Признание родственников Умарова стало оправданием для властей Чечни

24 июля 2020, 02:14

Родственники убитого в Вене блогера Мамихана Умарова взяли на себя его гибель, выполняя поручение властей, и поэтому не подвергнутся наказанию. Руководство Чечни приравнивает критику в свой адрес к недостойному поведению, которое признается оправданием для внутрисемейной расправы, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и чеченский историк.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июля в сети появилось видео, на котором живущие в Чечне родственники Мамихана Умарова попросили прощения за сказанные им при жизни слова и объявили себя виновными в его убийстве. Пользователи соцсети сочли извинения вынужденными. Такое видеообращение не может приравниваться к явке с повинной, но чеченские силовики обязаны проверить родственников Умарова на причастность к преступлению, заявили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Герасдорфе, недалеко от Вены (район Корнойбург). В своих видео на YouTube он критиковал и неоднократно оскорблял Рамзана Кадырова и его родителей. Незадолго до смерти Умаров заявлял о поступающих ему угрозах. По подозрению в убийстве арестованы два человека – уроженцы Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев. 21 июля на похоронах Умарова его вдова рассказала, что Умаров сотрудничал с правоохранительными органами Австрии. Она убеждена, что к смерти блогера причастны власти Чечни.

Чеченские силовики не будут проверять родственников Мамихана Умарова на причастность к его убийству, считает председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. «Правоохранительные органы должны были немедленно отреагировать и провести проверку, выяснить все подробности. Но в случае Чечни не стоит думать, что силовики предпримут какие-либо действия», - сказала она «Кавказскому узлу».

Отсутствие официальной реакции на видеопризнание родственников блогера следует расценивать как одобрение внесудебных расправ над критиками режима, отметила она.

«Если нет реакции руководства республики с осуждением произошедшего, то это фактически означает одобрение подобных действий. Эта ситуация напоминает про историю с певцом Бакаевым, которого подозревали в нетрадиционной ориентации и которого якобы за это убили родственники. Тогда Рамзан Кадыров сказал, что зря руководство Чечни обвиняют в убийстве певца и что на самом деле его убили его же родственники. То есть он знал, что певца убили родственники, но ничего не предпринял для наказания убийц. Получается, он одобрил эту расправу над человеком», - объяснила Ганнушкина.

Певец Зелимхан Бакаев жил в Москве. В августе 2017 года он приехал в Грозный на свадьбу сестры, после чего пропал. Родственники заявили, что искали Бакаева, но не смогли установить, где он. Спустя два года после исчезновения следствие не получило никаких данных о судьбе пропавшего певца. Жители Чечни уверены в том, что Бакаева давно нет в живых, поскольку на это намекал глава Чечни Рамзан Кадыров. "Семья не смогла его остановить, а потом позвали домой. И братья, видимо, двоюродные, троюродные братья предъявили, что он вот этот вот", - заявил Кадыров.

В случае с Бакаевым Кадыров оправдывал убийство человека ссылкой на его сексуальную ориентацию, а в случае с Умаровым основанием для оправдания убийства служит его критика в адрес чеченских властей.

«Родственники обязаны заставить критиков замолчать любым способом, то есть самосуд над человеком признается правом семьи и становится нормой. И власти говорят: "а что мы можем сделать, если убили родственники?". Это якобы семейное дело, куда власти не должны лезть. Появляются критерии для убийства: он был геем, жена не слушала мужа, другой критиковал Кадырова. Убийство в этих случаях, согласно позиции властей республики, оправданны», - добавила она.

Правоохранительные органы Чечни вряд ли займутся признанием родственников Умарова в убийстве, считает чеченский историк, пожелавший остаться анонимным.

«Силовики должны начать расследование по факту признания в убийстве. Это тяжкое преступление, если поверить в то, что они сказали. Лично я в это не верю, но если принять, что они честны, то надо начать проверку. Однако мы все знаем, что этого не будет сделано, потому что властям это не надо. Власти даже не отреагировали на это заявление, они фактически оправдали убийство критиков власти», - сказал историк «Кавказскому узлу».

Заявление родственников Умарова в целом перекликается с адатами, которые возлагают на родственников ответственность за недостойное поведение члена семьи.

«По адатам всегда на родственников возлагалась ответственность за поведение представителя семьи, рода. Но в данном случае видно, что адат стал оправданием убийства. Не думаю, что это они (авторы видеообращения) убили Умарова, но идет попытка приравнять критику к недостойному поведению, чтобы родственники могли наказать за это. Власти Чечни решают, что можно, а что нельзя, как можно критиковать, а как нельзя, и никто не имеет право не подчиняться их решению. На сегодняшний день критиковать руководство Чечни – биться головой об стену», - заключил историк.

Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев также не верит, что родственников Умарова, заявивших о расправе над ним, будут преследовать.

«Силовики должны проверить заявление и наказать их, если они убили Умарова. Но вопрос в том, для чего они выступили с таким видеообращением. Власти Чечни боятся, что Австрия проведет качественное расследование и докажет, что заказчик убийства – руководство Чечни. Это большие и неприятные политические последствия для них. Поэтому они все представили так, будто родственники убили блогера, а власти республики вообще не при чем. Поэтому родственники Умарова не могут быть наказаны, они выполняют поручение властей», - сказал «Кавказскому узлу» Руслан Кутаев.

Он уверен, что отсутствие реакции на публикацию признания родственников является одобрением внесудебных расправ над критиками власти.

«Да, это попытка оправдать убийство, одобрить наказание критиков власти. Но в этой ситуации адаты, когда родственники несут ответственность за члена семьи, не при чем. Просто чеченские власти используют это для представления ситуации так, словно они не причастны к убийству. Для этого они фактически приравняли критику и недостойное поведение», - отметил Кутаев.

Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни. 1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

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