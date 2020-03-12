Пользователи соцсетей ищут оправдание скандальному видео о дочери Делимханова

12 марта 2020, 23:49

Дочь советника главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова Хеда не участвовала в съемках видеоролика, где она названа "султаншей солнца и луны", видео было сюрпризом родных к ее дню рождения, заявили пользователи соцсетей. Часть пользователей предположила, что видео было троллингом.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях появился видеоролик, снятый от имени дочери советника главы Чечни и депутата Госдумы Адама Делимханова Хеды, где она названа "султаншей солнца и луны". Видео бросает вызов Кадырову и его семье, заявили пользователи соцсетей. Поведение девушки не соответствует мусульманским традициям, она должна извиниться, сочли жители Чечни.

На видео девушка с закрытым прозрачным платком лицом и короной на голове прогуливается по богато убранным апартаментам. Другие девушки в образах служанок сопровождают ее, кланяются при ее появлении. Голос за кадром сообщает, что на видео - Хеда Адамовна, перенявшая от отца "благородство и силу характера", а манеры и остроту ума "впитавшая с молоком матери", девушка называет себя "султаншей солнца и луны". Лицо девушки на видео не просматривается. Вывод о том, что это Хеда Делимханова, пользователи соцсети сделали на основании того, что голос за кадром называет имя и отчество дочери Адама Делимханова, его самого и его жены. В видеоролике говорится, что девушка родилась 4 марта 1993 года.

Под видеороликами, опубликованными в соцсетях, появились комментарии, авторы которых утверждают, что Хеда Делимханова не участвовала в съемках ролика.

"Успокойтесь уже все. Нет на видео её. Она вообще здесь ни при чем. Это сюрприз на день рождения", - написала пользователь amakaju под видеороликом, размещенным 10 марта в сообществе "Чеченцы мира" на Youtube-канале. При этом она заявила, что "видео из закрытой группы". "Никто его в сеть не выкладывал из них, тем более она сама (Хеда Делимханова)", - отметила она. По данным на 22.50 мск видео набрало 18 074 просмотра, его прокомментировали 404 раза.

Ее поддержала пользователь am.inat, которая предположила, что "может это и не она (Хеда Делимханова) видео сделала, может ее подставили".

Пользователь amakaju продолжила защищать Делимханову и в комментариях к аналогичному видео, опубликованному в соцсети Instagram в группе dag.one. Это видео по данным на 22.50 мск посмотрели 15.6 тысяч раз, пользователи оставили под ним 177 комментариев.

"Девочка ничего не знала, её там нет, это был сюрприз на день рождение, скреативили родные", - написала amakaju. Она также написала, что "сама девочка очень скромная, добрая и с хорошим иманом".

"Люди, очнитесь, говорится же вам, что ее нет на ролике. Ей это сняли, чтоб подлизаться, и потом кто-то выложил", - прокомментрировал manomed.manomedov.

"Говорят, сама Хеда не в курсе была про видео, это сюрприз родных ей, так что не коментируйте и не зарабатывайте себе грех на ровном месте", - призвала sheikhovazulia.

"Девочке просто сделали клип на день рождения", - утверждает пользователь Facebook Абу Мухамед-Али в комментарии к видео, опубликованном 8 марта изданием "Юг. МБХ медиа" на странице в Facebook. По данным на 22.50 мск видео проккоментировали 264 раза.

"А мне понравилось, что хоть кто-то из народа, испытавшего столько горя, может почувствовать себя как в сказке", - выступила в защиту девушки Алан Цопанов.

Некоторые пользователи призвали относиться к видео как к шутке. "Да ладно, каждая девчонка хочет быть принцессой и жить богато. Вот и играют или репетируют", - написала Гуля Асаддулаевна.

"Это просто стёб [...] я думаю",- предположила Элина Алиева.

"Ничего вы не поняли. У девочки есть чувство юмора! Это же троллинг!"- заявил Виталий Снаговский.

Другие пользователи указали, что этот троллинг имеет конкретного адресата. "Она троллит дочь сами знаете кого", - написала Juliya Chh.

"По-моему, тоже троллит И именно дочь "того самого", - ответила ей Раззакова Зарема.

25 февраля на фестивале "Русские сезоны" в Париже впервые прошел закрытый показ одежды модного дома "Фирдаус", который возглавляет дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Немногочисленные гости, посетившие показ, с преувеличенным восторгом отозвались о мероприятии, отметила "Новая газета". Однако франкоязычные пользователи Facebook высмеяли показ мод дочери Кадырова, назвав его "роскошью диктатуры" и "карнавалом". После показа Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". Показ модной одежды - не повод для вручения награды, но любые награды в Чечне раздаются единоличным решением главы республики, указали аналитики. Награда не соответствует статусу Айшат Кадыровой и этическим нормам ислама, указали читатели "Кавказского узла".

"Нет ни капли шутки. Когда люди шутят, это читается, а она на полном серьёзе так считает", - уверена Зара Дударова.

"У чеченцев не было никогда сословий, не было никогда обычая кланяться, тем более человеку своего возраста", - напомнила Лейла Хаутиева.

"У данной особы слишком завышенная самооценка [...] Мусульмане не должны ни кому поклоняться, кроме Аллаха", - прокомментировала Мукарам Юсупова.