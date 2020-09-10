Вдова убитого блогера объявила кровную месть Кадырову и Делимханову

10 сентября 2020, 13:22

Супруга убитого в Австрии Мамихана Умарова в видеообращении к главе Чечни Рамзану Кадырову и его советнику Адаму Делимханову возложила на них ответственность за его смерть и пригрозила кровной местью. Чеченские обычаи не предусматривают объявление кровной мести со стороны женщин, хотя прецеденты такие были, указали жители республики.

"Кавказский узел" писал, что 22 июля в интернете было размещено видео, на котором живущие в Чечне родственники Мамихана Умарова попросили прощения за сказанные им при жизни слова и объявили себя виновными в его убийстве, тем самым снимая подозрения с чеченских властей. Пользователи соцсети сочли извинения вынужденными. Руководство Чечни приравнивает критику в свой адрес к недостойному поведению, которое признается оправданием для внутрисемейной расправы, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и чеченский историк.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Герасдорфе, недалеко от Вены. В своих видео на YouTube он не только критиковал, но и прямо оскорблял Рамзана Кадырова и его родителей. Незадолго до смерти Умаров сообщил о полученных угрозах. По подозрению в убийстве Умарова арестованы два человека – уроженцы Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев. 21 июля на похоронах Умарова его вдова Зарема рассказала, что Умаров сотрудничал с правоохранительными органами Австрии. Она убеждена, что к смерти блогера причастны власти Чечни.

В десятиминутном ролике, опубликованном на YouTube-канале "Свободный Кавказ" 9 сентября, Зарема Умарова в черном хиджабе и с маской на лице говорит, что мечтает "увидеть труп" главы Чечни и не боится никого, кроме Аллаха. "Пусть Всевышний вынесет хукм (решение. - Прим. "Кавказского узла") в отношении твоего тейпа, рода, дома и тебя. Пусть тебя накажет Всевышний. Я тебе это говорю, Кадыров, чтобы ты последовал за своим отцом. <...> Я тебя не боюсь", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Заремы Умаровой.

Она указала на недавнее унижение в Чечне Салмана Тепсуркаева, который сотрудничал с Telegram-каналом 1ADAT. "Люди, которых ты сажаешь на бутылку, однажды тебя на эту бутылку посадят", - заявила Умарова. Вдова сопроводила свои высказывания оскорблениями в адрес Кадырова, назвав его "грязным существом" и "незаконнорожденным".

В Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, заявляя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти. Юристы допустили, что запечатленное на видео можно трактовать как изнасилование и пытки. В еще двух видео Тепсуркаев заявил, что его "сдали" спецслужбам, а самоунижение объяснил угрозой смерти.

Зарема Умарова озвучила угрозы и в адрес советника главы Чечни, депутата Госдумы России Адама Делимханова. "Адам Делимханов, пусть тебя покарает Всевышний. <...> Если я до тебя доберусь, то возьму твою душу. <...> У меня кровная месть с тобой. <...> Вам обоим объявила кровную месть. <...> Что ты мне сделаешь, кого пришлешь? Я зарежу любого, кого ты пришлешь… <...> У меня нет никакой охраны, присылай, я женщина", - говорит вдова Мамихана Умарова, сопровождая угрозы оскорблениями и проклятиями в адрес Делимханова, Кадырова, членов семьи главы республики и его последователей. Она раскритиковала и мать главы Чечни, которая, по мнению Заремы Умаровой, должна была сказать сыну, чтобы тот "прекратил убивать людей".

Умарова также обратилась "к братьям" с призывом "подняться" и высказаться о ситуации в Чечне. Жителей Чечни она назвала "заложниками".

К 13.22 мск 10 сентября эта публикация собрала 1859 просмотров и 27 комментариев. На 101 отметку "нравится" приходятся шесть отметок "не нравится".

Авторы комментариев поддержали вдову Умарова. "И кто может сказать, что она не права? Никто! И да, братва, <плохое>, значит у нас положение, если вместо нас приходится говорить женщине" - написал Abdullah Bergbewohner. "Намного смелее многих мужчин", - указал МАМАИ ОО. "Ты так похожа на мужа, даже глаза, взгляд. Да помилует Аллах нашего брата Анзора", - прокомментировал видео пользователь AKHMATNESILA.

Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни. 1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Жители Чечни назвали необычным объявление кровной мести женщиной

Чеченские обычаи не предусматривают объявление кровной мести жениной, указал корреспонденту "Кавказского узла" историк Салавди. "Кровная месть - это достаточно сложная процедура. Она объявляется не напрямую, а через третью сторону, с объяснением причин такого решения. Участие женщин в этом процессе исключено. Заявление вдовы Умарова сделано, скорее, на эмоциях. Вот ее сыновья имеют право, и могут, по достижении совершеннолетия, объявить кровную месть семье непосредственного убийцы", - пояснил он.

Другие местные жители привели примеры, когда женщины все же осуществляли кровную месть. "Объявление и исполнение кровной мести - это дело мужчин, а не женщин, хотя и такое у нас случалось. Старики рассказывали, что где-то в 1970-х годах или чуть позже был убит мужчина, у которого не было сыновей, а была только дочь. Убийца отсидел срок, вышел из тюрьмы, чувствовал себя свободным, зная, что у убитого им человека нет сына. Но его дочь подстерегла его ночью, когда он возвращался домой, и застрелила из отцовского ружья. Вот так дочь отомстила за смерть отца", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Ачхой-Мартановского района Супьян.

"Я знаю случай, когда жена отомстила за убийство своего мужа, и очень многие в республике это помнят. Это было в начале 2000-х, когда в Урус-Мартане молодая женщина Айзан Газуева взорвала военного коменданта района, который на ее глазах жестоко убил ее мужа. Газуеву тогда объявили террористкой", – напомнила сотрудница одной из неправительственных организаций республики Мадина.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".