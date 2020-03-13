Нескромное видео о дочери Делимханова вошло в противоречие с чеченскими традициями

13 марта 2020, 14:06

Видеоролик, снятый от имени дочери советника главы Чечни Адама Делимханова, где она названа "султаншей солнца и луны", не соответствует чеченским представлениям о благородстве, указали кавказоведы. Демонстрация роскоши на видео выглядит вызывающей, согласились жители республики.

Как писал "Кавказский узел", видеоролик, снятый от имени дочери советника главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова Хеды, где она названа "султаншей солнца и луны", демонстрирует нескромность, не соответствующую мусульманским традициям, сочли жители Чечни. Пользователи соцсетей указали, что сама девушка не участвовала в съемках видеоролика, который был сюрпризом родных к ее дню рождения.

На опубликованном видео девушка с закрытым прозрачным платком лицом и короной на голове прогуливается по богато убранным апартаментам. Другие девушки в образах служанок сопровождают ее, кланяются при ее появлении. Голос за кадром сообщает, что на видео - Хеда Адамовна, перенявшая от отца "благородство и силу характера", а манеры и остроту ума "впитавшая с молоком матери". Женский голос на видео представляется "султаншей солнца и луны", лица девушки на кадрах не видно. Вывод о том, что это Хеда Делимханова, пользователи соцсети сделали на основании того, что голос за кадром называет имя и отчество дочери Адама Делимханова, его самого и его жены. В видеоролике говорится, что Хеда Делимханова родилась 4 марта 1993 года.

Видеоролик "явно не соответствует чеченским традициям", подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Правителем солнца и луны, да и вообще всего мира признается только Аллах, поэтому объявлять себя "султаншей солнца и луны" с точки зрения шариата является нарушением. Ну и красота, благородное происхождение и прочие достоинства женщины являются большим плюсом при сватовстве, но об этом не принято говорить вот так открыто, на весь мир, поскольку в число добродетелей женщины входит также и скромность", - пояснил он.

Идея ролика навеяна не чеченскими традициями, а популярными турецкими сериалами, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "В чеченском обществе благородство не определяется богатством, оно оценивается по другим критериям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Исполненные на видео роли служанок могут негативно сказаться на семьях девушек, снявшихся в ролике, предположил эксперт. "Чеченское общество - это общество, которое ничего никогда не забывает. И в будущем этих девушек и их семьи, когда они будут как-то "выступать", будут одергивать: "Вы вообще кто такие - слуги, прислуга!" - озвучил свою версию Руслан Кутаев.

Некоторые жители республики сочли неубедительными слова пользователей соцсетей о том, что в видеоролике была снята не дочь Делимханова. "Кто бы что сейчас ни писал, люди уже сделали для себя вывод о том ролике. Это пренебрежение моралью, нормами религии и нашими традициями. Снималась там дочь Делимханова или другая девушка, неважно, важен посыл, что был в видео – "мы благородные, мы богатые, и нам все завидуют". Именно это и вызывает неприятие", - сказала, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница местной общественной организации Марина.

"Меня удивляет, почему авторы ролика не задумались над тем, какую это может вызвать реакцию у простых граждан, которые живут на одни зарплаты и пенсии и еле сводят концы с концами?" – сказала корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Лиза.

Напомним, 25 февраля в Париже прошел закрытый показ одежды модного дома "Фирдаус", которым руководит дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Немногочисленные гости, посетившие показ, с преувеличенным восторгом отозвались о мероприятии, отметила "Новая газета". Однако франкоязычные пользователи Facebook высмеяли показ мод дочери Кадырова, назвав его "роскошью диктатуры" и "карнавалом". После показа Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". Показ модной одежды - не повод для вручения награды, указали аналитики. Награда не соответствует статусу Айшат Кадыровой и этическим нормам ислама, обратили внимание читатели "Кавказского узла".