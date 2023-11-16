Фатима Зурабова освобождена из полиции в Армении

16 ноября 2023, 00:42

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Уроженка Ингушетии Фатима Зурабова, задержанная в Армении после побега от насилия в семье, освобождена и находится в безопасном месте, сообщили офис омбудсмена Армении и правозащитник Артур Сакунц.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Армении задержали 21-летнюю уроженку Ингушетии Фатиму Зурабову, сбежавшую от семейного насилия. Правозащитники сообщили, что приехавший за девушкой родственник пригрозил ей тюрьмой за побег. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи срочно подал прошение в Европейский суд по правам человека, требуя запретить экстрадицию Зурабовой из Армении в Россию.

Фатима Зурабова перемещена в безопасное место, сообщил пресс-секретарь офиса омбудсмена Артур Асланян на своей странице в Facebook*.

По словам Асланяна, группа оперативного реагирования офиса омбудсмена еще 14 ноября вечером посетила полицейский участок «Канакер-Зейтун», чтобы ознакомиться с делом Фатимы Зурабовой. «В ходе визита состоялась встреча с представителями полиции и следственных органов, получили необходимые разъяснения. Группа встретилась также с адвокатом, который взялся защищать интересы Зурабовой», - говорится в сообщении представителя омбудсмена (перевод корреспондента «Кавказского узла»).

15 ноября группа оперативного реагирования вновь посетила полицейский участок, где побеседовала с Зурабовой наедине, добавил Асланян. «С силовиками и представителями гражданского общества, активно вовлеченных в процесс, были обсуждены вопросы, озвученных Зурабовой, в том числе вопрос ее безопасности. Позже полиция проинформировала, что Зурабову переместили в безопасное место», - отметил он.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц подтвердил «Кавказскому узлу», что Фатима Зурабова находится в безопасности в шелтере.

По данным правозащитной группы «Марем», родственники Фатимы, приехавшие в ереванский отдел полиции, сначала уговаривали ее вернуться и обещали, что "все будет в порядке". "Когда это не подействовало, мать девушки стала угрожать ей уголовным делом, якобы Фатима украла 60 тысяч рублей. В итоге все же сбежавшая от домашнего насилия в сопровождении правозащитников покинула полицейский участок", – цитирует слова представительницы «Марем» издание "Кавказ.Реалии"**.

Дядя Фатимы Зурабовой обладает большим влиянием в Ингушетии, он занимал высокую должность в правительстве республики, а сейчас является депутатом республиканского парламента от партии «Единая Россия». Пытаясь договориться с правозащитниками о передаче Фатимы семье, он подчеркивал, что подключил для ее поиска все свои связи, в том числе в Армении, отмечает в своем Telegram-канале Кризисная группа СК SOS**.

В июне BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, но власти предпочитают не замечать проблему.

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