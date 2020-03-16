Пользователи соцсетей припомнили дочери Делимханова его прошлое

16 марта 2020, 04:52

Советник Рамзана Кадырова Адам Делимханов начинал свою карьеру как водитель Салмана Радуева, напомнили пользователи соцсети, комментируя видеоролик о дочери Делимханова Хеде, названной "султаншей солнца и луны".

Как писал "Кавказский узел", видеоролик, снятый от имени дочери советника главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова Хеды, где она названа "султаншей солнца и луны", демонстрирует нескромность, не соответствующую мусульманским традициям, сочли жители Чечни. Пользователи соцсетей указали, что сама девушка не участвовала в съемках видеоролика, который был сюрпризом родных к ее дню рождения. По мнению кавказоведов, видеоролик, снятый от имени дочери Делимханова, не соответствует чеченским представлениям о благородстве.

На опубликованном видео девушка с закрытым прозрачным платком лицом и короной на голове прогуливается по богато убранным апартаментам. Другие девушки в образах служанок сопровождают ее, кланяются при ее появлении. Голос за кадром сообщает, что на видео - Хеда Адамовна, перенявшая от отца "благородство и силу характера", а манеры и остроту ума "впитавшая с молоком матери". Женский голос на видео представляется "султаншей солнца и луны", лица девушки на кадрах не видно. Вывод о том, что это Хеда Делимханова, пользователи соцсети сделали на основании того, что голос за кадром называет имя и отчество дочери Адама Делимханова, его самого и его жены. В видеоролике говорится, что Хеда Делимханова родилась 4 марта 1993 года.

Ставропольский оппозиционный блогер Михаил Назаренко раскритиковал дочь депутата Госдумы Адама Делимханова Хеду за видеоролик, в котором она называется "султаншей солнца и луны". Он рассказал свою точку зрения на прошлое Делимханова, а ролик назвал "глупым" и "позором для всей Чечни".

Ролик Назаренко был опубликован на его YouTube-канале, насчитывающем 6,36 тысячи подписчиков, 14 марта. Ролик набрал по данным на 04.51 мск сегодня, 15 марта 23287 просмотров, 627 лайков, 30 дизлайков и 163 комментария.

Пользователи в основном поддержали критику блогера в адрес Адама Делимханова и его дочери.

"Вы не поняли, она турецким сериалам подражает, сказок насмотрелась", - отметил Abu Muhammad.

"Насмотрелась турецких сериалов. Султаны, падишахи всякие, что за бред", - удивляется Гасан Алиев.

"Обратно в феодализм", - отметил Максим Максим.

"Девочку окружают подхалимы, окружение внушает", - считает Dik Ablos.

Некоторые пользователи задались вопросом, откуда у Адама Делимханова те богатства, о которых говорится в ролике.

"А откуда, интересно, положил твой отец эти все богатства у твоих ног?" - задается вопросом Manu Cuar.

"Вот как можно обычное поздравление с днем рождения превратить в фарс [...] Сейчас у кого-то дворцы, и они едят из золота и пьют из хрусталя, а у других просто - честь!", - написал Bodro Mladij.

Напомнили о карьере Делимханова и пользователи группы "Free Chechnya global initiative".

"Видимо, ее отец забыл, как прыгая из замасленного уазика, будучи водителем Радуева, просил сигареты", - интересуется Abdula Batal.

После Первой Чеченской войны, во второй половине 1990-х годов Делимханов работал личным водителем известного полевого командира Салмана Радуева, отметившегося захватом больницы в Буденновске в 1995 году и нападением на Кизляр с захватом заложников в 1996 году, говорится в биографии Делимханова на "Кавказском узле".

Пользователь Robert MacLean, в свою очередь, назвал ролик "оскорблением народа".

"Все мы прекрасно понимаем одну простую ведь, никогда считающий себя чеченцем, любящий чеченский народ, уважающий чеченский народ и будучи чеченцем, имеющий честь и все следующие прицепом качества - не позволит ни себе, и ни одному члену своей семьи, за которого он несёт личную ответственность перед чеченским обществом, подобный бред и оскорбление народа, а коль уж это произошло, то обязательно найдёт в себе силы извиниться перед чеченским народом", - отметил он.

Пользователи различных YouTube-каналов также отметили, что благосостояние семьи Делимхановых было достигнуто лишь в последние годы.

"Теперь историю Чечни новую пишут с 93-го года? Какая зависть? Что за бред, и как не стыдно? Отец не в курсе, видимо", - предположила Lukreciya Demis на канале "Чеченцы мира".

Адам М отметил, что в 90-е годы члены семьи Делимхановых "королевские дворцы видели только в индийских фильмах".

"Спроси у отца, когда он еле-еле сводил концы с концом, кто ему иногда подкидывал прожиточные, и спроси, за маленький срок как он заработал деньги", - предложила Rubati Mitsaeva на канале "Голос Кавказа".

"Покажите дворец Адама 1993 года, в который она внесла Солнце", - написал шок2020 шок0в на канале "Кавказ.Реалии".

"В 93 году даже у того тирана не было "дворца". Они не то, что мечтать, даже во сне представить себе не могли. Когда они еще ездили на мотоциклах с люлькой из деревянных досок. Люди прекрасно помнят, кто как жил и чем питался!" - отметил MuslimCaucasus.

"Султанша, ты забыла, что твой отец когда-то был личным водителем Салмана Радуева и мыл его полики в машине", - спрашивает ErtugruL BeY.

Мальсагова: дочери Делимханова просто завидуют

За Хеду Делимханову заступилась чеченская правозащитница Асет Мальсагова. По ее мнению, "то, что ролик вызвал столько негативных высказываний, это однозначно просто зависть, а зависть это наихудший порок человечества".

"Конечно, образ, который создала Хеда Делимханова, не соответствует чеченским адатам. Не думаю, что ей не перепало от отца и других близких родственников за ролик, который в соцсетях так бурно обсуждается", - заявила она 15 марта корреспонденту "Кавказского узла".

Мальсагова призналась, что не понимает, почему в адрес Хеды Делимхановой поступает так много "ненавистнических высказываний".

"Девочка насмотрелась турецких сериалов, слово в слово копирует героиню известного турецкого сериала. Ведь и мы были юными и любили фантазировать, какая девушка не ждала своего принца на белом коне, какая девочка не мечтала сыграть в «Великолепном веке» и быть султаншей?" - задается она вопросом.