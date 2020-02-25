Мать пропавшего в Чечне дербентца обратилась к Кадырову

25 февраля 2020, 19:45

Одиночный пикет с обращением к главе Чечни Рамзану Кадырову провела сегодня в Дербенте мать Ниллана Алиева, который перестал выходить на связь после поездки в Грозный с двумя знакомыми. Поиски пропавших пока не дали результатов, сообщили в МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 30-летний Ниллан Алиев, 35-летний Сеидайдин Мустафаев и 62-летний Хаким Аскеров 9 февраля поехали из Дербента отдохнуть в Грозный и на следующий день перестали выходить на связь. Полиция Дагестана сообщила 20 февраля, что все трое разыскиваются как пропавшие без вести. Обращения к правоохранителям не дали результата, рассказали 24 февраля родственники пропавших.

Telegram-канал Baza со ссылкой на родственников пропавших сообщил, что один из не вернувшихся из Грозного критиковал руководство Чечни, а незадолго до исчезновения они выложили в соцсети видео, как курят на фоне мечети "Сердце Чечни". Пользователи Instagram предположили, что это и стало причиной исчезновения дербентцев. Фрагмент видеообращения Сеидайдина Мустафаева к Рамзану Кадырову опубликовал на своем сайте журнал "Дош". На кадрах видео мужчина в резких выражениях высказывается о главе Чечни. Озвученные Мустафаевым оскорбления в адрес Кадырова могли стать причиной неприятностей для Сеидайдина и его спутников, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сегодня мать одного из пропавших в Чечне дербентцев Ниллана Алиева Наргиз Казимова вышла на одиночный пикет к администрации города Дербента. Женщина принесла с собой плакат, на котором было обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь ей найти сына.

Акция, по словам Казимовой, вызвала интерес у прохожих горожан. «Многие подходили, спрашивали, есть ли какие-то новости. Высказывали слова поддержки. Говорили, что весь город ждет, когда они все вернутся», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» женщина.

Через некоторое время женщину пригласили в мэрию на встречу с главой города. Хизри Абакаров пообещал оказать содействие в поисках ее сына, отметила Наргиз Казимова.

Это уже второй пикет, который Казимова провела в Дербенте. На первый она выходила 23 февраля. После того пикета, по словам женщины, никакой реакции от чеченских властей не последовало. «Со мной никто не связывался, не звонили. Сейчас я надеюсь, что мое обращение дойдет до главы Чечни», - заявила Казимова.

О проводимых мероприятий по поиску ее сына сотрудники правоохранительных органов не сообщают родственникам, добавила женщина.

После сообщения родственников, что трое жителей Дербента перестали выходить на связь, сотрудники МВД Дагестана начали оперативно-поисковые мероприятия, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе министерства, добавив, что пока информации о местонахождении пропавших нет.

20 февраля Наргиз Казимова рассказала, что, по ее сведениям, пропавшие дербентцы находятся в одной из силовых структур Чечни. Однако эту информацию не подтвердили дагестанские правоохранители, которое сообщили женщине, что ее сына в полиции Грозного нет.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов в Чечне, в которой также фиксирует случаи похищения людей в республике.