Истории героев фильма "Чеченская война с ЛГБТ" впечатлили зрителей

16 августа 2020, 15:12

Дичайшим средневековьем назвали методы преследования геев и лесбиянок в Чечне авторы комментариев к фильму Карена Шаиняна "Чеченская война с ЛГБТ". Проблемы героев фильма нуждаются в максимальной огласке и профессиональном освещении, указали зрители.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня в США прошла премьера фильма HBO "Добро пожаловать в Чечню", снятого американским документалистом Дэвидом Франсом. Фильм рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих под прикрытием, чтобы помочь жителям Чечни избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище. Главные герои фильма - реальные гомосексуалы, которые становятся жертвами "охоты на ведьм" в Чечне. Фильм точно раскрывает проблему преследований за сексуальную ориентацию в республике, заявил герой киноленты Максим Лапунов, который ранее был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности.

Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

Фильм объясняет, почему с ЛГБТ воюют "именно в Чечне и сейчас"

Документальный фильм «Чеченская война с ЛГБТ» (18+) продолжительностью больше часа журналист Карен Шаинян опубликовал 14 августа на своем YouTube-канале, насчитывающем 55,5 тысячи подписчиков.

В аннотации к фильму Шаинян указал, что вышедший в июле на HBO фильм «Добро пожаловать в Чечню» стал "громким событием". "Американский Конгресс внес членов семьи Рамзана Кадырова в список персон нон-грата в США, лидер Чечни ответил фотографией с автоматами в руках и серией гневных постов, российские знаменитости вроде Николая Баскова и Федора Бондарчука устроили флэшмоб фото с хэштегом «Кадыров патриот России», а Путин присвоил ему звание генерал-майора Росгвардии. Короче, санкции - привычный способ общения с Россией - привел к привычному напряжению и взаимному презрению, от которого вряд ли полегчает ЛГБТ-людям Чечни", - написал он.

Однако, по словам Шаиняна, лично ему в фильме Дэвида Франса "не хватило ответа на вопрос, почему это происходит". "Почему именно сейчас и именно в Грозном? Почему это не так в соседнем Дагестане, например, и почему до 2017 года в самом Грозном насилие над ЛГБТ-людьми не было таким массовым и открытым? Чтобы ответить себе на эти вопросы, я поговорил с авторами и героями фильма HBO, с пострадавшими чеченцами и с людьми, которые работают с Чечней. Я копнул совсем неглубоко, но привычная твердая почва моментально ушла у меня из-под ног. Даже мой поверхностный анализ избавил меня от колониального шаблона, по которому о Чечне судят и иностранцы, и русские. Многие герои моего видео говорят: нельзя забывать, что Чечня - это Россия. Теперь я понимаю смысл и последствия этого элементарного факта. Так что это видео не о далеком мусульманском крае с его суровыми традициями. Это видео о России", - говорится в аннотации к фильму.

Фильм разделен на условные части, озаглавленные автором в описании - "Как похищали людей", "Как пытаются «лечить» гомосексуальность в Чечне. Исламский экзорцизм", "Как мир узнал о происходящем в Чечне", "Что происходит с выжившими и почему многие возвращаются", "Запрещает ли ислам гомосексуальные контакты?", "Почему не в Дагестане? Чем Чечня отличается от соседних республик" и "Есть ли надежда на то, что что-то изменится? И что будет с активистами, спасавшими людей". В качестве экспертов в фильме представлены координатор программы экстренной помощи российской ЛГБТ-сети Давид Истеев, директор Московского комьюнити-центра для ЛГБТ-инициатив Татьяна Винниченко, журналист Анна Немцова и председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Один из героев фильма, Амин Джабраилов, живущий в Канаде, рассказал, что в 2017 году его в течение двух недель пытали в секретной тюрьме в селе Цоци-Юрт. "Дают листок и ручку и говорят: "Вспоминай тех, с кем ты спал, с кем ты был в отношениях, запиши это все на листок - и отдай нам". Каждый раз, когда они приходили, мне нечего было писать, и они били меня", - рассказал он.

"Я очень благодарен всем, кто согласился участвовать в этом видео. Особенно я благодарен телеканалу "Дождь" и Анне Немзер за консультацию и предоставленные фрагменты фильма "Война и мирные", а также Дэвиду Франсу, режиссеру фильма Welcome to Chechnya за разговор и предоставленные материалы", - написал Карен Шаинян.

Зрители призвали не молчать о проблемах геев в Чечне

К 15.10 мск 16 августа публикация на канале Шаиняна набрала 68,1 тысячи просмотров, под ней размещено 1139 комментариев. Авторы большинства из них выразили уважение журналисту за освещение преследования ЛГБТ в Чечне.

"О, Карен, да ты смелый мужчина. Такие вопросы поднимаешь. Моё уважение к Вам", - написал, в частности, "Фердинанд 4". "Очень тяжелая тема, но о ней нужно говорить. Спасибо за Вашу работу, Карен!" – написала Mia Serna.

"Огромная благодарность за ваш труд и за то, что вы освещаете подобную тему!" – написала Yulia Smolovik. "Неужели хоть кто-то об этом говорит", - обратился к журналисту Василий Краснович. "Дичайшее средневековье!!!! и это происходит в 21 веке... нет слов", - прокомментировала ситуацию в Чечне Agatha Poison.

"Как же страшно, а еще страшнее то, как мало людей знает об этом и еще меньше хочет узнать, выслушать и понять. Спасибо за этот материал!" – поделился мнением пользователь с ником "старик малой". "Журналисты, освещающие тему ЛГБТ в нашей стране, просто герои и настоящие профессионалы", - высказала мнение Lisi Chka.

"Если мы хотим изменений, если мы хотим более справедливое и развитое общество - надо перестать молчать, замалчивать, делать вид, что всё замечательно. Как же мне надоело это лицемерие, бесконечно заметание "мусора" под ковёр и принцип крайней хаты. Нужно и важно говорить и рассказывать обо всем, предавать огласке, обсуждать... А у нас не страна, а какая-то вечная потёмкинская деревня, за прилизанным фасадом которой - полный мрак", - написала Evgeniya Yüksel.

"А ведь и вправду история с ЛГБТ в Чечне Это квинтэссенция отношения ко всем несогласным в России. В фильме прозвучала очень здравая мысль: ситуацию в стране (притом во всех сферах) способна изменить только сменяемость власти", - написал Nick Challenger.

"Слушая интервью ребят, сбежавших от беспредела властей и фанатиков, сердце кровью обливается. Единственное, что могу им пожелать, это сил и осознания, что они все сделали правильно. Еще больше сил и осознанности хочется пожелать тем, кто сомневается, боится или не уверен в правильности подобного решения: бежать, чтобы выжить. Ибо в данном контексте это истинно верное решение... Карен, спасибо Вам за эту душераздирающую работу. Вы делаете наши сердца сильнее и мягче, разбивая их жестокой правдой", - поделилась впечатлением AhbKA.

Российские и чеченские власти не признают преследования геев. В 2018 году глава Минюста РФ Александр Коновалов заявил представителям ООН, что проверки информации о преследовании геев в Чечне зашли в тупик, поскольку российским властям не удалось обнаружить в республике никаких представителей ЛГБТ. В свою очередь, глава республики Рамзан Кадыров отметил, что данные о преследовании геев в Чечне основаны на выдуманных историях нарушений прав человека и "вбросах в некоторых СМИ" на эту тему.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслием в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".