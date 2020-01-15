Жалобы на пытки осужденных курчалоевцев поданы в ЕСПЧ

15 января 2020, 22:42

Правозащитный центр "Мемориал" направил в Евросуд по правам человека жалобу в интересах четырнадцати жителей Чечни, приговоренных к длительным срокам за терроризм. Силовики держали обвиняемых в подвале и заставили дать признательные показания после пыток и угроз, отмечают правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля Правозащитный центр "Мемориал", "Комитет против пыток" и "Новая газета" представили на пресс-конференции подробности "дела 14-ти". По словам правозащитников, молодые люди из Курчалоевского района Чечни, осужденные по обвинениям в терроризме, содержались в секретной тюрьме в Грозном вместе с жителями Чечни из "расстрельного списка". После приговора они подробно рассказали о пытках и инсценировке задержания с гранатами.

Жители Чечни 12 сентября 2018 года сообщили о суровых приговорах 14 молодым людям за терроризм. Молодые люди, задержанные в Курчалоевском районе Чечни в январе 2017 года, были осуждены на сроки от 9,5 до 10,5 года. Близкие осужденных верили обещаниям силовиков и не предавали дело огласке в надежде на мягкие приговоры, пояснили "Кавказскому узлу" их родственники. Имена ряда осужденных - Нур-Али Абуева, Абдул-Вахида Джабхаджиева, Сулеймана Шовхалова, Юнуса Асуханова, Саид-Магомеда Эдельханова и некоторых других - были в списке из 22 задержанных в Цоци-Юрте, который 12 января 2017 года опубликовала "Новая газета". Отдельные имена из этого списка - Сайд-Рамзан Абдулкеримов, Мохма Мускиев, Исмаил Солтахмадов, Шамхан Юсупов - позднее оказались в "расстрельном списке".

В жалобе, направленной Правозащитным центром "Мемориал" в Страсбург, говорится, что четырнадцать жителей Курчалоевского района Чечни после задержания в январе 2017 года нескольких недель находились в подвале помещения одной из силовых структур, где молодых людей "постоянно пытали, угрожали сексуальным насилием". В итоге жителей Чечни вынудили признаться в участии в незаконном вооруженном формировании и хранении боеприпасов и оружия, после чего суд приговорил их к длительным срокам и штрафам от 200 до 250 тысяч рублей, отмечается в жалобе правозащитников.

"В отношении заявителей были нарушены ст.3 «Запрет пыток» и ст.5 «Право на свободу и личную неприкосновенность» Конвенции основных прав и свобод человека, поскольку они в течение нескольких недель находились в заключении без процессуального оформления и подвергались пыткам, и эти факты не были надлежащим образом расследованы российскими властями. Также говорится о нарушении ст.13 «Право на эффективное средство правовой защиты» — в связи с тем, что национальные суды уклонились от проверки того, было ли расследование полным и эффективным", - цитируется жалоба "Мемориала" на сайте организации 14 января.

В жалобе в ЕСПЧ по "делу 14-ти" также указывается на нарушение ст.6 Конвенции "Право на справедливый суд". "Суд [в Чечне] отказал в удовлетворении абсолютно всех ходатайств защиты, направленных на проверку версии заявителей [о пытках]. Было отказано в осмотре подвала, где содержались заявители, в истребовании у сотовых операторов биллингов телефонов подсудимых, в допросе человека, который находился в подвале вместе с заявителями, и так далее", - прокомментировала жалобу юрист центра Татьяна Глушкова, представляющая интересы заявителей в ЕСПЧ.

По словам Глушковой, собирать доказательства преступлений силовиков в Чечне, "где царит атмосфера всеобщего страха, непросто". "Даже родственники тех, кто подвергся пыткам, порой боятся давать показания об этом. Но массив доказательств в «деле 14-ти» таков, что игнорировать его невозможно", - цитирует Глушкову центр на своем сайте.

Согласно материалам дела, между личными досмотрами заявителей, во время которых у них обнаружили взрывчатые вещества, оружие, и их официальным задержанием прошло от 10 до 36 суток. Глушкова также отметила, что все четырнадцать заявителей дали "согласующиеся между собой показания об обстоятельствах их пребывания в подвале" силовой структуры в Чечне. Проведенные экспертизы установили зажившие травмы у заявителей, нанесённые им примерно в январе 2017 года, а имена и фотографии осужденных по "делу 14-ти" фигурируют в опубликованной "Новой газетой" фототаблице вместе с людьми из "расстрельного списка", отмечает юрист.

9 июля 2017 года "Новая газета" написала, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. К проверке этих сведений подключились правозащитники. Весной 2018 года следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" якобы уехали воевать в Сирию. Юристы ПЦ "Мемориал", "Правовой инициативы" и "Новой газеты" сумели получить материалы расследования. По их данным, вывод о том, что 22 человека уехали к боевикам в Сирию, был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.

Однако после жалобы заявителей на пытки, следователь взял объяснения только у шестерых из 14 человек, не осмотрел подвал силовой структуры, не опросил человека, который находился в подвале и подвергался пыткам вместе с заявителями, говорится в сообщении правозащитников. Во время расследования заявления о пытках жителей Чечни их родственникам угрожали силовики, после чего в возбуждении уголовного дела было отказано, утверждается в сообщении. Жалоба на отказ от 11 заявителей была отклонена судом, а аналогичные жалобы от еще троих заявителей были рассмотрены, но отказ в возбуждении дела был оставлен в силе.

"Комплекс информации, полученной нами и «Новой газетой» по «расстрельному списку 27-ми» и «делу 14-ти» наглядно показывает, как действует система похищений, секретных тюрем, пыток, фальсификации уголовных дел и бессудных казней в Чечне", - приводятся слова члена Совета правозащитного центра Олега Орлова на сайте организации.

Правозащитники ранее направили жалобу в ЕСПЧ на Следственный комитет России, который отказывается возбуждать уголовное дело о возможном убийстве 27 жителей Чечни. При этом власти Чечни назвали выдумкой новую информацию о внесудебных казнях. В сентябре родственники из "расстрельного списка" обратились в ЕСПЧ. Они пожаловались на то, что российские власти не провели эффективного расследования сведений о внесудебной казни. В декабре 2019 года Европейский суд по правам человека потребовал от правительства России до 3 марта 2020 года прокомментировать заявления жителей Чечни о похищении и убийстве их родственников в 2017 году.

Напомним, что в январе родственники жителя Грозного Шамхана Хамурзаева заявили, что им неизвестно о его местонахождении с 26 декабря 2019 года, после чего он был найден на территории одной из силовых структур Чечни. Об этом, по словам женщины, стало известно после ее официального обращения с заявлением об исчезновении Шамхана в дежурную часть МВД. Через несколько дней мать Хамурзаева заявила, что сын вернулся домой и отказалась от своих слов о том, что ее сын был найден в силовой структуре. Новая версия грозненки на фоне "расстрельного списка" и "дела 14-ти" вызывает сомнения, указал правозащитник Олег Орлов. "Шамхан Хамурзаев – еще одна история полного беззакония, которое, несмотря на громкие скандалы, продолжает твориться в Чеченской Республике", - сказал Орлов.

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