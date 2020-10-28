Чеченские силовики отказались расследовать исчезновение Тепсуркаева

28 октября 2020, 11:43

Управление Следкома по Чечне отказалось возбуждать дело о похищении модератора чата Telegram-канала 1Adat Салмана Тепсуркаева, заявив об отсутствии самого преступления, сообщил сегодня "Комитет против пыток". Следственная проверка была основанием, по которому ЕСПЧ отказался требовать от российских властей особых мер по обеспечению безопасности Тепсуркаева, указал Минюст.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил. "Комитет против пыток" обнародовал видео, где некие люди уводят Тепсуркаева из гостиницы в Геленджике, но полиция города отказалась проводить расследование. Впоследствии правозащитники добились реакции следствия на заявления родственников, которые считают Тепсуркаева похищенным - была опрошена его супруга.

Жена Салмана Тепсуркаева получает сообщения о том, что ее муж жив, и надеется на его освобождение благодаря огласке информации о его исчезновении. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" правозащитников, родные получат шанс увидеть Тепсуркаева в случае объявления его фигурантом какого-то уголовного дела.

Правозащитники только 27 октября получили уведомление о том, что управление Следкома по Чечне за 12 дней до этого отказалось возбуждать дело об исчезновении Салмана Тепсуркаева, сообщил "Комитет против пыток". Чеченские следователи вынесли это решение в тот же день, когда получили материалы проверки от коллег из Краснодарского края, отметили правозащитники.

Отказ от расследования будет обжалован, заявил руководитель северокавказского филиала "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов. "В настоящее время мы получили только уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела без подробной мотивировки. В подавляющем большинстве случаев следствие принимает такие решения, ссылаясь на отсутствие признаков состава преступления в действиях сотрудников полиции. А в случае с Тепсуркаевым следователь решил, что отсутствовало событие преступления как таковое. Но чтобы прийти к такому выводу, следователь должен был получить подтвержденную информацию о местонахождении Салмана Тепсуркаева: либо опросить его самого, либо его родственников, которые сказали бы, что местонахождение Салмана им известно. Разумеется, сразу после получения текста «отказного» постановления, мы будем его обжаловать", - сказал Пискунов.

По данным Минюста, Европейский суд по правам человека также отказался удовлетворить поданную правозащитниками жалобу на действия российских силовиков, но юристы "Комитета против пыток" не получили текст соответствующего решения ЕСПЧ, и не знают, чем оно мотивировано, говорится в сегодняшней публикации на сайте правозащитной организации.

11 сентября юристы "Комитета против пыток" направили в ЕСПЧ жалобу на пытки Тепсуркаева и нарушения его права на личную неприкосновенность. Правозащитники попросили суд применить 39-е правило регламента ЕСПЧ, потребовав от России обеспечительных мер по установлению местонахождения Тепсуркаева, а также гарантии его освобождения и безопасности. Власти России, отвечая на вопросы ЕСПЧ, назвали силовиков непричастными к исчезновению Салмана Тепсуркаева. Сотрудники "Комитета против пыток" и активисты 1Аdat сочли неубедительным это заявление, указав, что опознали причастных к исчезновению Тепсуркаева силовиков. Сотрудник гостиницы в Геленджике на условиях анонимности ранее сообщил "Кавказскому узлу", что один из людей, пришедших за Тепсуркаевым, показал на ресепшн удостоверение сотрудника полиции.

ЕСПЧ отказал в применении срочных и обеспечительных мер в связи с исчезновением Тепсуркаева, ознакомившись с данными Министерства юстиции России о следственной проверке и контроле за деятельностью участвующих в этой работе правоохранительных структур, говорится в сообщении на сайте Минюста от 22 октября.

"Минюст России обратил внимание ЕСПЧ на неисчерпание представителями российского "Комитета против пыток" имеющихся внутригосударственных средств правовой защиты, отсутствие в запросе о применении обеспечительных мер какой-либо подтвержденной информации о процессуальных шагах, предпринятых родственниками С.Тепсуркаева в связи с его исчезновением, а также иные процедурные недостатки ходатайства, поданного против Российской Федерации", - указано в публикации.

Telegram-канал 1Аdat опубликовал сегодня копию уведомления об отказе в возбуждении уголовного дела, направленного Дмитрию Пискунову. Там уточняется, что решение принято 15 октября. Само письмо датировано 16 октября. "По сообщению о совершении противоправных действий в отношении Тепсуркаева С.Ш. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, по основанию, предусмотренному пункту 1 части 1 статьи 24 УПК РФ", - говорится в уведомлении.

Согласно статье 24 Уголовно-процессуального кодекса, "уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: 1) отсутствие события преступления".

Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве, чья судьба с начала сентября 2020 года остается неизвестной. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".