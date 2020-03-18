Кавказоведы исключили возможность публичных извинений дочери Делимханова

18 марта 2020, 05:56

Ответственность за действия чеченской девушки до ее замужества несет отец, отметили кавказоведы, комментируя видеоролик, опубликованный Хедой Делимхановой. При этом, по их мнению, никакие последствия из-за публикации нескромного видео дочери Адама Делимханова не грозят.

Как писал "Кавказский узел", видеоролик, снятый от имени дочери советника главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова Хеды, где она названа "султаншей солнца и луны", демонстрирует нескромность, не соответствующую мусульманским традициям, сочли жители Чечни. Позднее в соцсетях появилась информация, что девушка не участвовала в съемках видеоролика, который был сюрпризом родных к ее дню рождения. По мнению кавказоведов, видеоролик, снятый от имени дочери Делимханова, не соответствует чеченским представлениям о благородстве. Пользователи соцсетей напомнили, что Адам Делимханов начинал свою карьеру как водитель Салмана Радуева.

На опубликованном видео девушка с закрытым прозрачным платком лицом и короной на голове прогуливается по богато убранным апартаментам. Другие девушки в образах служанок сопровождают ее, кланяются при ее появлении. Голос за кадром сообщает, что на видео - Хеда Адамовна, перенявшая от отца "благородство и силу характера", а манеры и остроту ума "впитавшая с молоком матери". Женский голос на видео представляется "султаншей солнца и луны", лица девушки на кадрах не видно. Вывод о том, что это Хеда Делимханова, пользователи соцсети сделали на основании того, что голос за кадром называет имя и отчество дочери Адама Делимханова, его самого и его жены. В видеоролике говорится, что Хеда Делимханова родилась 4 марта 1993 года.

Согласно чеченским традициям, ответственность за поведение девушки до замужества несет отец, сказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин, комментируя видеоролик, снятый от имени дочери советника главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова.

«Возможно, Делимханов должен был бы как-то пожурить ее за это», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности, МГИМО МИД РФ Ахмет Ярлыкапов также сказал корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно традициям, пока дочь не вышла замуж, ответственность за ее поведение несет отец. При этом он отметил, что одним из важнейших достоинств чеченки является скромность.

То, что по чеченскому кодексу чести (кхъонах) отец несет ответственность за поведение дочери, подтвердила и профессор ЧГУ, доктор социологических наук Лидия Курбанова.

«Согласно этому кодексу, женщина вообще не является субъектом права. Она принадлежит либо к роду отца, либо (после свадьбы) к роду мужа. И именно они несут за нее ответственность», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Курбанова также отметила, что, согласно этому кодексу, скромность является одним из основных достоинств чеченки.

По мнению кавказоведов, в случае, если в ролике фигурировала сама Делимханова, тот факт, что ее лицо было закрыто вуалью, не позволяет назвать ее действия нескромными, следовательно, за них вряд ли последует какое-либо жесткое наказание со стороны Рамзана Кадырова.

«Я полагаю, речь пойдет о порицании, не более», - отметил Михаил Рощин, подчеркнув, что ни о каких публичных извинениях со стороны Хеды Делимхановой «речь не пойдет».

Ахмет Ярлыкапов, в свою очередь, заметил, что вопрос о том, как интерпретировать действия Делимхановой, во многом зависит от личных взглядов комментатора. «Он может увидеть в ролике неприличность, а может и не увидеть», - заявил он, подчеркнув, что с точки зрения традиции девушка не делала чего-то неприличного.

«Она не с молодым человеком, лицо закрыто. С точки зрения традиции — все нормально», - заключил Ярлыкапов.

О том, как Делимханов расстался с Радуевым, перешел на сторону федералов и дослужился до должности зампреда правительства Чеченской республики, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии политика.