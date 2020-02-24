Родственники озвучили детали поисков пропавших в Грозном дербентцев

24 февраля 2020, 14:55

Обращения к правоохранителям в связи с исчезновением в Грозном трех жителей Дербента пока не дали результата, рассказали близкие пропавших. Мать Ниллана Алиева провела 23 февраля одиночный пикет, на котором попросила Рамзана Кадырова помочь в поисках.

Как писал "Кавказский узел", 30-летний Ниллан Алиев, 35-летний Сеидайдин Мустафаев и 62-летний Хаким Аскеров 9 февраля поехали из Дербента отдохнуть в Грозный и на следующий день перестали выходить на связь. Полиция Дагестана сообщила 20 февраля, что все трое разыскиваются как пропавшие без вести. Озвученные Мустафаевым оскорбления в адрес Кадырова могли стать причиной неприятностей для Сеидайдина и его спутников, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Telegram-канал Baza со ссылкой на родственников пропавших сообщил, что один из не вернувшихся из Грозного критиковал руководство Чечни, а незадолго до исчезновения они выложили в соцсети видео, как курят на фоне мечети "Сердце Чечни". Пользователи Instagram предположили, что это и стало причиной исчезновения дербентцев. Фрагмент видеообращения Сеидайдина Мустафаева к Рамзану Кадырову опубликовал на своем сайте журнал "Дош". На кадрах видео мужчина в резких выражениях высказывается о главе Чечни.

23 февраля мать Ниллана Алиева Наргиз Казимова провела одиночный пикет у здания администрации Дербента с плакатом, на котором попросила главу Чечни помочь найти ее сына, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сама женщина.

"Во время пикета приезжали оперативники, сотрудники полиции. Они стояли в стороне. Приходили блогеры, и я записала видеобращение к Рамзану Кадырову. Я только просила, чтобы нашли моего сына", - рассказала Наргиз Казимова, не уточнив, кто были эти блогеры, и опубликовано ли ее видеообращение.

Днем ранее, по ее словам, правоохранители из Дербента сообщили, что не нашли в столице Чечни пропавших дербентцев. "22 февраля оперативники вернулись из Чечни и сказали, что моего сына нет в полиции Грозного", - сказала она.

О том, что ее сын находится у силовиков в Грозном, женщине, по ее словам, сообщил ранее неизвестный человек по телефону. "Звонили с неизвестного номера, просто сказали, что сын в отделе [силовой структуры] и все. После этого тот человек не выходил на связь", - сообщила Наргиз Казимова.

20 февраля Наргиз Казимова рассказала, что, по ее сведениям, пропавшие дербентцы находятся в одной из силовых структур Чечни. Однако эту информацию не подтвердила супруга Сеидайдина Мустафаева Насиба Мустафаева. Новых сведений о местонахождении пропавших нет, рассказала она 21 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

Ниллан Алиев уже 10 февраля планировал вернуться из Грозного, рассказала Наргиз Казимова.

"В Чечню он поехал, просто чтобы посмотреть Грозный. С собой у него даже не было паспорта. Чтобы его зарегистрировали в хостеле, я посылала ему фотографию его паспорта. Он сказал, что вернется на следующий день, но с 10 февраля перестал выходить на связь, его телефон был выключен", - рассказала женщина, уточнив, что спутника своего сына, Сеидайдина Мустафаева, никогда ранее не видела.

На 25 февраля Наргиз Казимова запланировала новый одиночный пикет с просьбой к главе Чечни помочь найти её сына, пишет сегодня "Черновик".

Перед поездкой в Грозный Сеидайдин Мустафаев и Хаким Аскеров вышли вдвоем из дома Мустафаева, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жена Сеидайдина Насиба Мустафаева.

Хаким Аскеров как друг семьи часто заходил к ним в гости, пояснила она. "Они выпили дома чай и выехали в дорогу. В Грозном они поехали посмотреть на город и должны были провести там пару дней. Что с ними будет еще кто-то, я тогда не знала", - сказала жена Мустафаева.

Уже на следующий день, 10 февраля, по ее словам, телефон мужа оказался выключенным, после чего она позвонила Хакиму Аскерову. "На телефон Хакима гудки шли несколько раз, но потом и он оказался выключенным", - рассказала женщина.

По ее словам, Сеидайдин записывал "разные видео" и публиковал их только на своей странице в Instagram. "Зачем он это делал, я не знаю. Я его постоянно отговаривала публиковать видео. Его страницу несколько раз блокировали, но он все равно создавал новые аккаунты", - сказала Насиба Мустафаева, подчеркнув, что в Instagram-паблики видеоролики мужа ранее не попадали.

После исчезновения мужа женщина, по ее словам, обращалась не только в полицию. "Я звонила и в ФСБ России, и в прокуратуру, писала обращения во все органы Дагестана, в Чечню, куда только возможно. Но пока никаких новостей нет", - сказала она.

Сотрудник пресс-службы МВД Дагестана сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что поиски трех жителей Дербента продолжаются, но их местонахождение пока не установлено.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов в Чечне, в которой также фиксирует случаи похищения людей в республике.