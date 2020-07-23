Подозреваемый по делу об убийстве Умарова в Австрии оставлен под арестом

23 июля 2020, 12:48

Суд в Австрии продлил до 20 августа срок ареста одного из подозреваемых по делу об убийстве чеченского блогера Мамихана Умарова, второй находится в тюрьме до января 2021 года, сообщил представитель прокуратуры. Следователи учтут видеообращение родственников блогера, взявших на себя вину за его убийство, заверили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Герасдорфе, недалеко от Вены (район Корнойбург). В своих видео на YouTube он критиковал и неоднократно оскорблял Рамзана Кадырова и его родителей. Незадолго до смерти Умаров заявлял о поступающих ему угрозах и винил австрийские власти в бездействии. По подозрению в убийстве арестованы два человека – уроженцы Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев.

21 июля на похоронах Умарова его вдова рассказала, что Умаров сотрудничал с правоохранительными органами Австрии. Она убеждена, что к смерти блогера причастны власти Чечни. 22 июля было обнародовано видео, на котором живущие в Чечне родственники Мамихана Умарова попросили прощения за сказанные им при жизни слова и объявили себя виновными в его убийстве. Пользователи соцсети сочли эти извинения вынужденными.

Суд в Австрии оставил одного из задержанных в СИЗО до 20 августа, сообщил сегодня представитель прокуратуры Корнойбурга. "Одному предполагаемому преступнику, который, предположительно, не стрелял, а находился рядом, продлили пребывание в СИЗО до 20 августа", - сказал он.

По словам представителя прокуратуры, второму подозреваемому, предполагаемому исполнителю убийства, "необходимости продлевать пребывание в СИЗО нет. "Поскольку он и так сидит в тюрьме, отбывая наказание за другие преступления, не связанные с убийством в Герасдорфе. Он будет отбывать наказание до января 2021 года. Если к этому моменту уголовное производство по делу об убийстве в Герасдорфе не будет завершено, суд будет решать, оставлять ли его в СИЗО", - приводит его слова РИА Новости.

С 2005 года Умаров жил в Австрии, получив документы на имя Мартина Бека, а в 2007 году получил статус беженца. Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Австрийские следователи обратили внимание на видео с заявлением родственников убитого и учтут его, сообщил 21 июля представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер. "Она была переведена [на немецкий язык], и они учтут ее в ходе расследования", - сказал представитель полиции.

По его словам, выяснение мотивов убийства продолжается, а других комментариев относительно хода расследования полиция пока предоставить не может, сообщило ТАСС.

Напомним, глава немецкого отделения правозащитной организации "Мир и права человека" Аслан Арцуев 21 июля выразил уверенность, что поводом для убийства Умарова стала не критика в адрес главы Чечни, а его осведомленность об исполнителях заказных убийств. "Мамихан Умаров владел сведениями об исполнителях заказных убийств, и именно это стало основной причиной его устранения", – сказал Арцуев "Кавказскому узлу".

Убийство Умарова имеет политическую подоплеку, предположили ранее представители чеченской диаспоры в Австрии. Журналистка Сюзанне Шолль, автор книги "Дочери войны: выжить в Чечне", также назвала убийство Умарова политическим и предположила, что "чеченская власть желает продемонстрировать тем, кто живет за рубежом, что она может дотянуться до любого и в любое время". Однако австрийская полиция заявила 9 июля, что пока не определилась с версией об основном мотиве преступления.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что убийства, в том числе блогера Умарова, организовали западные спецслужбы, чтобы возложить вину за эти преступления на руководство Чечни.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".