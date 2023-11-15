Правозащитники попросили Европейский суд запретить экстрадицию Зурабовой

15 ноября 2023, 16:14

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Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи подал прошение в Европейский суд по правам человека, требуя запретить экстрадицию из Армении в Россию уроженки Ингушетии Фатимы Зурабовой, сбежавшей от домашнего насилия.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Армении задержали уроженку Ингушетии Фатиму Зурабову, сбежавшую от семейного насилия. Правозащитники сообщили, что приехавший за девушкой родственник пригрозил ей тюрьмой за побег.

Фатима Зурабова все еще находится в полицейском участке, сообщил "Кавказскому узлу" глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

Он отметил, что правозащитники проинформировали офис омбудсмена. По его словам, оперативная группа уже посетила девушку в полицейском участке "Параллельно мы пытаемся найти контакты, чтобы получить разрешение представлять ее интересы", - заявил правозащитник.

Ванадзорский офис обратился в ЕСПЧ с прошением запретить Армении экстрадировать Фатиму Зурабову в Россию, так как на родине ее жизнь под угрозой, добавил Сакунц.

Ранее юрист-международник Ара Казарян пояснил "Кавказскому узлу", что при наличии в уголовном деле признаков опасности ЕСПЧ может пресечь экстрадицию. Защита может обратиться в ЕСПЧ, требуя приостановить процедуру экстрадиции, если есть вероятность дискриминации, заявил он.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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