Трое дагестанцев пропали в Чечне после обнародования видео на фоне мечети

19 февраля 2020, 19:20

Родные троих жителей Дербента заявили об их исчезновении в Грозном. Один из пропавших критиковал руководство Чечни, а незадолго до исчезновения дербентцы выложили в соцсети видео, как курят на фоне мечети "Сердце Чечни". Пользователи Instagram предположили, что это и стало причиной их исчезновения.

Дербентцы не выходят на связь с 10 февраля

О том, что в Чечне ищут трех пропавших жителей Дербента - 30-летнего Ниллана Алиева, 35-летнего Сеидайдина Мустафаева и 62-летнего Хакима Аскерова - сообщила мать Алиева Наргиз. По словам женщины, все трое выехали из Дербента 9 февраля на автомобиле "Лада Калина".

"Они поехали просто отдохнуть в Грозный. 10 февраля я поговорила с сыном последний раз. Он сказал, что на следующий день уже будет дома. И все, в тот же день телефоны всех троих перестали отвечать, о них ничего неизвестно. У моего сына не было с собой паспорта. Может, полицейские остановили на посту, придрались, сказали, давайте проедем. Что еще могло произойти?" – рассказала Наргиз Казимова, слова которой приводит сегодня "Кавказ.Реалии".

В хостеле "Турист", где останавливались дербентцы, ответили, что все трое выехали 10 февраля и больше не появлялись, пишет издание и отмечает, что 11 февраля родные пропавших обратились в правоохранительные структуры Чечни и Дагестана, но пока поиск не принес результата.

По словам родственниц пропавших, 10 февраля один из дербентцев создал новую страницу в Instagram и загрузил туда множество фото и видео, сделанных, предположительно, в Чечне. «На некоторых записях один из парней сидит на фоне мечети "Сердце Чечни", курит и желает счастья братве», - отмечается в сегодняшнем сообщении Telegram-канала Baza. «А ещё, по словам родных, один из них ранее оставлял негативные комментарии под постами руководителей республики», - также сообщает канал.

Пользователи Instagram высказали предположения относительно причин исчезновения дербентцев

Причиной исчезновения дербентцев стали их поведение в Грозном и критика руководства Чечни, предположили комментаторы новости в паблике Instagram tut.yuzhdag, имеющем 364 тысячи подписчиков.

«Вот Кадырова оскорбил один, видео есть, и потерялись», - пишет tak_nedumai777. «Если даже критиковали, что, теперь они жизнью должны отвечать?» - задается вопросом umka8228. «Не верю я в этот бред», - отмечает_seva_05. «Обещали же вырвать языки и сломать пальцы, видать, обещание не было пустым», - отвечает margo_bakhor.

«Надо потребовать у руководства Чечни вернуть их?» - спрашивает kamaeva._._. «Взрослые, не больные люди не поведут себя так в Чечне тем более! Они на камикадзе не похожи», - указывает nomera.art. «Вряд ли найдут», - пессимистично пишет mish_0550.

Среди комментаторов нашлись и те, кто осудил поведение пропавших. «Я в шоке, куда катится мир? Что с людьми происходит??? Если вместо Кадырова таких кто-то накажет, я буду только рад, зачем перед мечетью курить? Разницы нет, в любом месте, где мечеть, нельзя такие вещи делать. Каждый мусульманин прекрасно знает - это большой грех!!!» - высказывается luxsemburg1111.

«Приехали в соседнюю республику, снимают гадкие ролики, проявляют неуважение к людям, интересно, у себя дома они тоже так себя ведут?» - задается вопросом kozonova1974. «А что, чеченцы мало выкладывают на своих страницах подобного рода фотки про Дагестан? За это же их не похищают», - пишет zararamazanova1.

За три часа пост об исчезновении дербенцев в Грозном собрал 31,6 тысяч просмотров и 135 комментариев.

Ранее "Кавказский узел" писал об исчезновениях в Чечне местных жителей. 9 февраля после вызова в полицию пропал грозненец Руслан Тураев, силовики отказались подтвердить неофициальную информацию о его задержании, сообщили 14 февраля родные грозненца. Они рассказали, что Тураев без необходимых лекарств может впасть в кому. Ассамблея народов Кавказа обратилась к главе МВД Чечни с просьбой помочь освобождению Тураева.Другого жителя Чечни, Шамхана Хамурзаева, чье местонахождение было неизвестно родным с 26 декабря 2019 года, нашли после 10 дней поиска на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Он вернулся домой, и женщина отказалась от своих слов о том, что ее сын был найден в силовой структуре. Новая версия грозненки вызывает сомнения, указал правозащитник Олег Орлов.