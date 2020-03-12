Жители Чечни осудили дочь советника Кадырова из-за нескромного видео

12 марта 2020, 03:41

Видеоролик, снятый от имени дочери советника главы Чечни и депутата госдумы Адама Делимханова Хеди, где она названа «султаншей солнца и луны», бросает вызов Кадырову и его семье, заявили пользователи соцсетей. Поведение девушки не соответствует мусульманским традициям, она должна извиниться, считают жители Чечни.

Видео, на котором девушка с закрытым прозрачным платком лицом и короной на голове, прогуливается по богато убранным апартаментам, был опубликован в соцсетях.

На видео вокруг нее - другие девушки в образах служанок. Некоторые сопровождают ее, другие кланяются при ее появлении. Голос за кадром сообщает, что на видео - Хеди Адамовна, перенявшая от отца «благородство и силу характера», а манеры и остроту ума «впитавшая с молоком матери», девушка называет себя «султаншей солнца и луны». «Этот дворец, эта республика, весь мир знают о моем благородстве. Самые изысканные ткани и бренды мира, все вообразимые богатства отец сложил у моих ног. Я ем из золотых блюд, пью и хрустальных чашек. Все женщины завидуют моей жизни, моему благородному происхождению, неземной красоте», - говорит голос за кадром. Лицо девушки на видео не просматривается. Вывод о том, что это Хеди Делимханова, пользователи соцсети сделали на основании того, что голос за кадром называет имя и отчество дочери Адама Делимханова, его самого и его жены.

Видео было опубликовано 10 марта на Youtube-канале журнала "Кавказ. Реалии", насчитывающем 54,2 тысячи подписчиков. По данным на 1.20 мск сегодня ролик получил 26 242 просмотра, оставили под ним 184 комментария. Пользователи канала осудили высокмерие и заносчивость девушки.

«Уж слишком высокую планку Хеди Адамовна взяла [...] Не сочтёт ли действующая династия такое громкое заявление Хеди Адамовны за дерзость?», - прокомментировала Madlen.

"Чем она хуже дочери Кадырова? Та показ мод устроила в Париже, а эта так могла себя показать. Соревнуются", - предположила Juda Juda.

25 февраля в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Париже впервые прошел закрытый показ одежды модного дома "Фирдаус", которым руководит дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Немногочисленные гости, посетившие показ, с преувеличенным восторгом отозвались о мероприятии, отметила "Новая газета". Однако франкоязычные пользователи Facebook высмеяли показ мод дочери Кадырова, назвав его "роскошью диктатуры" и "карнавалом". После показа Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". Показ модной одежды - не повод для вручения награды, но любые награды в Чечне раздаются единоличным решением главы республики, указали аналитики. Награда не соответствует статусу Айшат Кадыровой и этическим нормам ислама, указали читатели «Кавказского узла».

"Окончательно оторвались от реальности. Уверен, данное высокомерие не останется незамеченным", - написал пользователь под ником Выжить в России.

"Разве в Чечне нет детей-сирот, инвалидов и больных, которым могли бы вы, высокомерные, помочь?" - задался вопросом Рахматилло Кароев.

"Мусульманка должна быть скромной в любое время и в любом месте, Аллах не любит всяких гордецов [...] Не позорь ислам и кавказский народ", - прокомментировал Ahi Ahiev.

Пользователи соцсетей отметили, что монолог почти дословно копирует слова одной из героинь сериала "Великолепный век".

«Насмотрелась турецких сериалов!» - написал Размышляющий.

"Рамзан, запрети эти турецкие и корейские сериалы в Чечне", - призвал пользователь под ником Detroit City.

Актеры турецкого сериала "Воскресший Эртугрул" в мае 2019 года участвовали в организованном властями Чечни масштабном конном пробеге с участием 1204 всадников. По словам участников, "трехдневный поход" завершился за несколько часов, но распиарили мероприятие широко. Шествие возглавил сам Кадыров, в походе также участвовали высокопоставленные силовики, чиновники, духовенство. "Возможно, это шоу было задумано, чтобы удивить гостей из Турции - актеров телесериала. Лошади и национальная одежда - это красиво, но параллельно рядом живут люди, которые не могут свести концы с концами", - предположил глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Видеоролик также разместил на своей странице в Facebook 7 марта пользователь Huseyn Barhoy. По данным на 1.30 мск 12 марта его просмотрели 25 тысяч раз, пользователи оставили под ним 242 комментария.

"Вызов брошен Кадырову. Корона на голове - дело серьезное", - написала Марьям Баркинхо.

"Это мрак и мракобесие", - считает Людмила Колоева.

"Очень вульгарно и величаво-холопски!" - прокомментировал Алихан Албагачиев.

«Этот ролик ничего, кроме омерзения и неприятия, не вызвал [...] Никогда прежде не слышала о дочери Делимханова, которая почему-то считает, что ее знает вся республика и весь мир. У нас тысячи семей живут в нужде, не имеют возможности нормально кормить и одевать своих детей. Это верх цинизма и отсутствия элементарных человеческих чувств», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Залина.

«Думаю, власть должна на это отреагировать и заставить дочь вместе с папой извиниться за неподобающей поведение [...] Это как раз тот момент, который касается наших традиций и обычаев, скромности девушек и нравственной чистоте», - высказала свое мнение корреспонденту "Кавказского узла" активистка Роза.

О практике публичных извинений, которая с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", а также в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

«Если бы дочь обычного работяги такое сняла, тут же потащили бы на телевидение с извинениями. Но вряд ли в данном случае такое вряд ли возможно. Найдут какое-нибудь оправдание. Придумают, что девушки спектакль какой-то ставили, или для домашнего просмотра это снимали. Так что извинений Хеды Адамовны за это видео ждать не стоит», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Лечи.

«Интересно было бы узнать реакцию Рамзана (Кадырова, главы Чечни, - прим. "Кавказского узла") на это видео. Он же постоянно говорит о том [...], что в жизни нужно быть скромными, соблюдать традиции, адаты, обычаи. Дочь его подчиненного, как мне видится, явно не отличается скромностью",- сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Лиза. "Следовало бы публично хотя бы пожурить за это родителей и ее саму», - считает она.

Грозненка Каха, напротив, не нашла ничего предосудительного в снятом видео. «Решила девочка поиграть в султаншу. Насмотрелась турецких сериалов, вот и придумала постановку", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". "Я вообще к таким вещам отношусь нейтрально. У каждого своя голова на плечах, каждый делает то, что ему нравится, и отвечать каждый будет за себя. Не стоит так строго судить эту девушку», - заявила Каха.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".