (плохой человек. - Прим. "Кавказского узла"). Его нужно найти и представить к ответу. Если кто в курсе, кто это делает, просьба обратиться в отдел полиции поселка Джалка", – написал он в Instagram.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно обращался с угрозами в адрес тех, кто оскорбляет его честь и честь семьи. Летом 2019 года он пообещал авторам оскорбительных интернет-комментариев "поломать пальцы и вырвать язык", говорится в материале "Кавказского узла" "Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном".

"Кавказский узел" также писал, что аналитики связали с оскорблениями в адрес Кадырова исчезновение в начале февраля трех уроженцев Дербента, уехавших в Грозный. А 1 февраля во французском Лилле был найден убитый ножом выходец из Чечни Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты считают, что убийство Алиева указало на угрозу критикам чеченских властей в Европе.

Имя Адама Делимханова неоднократно связывалось с похищениями и убийствами оппонентов Рамзана Кадырова, указано в подготовленной "Кавказском узлом" биографической справке о Делимханове. "Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов в Чечне, в которой также фиксирует случаи похищения людей в республике.