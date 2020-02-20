Полиция начала поиски пропавших в Грозном дербентцев

20 февраля 2020, 11:15

Три уроженца Дагестана разыскиваются как пропавшие без вести, рапортовало МВД республики. Пользователи Instagram поспорили о том, связано ли похищение с властями Чечни.

Как писал "Кавказский узел", родные дербентцев Ниллана Алиева, Сеидайдина Мустафаева и Хакима Аскерова заявили об их исчезновении в Грозном. В последний раз пропавшие выходили на связь 10 февраля. Telegram-канала Baza со ссылкой на родственников пропавших сообщил, что один из не вернувшихся из Грозного критиковал руководство Чечни, а незадолго до исчезновения они выложили в соцсети видео, как курят на фоне мечети "Сердце Чечни". Пользователи Instagram предположили, что это и стало причиной исчезновения дербентцев.

В июне 2019 года Рамзан Кадыров пообещал "поломать пальцы и вырвать язык" авторам оскорбительных интернет-комментариев, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном".

"Трое уроженцев Дагестана поданы в розыск как пропавшие без вести", - сообщило сегодня МВД Дагестана на своей странице в соцсети Instagram.

Многие комментаторы этой публикации согласились с версией, что к исчезновению дагестанцев причастны чеченские власти. "Они уже либо на том свете, либо где-нибудь закрыли. Вам Чечня не шутки. И их глава тоже. Слово скажешь в его адрес - ты мертвец", - написала fatima__2807. "В подвале поищите", - посоветовал musaev.msaid.

23 июля 2019 года в "Новой газете" была опубликована статья журналиста Елены Милашиной "Подвал имени Кадырова", где говорится об удушении задержанных в здании чеченской силовой структуры. Власти Чечни назвали этот материал "плохим голливудским блокбастером". 13 декабря 2019 года Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России прокомментировать заявления жителей Чечни о похищении и убийстве их родственников в 2017 году. В январе 2020 года Правозащитный центр "Мемориал" направил в ЕСПЧ жалобу в интересах четырнадцати жителей Чечни, приговоренных к длительным срокам за терроризм. Правозащитники заявили, что силовики также держали этих обвиняемых в подвале, выбивая признательные показания.

"Чеченский МВД что говорит, они подключились к поискам?" - поинтересовался okhotnik777. Пользователь rabota_uslugi_arenda_pokupka отреагировал на это смеющимися смайликами и ироничным комментарием. "Ага, днем с огнем ищут", - написал он.

По состоянию на 11.15 мск 20 февраля на сайте МВД Чечни и странице ведомства в Instagram отсутствует информация о розыске пропавших в Грозном жителей Дербента.

При этом ряд комментаторов осудил действия дербентцев. "Ерундой не нужно заниматься, не пропали бы", - заявил mukhammad1907. "За своим поведением следили бы для начала", - высказал аналогичное мнение patronkhkh.

Однако нашлись и критики версии о похищении дербентцев силовиками. "Да почему сразу Кадыров их потерял? Нужны были они ему", - заявил habihabihabi_a. "Народ, а с чего вы взяли, что их из-за этого потеряли? Паблики смонтировали видео и фото, и закинули. И при чем тут Кадыров?" - написал asss_44678. В другом комментарии тот же пользователь предположил, что пропавшие "кайфуют где-то, потом объявятся".

По состоянию на 11.15 мск 20 февраля эта публикация собрала 37,4 тысячи просмотров и 281 комментарий. У паблика МВД Дагестана 215 тысяч подписчиков.

Чеченские власти грозили наказанием за информацию о похищении людей

По данным издания "Кавказ. Реалии", в конце января силовики в Чечне задержали 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором Кадыров изображен в одеянии православного священника. Министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров объявил эту информацию недостоверной, но признал готовность властей Чечни наказывать авторов и распространителей карикатур.

В свою очередь, глава республики Рамзан Кадыров на совещании с силовиками потребовал находить и наказывать жителей Чечни, распространяющих информацию о похищениях и задержаниях людей в регионе. "С такими людьми, если их можно назвать людьми, мы будем жестко бороться... Сеют между нами смуту, нарушают между нами согласие <...> За написанное надо отвечать", - сказал Кадыров.

Ранее, в декабре 2019 года, резонанс в чеченском сегменте Instagram вызвало исчезновение жителя Грозного Майрбека Амаева. Пользователи соцсети предположили, что он задержан силовиками. Позднее в интернете появилось видеообращение Майрбека Амаева, который сообщил, что загулял с друзьями в Пятигорске, не предупредив родных. Авторы паблика "ЧП Чечня" заявили, что Амаев нашелся благодаря Рамзану Кадырову, к которому они обратились за помощью. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни не поверили версии, озвученной Амаевым, и высказали предположение, что его вынудили именно так объяснить свое исчезновение.

"Кавказский узел" ведет хронику, в которой фиксирует случаи похищения людей в Чечне.