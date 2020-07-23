Заявление родственников Умарова дало повод для расследования в Чечне

23 июля 2020, 21:43

Видеообращение родственников убитого в Вене блогера Мамихана Умарова не может приравниваться к явке с повинной, но должно стать основанием для проверки их причастности к преступлению. Такую проверку должны проводить чеченские силовики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Герасдорфе, недалеко от Вены (район Корнойбург). В своих видео на YouTube он критиковал и неоднократно оскорблял Рамзана Кадырова и его родителей. Незадолго до смерти Умаров заявлял о поступающих ему угрозах. По подозрению в убийстве арестованы два человека – уроженцы Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев.

21 июля на похоронах Умарова его вдова рассказала, что Умаров сотрудничал с правоохранительными органами Австрии. Она убеждена, что к смерти блогера причастны власти Чечни. 22 июля было обнародовано видео, на котором живущие в Чечне родственники Мамихана Умарова попросили прощения за сказанные им при жизни слова и объявили себя виновными в его убийстве. Пользователи соцсети сочли эти извинения вынужденными.

Заявление родственников Мамихана Умарова о причастности к его убийству не является явкой с повинной, считает юрист, старший партнер правозащитного проекта "Апологии протеста" Александр Передрук.

"Безусловно, такого рода заявление, опубликованное Интернете, нельзя рассматривать как явку с повинной, поскольку важнейшим признаком [явки с повинной] является ее добровольность. Это обеспечивается путем реализации права на защиту, а также разъяснением права не свидетельствовать против себя. Проверить соблюдение этих условий в момент записи видео и его публикации невозможно", - сказал "Кавказскому узлу" Передрук.

В то же время следственные органы не лишены возможности проверить причастность тех или иных лиц к преступлению, отметил адвокат. "Их заявление – повод начать проверку и выяснить, действительно ли есть серьезные основания думать, что они причастны к убийству", - считает Передрук.

Юрист также добавил, что родственники блогера вряд ли смогут быть наказаны по требованию Австрии. "Что касается преследования российских граждан за преступления, совершенные за границей, то ответ на этот вопрос имеется в части 1 статьи 12 УК РФ. Согласно ей, граждане Российской Федерации, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых УК РФ, подлежат уголовной ответственности в соответствии с данным Кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства", - подчеркнул он.

Убийство Умарова имеет политическую подоплеку, уверены представители чеченской диаспоры в Австрии. Ранее журналистка Сюзанне Шолль, автор книги "Дочери войны: выжить в Чечне", назвала убийство Умарова политическим и предположила, что "чеченская власть желает продемонстрировать тем, кто живет за рубежом, что она может дотянуться до любого и в любое время". Однако австрийская полиция сообщила 9 июля, что пока не определилась с версией об основном мотиве преступления. Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что убийства, в том числе блогера Умарова, организовали западные спецслужбы, чтобы возложить вину за эти преступления на руководство Чечни.

Заявление о причастности к убийству еще не означает явку с повинной, подтвердил член Адвокатской палаты Москвы, юрист Карен Нерсисян. "Для этого они должны написать заявление с признанием убийства и с подробным рассказом деталей. А пока это всего лишь заявление, просто слова. Но этого заявления достаточно для начала проверки слов мужчин, которые берут вину на себя", - сказал "Кавказскому узлу" Нерсисян.

Он уверен, что логической реакцией российских силовиков будет приглашение этих мужчин в участок для дачи объяснений. "Это было бы логично. Может, они сообщат такие подробности, на основании которых можно будет возбудить уголовное дело и признать их виновными. Но здесь стоит учитывать фактор того, что это должны сделать местные, чеченские силовики, - а [такое развитие событий] мне кажется маловероятным в этой ситуации", - отметил он.

Нерсисян также добавил, что Австрия не может инициировать уголовное преследование. "Я предполагаю, что эти мужчины являются гражданами России. Все уголовное-процессуальные действия в их отношении должны быть произведены на территории России. Если случится так, что они станут фигурантами уголовного дела, тогда Австрия может запросить материалы уголовного дела и попробовать как-то добиться передачи виновных в эту страну", - пояснил юрист.

Австрийские следователи учтут видеообращение родственников блогера, взявших на себя вину за смерть Умарова, их речь уже перевели на немецкий язык, заверили в полиции. Сегодня, 23 июля, суд в Австрии продлил до 20 августа срок ареста одного из подозреваемых по делу об убийстве Умарова. Второй подозреваемый будет находиться в тюрьме до января 2021 года.

Видеообращение может стать причиной проверки версии про убийство Умарова, уверен адвокат Александр Караваев. "Явка с повинной оформляется процессуальным образом. Видео с признаниями нельзя считать явкой с повинной, но само заявление мужчин формально может стать причиной для проведения проверки. Если они в видеообращении говорят про убийство, называют себя виновными в убийстве, то эта версия должна быть проверена российскими силовиками. Мне кажется, это станет поводом для проверки", - сказал "Кавказскому узлу" Караваев.

По словам адвоката, российские силовики должны провести проверку заявлений мужчин о причастности к убийству. "В истории российского уголовного права неоднократно были случаи, когда человек заявлял о невиновности подсудимого, брал на себя вину. В некоторых случаях подробности убийства всплывали уже после оглашения приговора. В этом случае тоже следует обратить на это внимание и дать ход заявлениям мужчин", - отметил он.

Адвокат подтвердил, что Австрия пока не может требовать у России проведения каких-либо действий в отношении мужчин с видео. "Австрия сама должны предпринимать соответствующие процессуальные действия, но в этой ситуации действия может предпринимать российская сторона. Она проверяет версию об их причастности к убийству, а далее в зависимости от результатов проверки будут осуществлены дальнейшие шаги", - пояснил Караваев.

Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни. 1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Новости об этом "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".