Директор рынка в Чечне пригрозил повторением пыток с бутылкой

11 сентября 2020, 21:20

Салман Тепсуркаев заслуженно унижен за оскорбление женщин, подобные выходки будут отслеживаться и наказываться так же или еще более жестоко, заявил в видеообращении директор рынка в Ойсхаре Саид Чубаев. Пользователи Instagram раскритиковали Чубаева и предположили, что видео записано в расчете на дорогой подарок от властей.

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. В еще двух видео Салман Тепсуркаев заявил, что его "сдали" спецслужбам, а самоунижение объяснил угрозой смерти. На инцидент отреагировала и комиссар Совета Европы по правам человека, которая призвала российские власти обеспечить безопасность Тепсуркаева и провести расследование в связи с пытками и изнасилованием. При этом спикер чеченского парламента назвал справедливым подобное наказание за оскорбление женщин, а главу Чечни смутило лишь то, что видео со сценой самоунижения появилось в открытом доступе.

По словам Тепсуркаева, он был наказан за то, что "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Instagram-паблик "ЧП. Чечня" опубликовал видео, озаглавленное как "Обращение к тем, кто не понимает русский язык". "Если вам приемлемо то, что кто-то говорит, что ваша мать, жена, сестра и дочь легкого поведения и что он их изнасилует, тогда флаг вам в руки! Нам это чуждо, и мы этого не допустим. А тем, кто и дальше продолжает заниматься этими оскорблениями, я скажу одно: есть вещи более пикантные, чем бутылки, держите свои рты на замке", - сказано в публикации.

На видео мужчина с бородой и выбритыми усами, управляя автомобилем, поясняет, что видеообращение адресовано тем, "кто сейчас делает видеообращения на русском языке и присылает их якобы в адрес главы Чеченской Республики по поводу сложившейся ситуации с этим парнем, который использовал бутылку для минералки не по назначению". Те, кто оскорбляет чеченских женщин, сами подставляют себя под удар, переходя грань дозволенного в чеченском обществе, указал автор видео. Он отметил, что "первым эту грань перешел <ругательство>, который жил в Вене, который сейчас на том свете". "Так знайте, бутылок еще много, держите свои языки за своими зубами", - заключил автор видео.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Герасдорфе, недалеко от Вены. В своих видео на YouTube он не только критиковал, но и прямо оскорблял Рамзана Кадырова и его родителей. 9 сентября в YouTube было опубликовано видеообращение вдовы Умарова Заремы, в котором она объявила кровную месть главе Чечни Рамзану Кадырову и его советнику Адаму Делимханову. "Люди, которых ты сажаешь на бутылку, однажды тебя на эту бутылку посадят", - заявила Умарова, напомнив главе Чечни об инциденте с Тепсуркаевым.

Автор видео не представился. По данным издания "Инфо24", это директор рынка в Чечне Саид Чубаев. В соцсети "ВКонтакте" существует страница Саида Чубаева. Человек на фото в профиле этой страницы очень похож на автора видео. "Директор рынка ООО "Жайна" в поселке Ойсхара. Директор Дома торжеств "Жайна" в Аллерое", - написал о себе владелец страницы. Она не обновлялась с декабря 2017 года, видео с угрозами там отсутствует. На одной из фотографий, опубликованной на странице, Чубаев запечатлен в компании с зятем главы Чечни, министром транспорта и связи республики Рамзаном Черхиговым.

К 21.20 мск 11 сентября публикация видео, сделанная в паблике "ЧП. Чечня" 9 сентября, собрала 47,7 тысячи просмотров и 344 комментария. У паблика 147 тысяч подписчиков.

Авторы комментариев раскритиковали Чубаева. "Ему, что больше всех надо. Типа за весь народ отвечать вышел", - написала madina.moscow. "Ты не маленький, что ты несешь? Или Всевышний лишил тебя разума?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя direk775, обращенный к Саиду Чубаеву.

Пользователь msin0104 предположил, что видео записано в расчете на дорогой подарок. "[Toyota] Camry ему когда подарят за такие речи?" - написал он, собрав 58 "лайков".

Многие читатели паблика высказались категорически против таких жестоких унижений. "Это было унижение не одного человека, а целого народа", - заявил spacebollz, собрав 70 "лайков". "Сами опускаете свой народ. Мусульмане [ни] своих, ни чужих на бутылку не сажают", - написала roza_04_04. "Как бы вы ни старались оправдать тот грех, который вы совершили, сажая мусульман на бутылки, не получится!!! Это наказание больных садистов, больных духовно! Это то, что Аллах запретил!" - высказался muhammad_chechen1981. Его комментарий собрал 24 "лайка".

Часть комментаторов поддержала Саида Чубаева. "Правильно сказал. Какое право имеете оскорблять чужих матерей, сестер и вообще семью? Не имеет значения, кто они и чем они занимаются. Никто не вправе трогать чужих женщин!" - написал moscow_london_, собрав 28 "лайков".

Отметим, что сам Тепсуркаев оправдал свое самоунижение чеченскими адатами. Издевательства и истязание Салмана Тепсуркаева не имеют отношения к чеченским адатам, считает историк Сергей Арутюнов. Обидчики Тепсуркаева однозначно должны быть наказаны, а их действия не попадают ни под какие адаты, отметила правозащитница Асет Мальсагова.