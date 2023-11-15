Уроженка Ингушетии задержана в Армении после бегства от домашнего насилия

15 ноября 2023, 12:59

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Силовики в Армении задержали уроженку Ингушетии Фатиму Зурабову, сбежавшую от семейного насилия. Приехавший за девушкой родственник пригрозил ей тюрьмой за побег, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет. При этом они сталкиваются с угрозами потерять контакт с детьми, также остается актуальной проблема "убийств чести", указали 13 ноября в своем докладе правозащитники команды Ad Rem.

В июне BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Силовики задержали 21-летнюю уроженку Ингушетии Фатиму Зурабову, которая сбежала от семьи из-за домашнего насилия, сообщила руководитель движения в поддержку женщин в опасности "Марем" Светлана Анохина.

По ее словам, девушку задержали в армянском городе Аштарак, где она временно проживала, и увезли в полицейский участок в Ереван, объяснив это уголовным делом в отношении Зурабовой.

У Фатимы Зурабовой отобрали телефон и в участке закрыли с приехавшим за ней дядей и его другом, которые угрозами требовали от девушки вернуться домой. Задержанная объяснила силовикам, что приехала в Армению как жертва домашнего насилия и попросила о помощи, но ей ответили, что ничем не могут помочь, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

По словам Анохиной, Зурабова остается в полицейском участке, так как опасается, что после выхода на улицу ее силой увезут в Ингушетию. При этом полицейские в Ереване отказались принять у Зурабовой заявление об угрозах родственника и выдать документ о грозящем ей домашнем насилии, без которого девушку не примут в шелтер.

"Были грубо нарушены ее права – закрыли вместе с дядей, хотя она просила этого не делать, отобрали телефон, не дали увидеться с адвокатом, которого к ней не пропустили. По словам дяди, у него очень влиятельные друзья в МВД Армении. Мы опасаемся, что он воспользуется этими связями. Также дядя угрожает "вспомнить, что у него пропало кольцо", то есть придумать фиктивное обвинение в краже, чтобы Фатиму задержали", - пояснила Анохина.

В конце сентября Фатима Зурабова обратилась к правозащитникам, рассказав о систематических побоях в семье. Ее избивали за "неподобающее" поведение и в "профилактических целях" - например, за несогласие с мнением других членов семьи или непослушание. 8 ноября она под предлогом выхода на работу покинула дом и при поддержке группы "Марем" через Минводы улетела в Армению, говорится в публикации.

Фатима Зурабова сбежала из Ингушетии в Армению после систематических побоев «за недостаточную религиозность» на протяжении шести лет, сообщает сегодня со ссылкой на инициативную группу «Марем» телеграм-канал "Черта", который позиционируется как "медиа про насилие и неравенство в России".

"Три года назад, после того как брат сильно избил ее ремнем, девушку на год лишили телефона. Потом у нее отбирали телефон после каждого избиения, чтобы она не могла фиксировать гематомы. Недавно мать сказала Фатиме, что ее надо выдать замуж. Попытки спорить ни к чему не привели. Понимая, что со дня на день ее, как и многих других кавказских девушек, закроют дома и лишат возможности с кем-то общаться, работать, учиться дальше, Фатима решилась на побег", - приводятся в публикации слова представителя «Марем».

12 ноября девушка отправила семье видеообращение, в котором объяснила причины побега и попросила не искать ее и не объявлять в розыск. Однако 14 ноября в Армению прилетел ее дядя, который все же подал заявление в розыск. По словам самой Фатимы, приехавшие в Армению дядя и его друг угрожали ей тюрьмой за побег и говорили, «что разберутся со всеми людьми, которые ей помогали». Также Фатима уверена, что ее убьют, если она вернется домой, говорится в публикации.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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