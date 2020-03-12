Поиски пропавших в Чечне дербентцев спустя месяц остались без результата

12 марта 2020, 23:10

Местонахождение троих жителей Дербента, пропавших в Грозном 10 февраля, по-прежнему не установлено, их поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Правоохранительные органы не информируют родных о ходе поисков, посетовала мать одного из пропавших.

Как писал "Кавказский узел", 30-летний Ниллан Алиев, 35-летний Сеидайдин Мустафаев и 62-летний Хаким Аскеров 9 февраля поехали из Дербента отдохнуть в Грозный и на следующий день перестали выходить на связь. Полиция Дагестана сообщила 20 февраля, что все трое разыскиваются как пропавшие без вести. Обращения к правоохранителям не дали результата, рассказали 24 февраля родственники пропавших. Мать Ниллана Алиева 23 и 25 февраля провела пикеты в Дербенте, попросив главу Чечни помочь найти ее сына.

Telegram-канал Baza со ссылкой на родственников пропавших сообщил, что один из не вернувшихся из Грозного критиковал руководство Чечни, а незадолго до исчезновения они выложили в соцсети видео, как курят на фоне мечети "Сердце Чечни". Пользователи Instagram предположили, что это и стало причиной исчезновения дербентцев. Фрагмент видеообращения Сеидайдина Мустафаева к Рамзану Кадырову опубликовал на своем сайте журнал "Дош". На кадрах видео мужчина в резких выражениях высказывается о главе Чечни. Озвученные Мустафаевым оскорбления в адрес Кадырова могли стать причиной неприятностей для Сеидайдина и его спутников, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Никаких новостей о местонахождении Ниллана Алиева до сих пор нет, рассказала сегодня его мать Наргиз Казимова.

"Мне никто ничего не сообщает, никто ничего не знает. В Чечне, куда ездили наши оперативные работники, заверяют, что их там нет. Но мне кажется, что их уже никто и не ищет", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Наргиз Казимова сообщила, что перестала проводить одиночные пикеты, но надеется, что глава Чечни Рамзан Кадыров поможет найти ее сына. "Я думаю, что он еще не в курсе произошедшего. Связи с администрацией главы Чечни у меня нет, никто от них со мной еще не связывался. Но я надеюсь, что как только Рамзан Кадыров увидит мое обращение к нему, он поможет", - отметила Казимова, добавив, что с трех месяцев воспитывала Ниланна Алиева одна.

Она посетовала на то, что правоохранительные органы не информируют ее о той работе, которую они проводят по поиску сына.

Поиски всех трех жителей Дербента продолжаются, но никаких новых данных нет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Дагестана.

В ведомств уточнили, что все трое числятся как без вести пропавшие.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов в Чечне, в которой также фиксирует случаи похищения людей в республике.