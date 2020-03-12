Жители Чечни переняли практику публичных извинений

12 марта 2020, 11:28

Пользователи Instagram отказались принять извинения жителя Чечни Марата Цумаева за оскорбительные публикации в Telegram. Молодого человека "вычислили и призвали к ответу" сами местные жители, подчеркнули администраторы чеченских пабликов.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, в том числе в эфире ЧГТРК "Грозный", за жалобы на чиновников и критику властей, за неподобающее поведение и за сообщения в соцсетях. Так, 6 марта житель Урус-Мартановского района Аслан Садалиев публично покаялся за свои сообщения в WhatsApp и Instagram об эпидемии коронавируса в Чечне. Пользователи Instagram при этом призвали ужесточить закон о распространении ложной информации в соцсети.

Жители Чечни вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в обновляемой "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Видеоролик с извинениями молодого человека за публикации в Telegram размещен 11 марта в Instagram-пабликах eldit_net и "ЧП Чечня", насчитывающих 180 тысяч и 53 тысячи подписчиков соответственно.

На видео молодой человек представляется Маратом Цумаевым. "В Telegram была группа «Осал нах 95» ("Пустые люди"). В этой группе я отправил ссылку на [грозненскую] школу. В эту ссылку забросил фотографии невинных людей. Имея обиду на директора, думая навредить, я забросил эту ссылку. Еще [фотографии] двух невиновных женщин в ссылке забросил. Писал о них недопустимые вещи. Хотел бы попросить прощения. То, что я сделал, неправильно. Больше не допущу подобного немужского поступка", - говорит в ролике Марат Цумаев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"В Чеченской Республике выявили участника аморальных сообществ, который распространял материалы, порочащие честь и достоинство. На видео Марат Цумаев признается, что создавал и распространял фотоматериалы на жителей республики", - говорится в аннотации к видео.

Авторы публикации подчеркнули, что к извинениям Марата Цумаева принудили местные жители. "Жители республики оперативно вычислили и призвали к ответу Марата. В связи с такими событиями рано или поздно обнаружатся и остальные участники и админы подобных пабликов. Это начало большой охоты!" – говорится в публикации.

К 11.25 мск 12 марта видео в паблике eldit_net набрало 28,2 тысячи просмотров, под ним размещено 319 комментариев, в основном на чеченском языке. Авторы большинства из них отказались принять извинения молодого человека. "Такое не прощается", - написал, в частности, magomadov8885.

"Он не только фотографии людей [размещал]. Он о религии писал плохо. Некрасивое дело, что он творил. Он враг религии и враг нации", - написал gaplaev400kg. Другие комментаторы в резких выражениях призвали к длительному тюремному сроку и внесудебной расправе над молодым человеком. "Чтобы остальные знали", - написал, в частности, yusuf_gorchikhanov.

Схожую реакцию вызвали извинения Цумаева и у авторов комментариев в закрытом паблике "ЧП Чечня", где видео, сопровожденное аналогичной аннотацией, набрало к 11.25 мск 12 марта 20,7 тысячи просмотров. "Не прощаем", - написал, в частности, sinful_slave, призвав к внесудебной расправе над молодым человеком, передал корреспондент "Кавказского узла". Аналогичные мнения выразили и другие пользователи.

В 2010 году в Чечне, которая задала тренд "борьбы за нравственность", обстреливали из пейнтбольных ружей женщин, которые появлялись в общественных местах с непокрытой головой. Рамзан Кадыров обещал их наградить. Позднее на странице интернет-сообщества "Карфаген" стали размещать фото чеченок, иногда со ссылками на родственников, которых призывали "разобраться" с девушками за их поведение. Этот паблик был внесен в реестр запрещенных ресурсов, говорится в справке "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане".

Поступок, за который извинился Марат Цумаев, сочли неэтичным и некоторые жители Чечни. "Правильно сделали, что нашли этого товарища и заставили ответить за свои слова и действия. Это низость - из-за мелочной обиды на кого-то мстить ему таким образом, размещая фото или публикуя гадости", - сказала, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одной из НПО Чечни Фатима.

"Я не сторонница таких методов, как принуждение к публичным извинениям с демонстрацией на телевидении или в интернет-сообществах. Но в данном случае на то были серьезные основания. Раз ты совершил мерзость, так будь добр найти в себе мужество признать это", - озвучила свое мнение корреспонденту "Кавказского узла" активистка Мадина.

Иную точку зрения высказал бывший силовик Умар. "Заставлять публично извиняться - это не метод. Есть закон, по которому человека можно привлечь за клевету, вот по закону и нужно действовать. А то, что мы сейчас видим, - это самоуправство", - сказал Умар корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в декабре 2019 года опубликованное в Instagram видеосообщение жителя Чечни, что медицинские материалы для операции его брату пришлось покупать дополнительно, обернулось публичным покаянием. Уже на следующий день, 4 декабря, автор видео извинился в эфире гостелевидения Чечни. При этом пользователи Instagram сообщили, что проблема с приобретением лекарств и расходных материалов действительно существует в Чечне.

В 2018 году житель села Автуры в эфире чеченского телеканала назвал ошибкой публикацию своего видеоролика с критикой работников местного медучреждения, которые якобы вывозили поставленные туда лекарства.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".