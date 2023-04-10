Аналитики прокомментировали требование экстрадировать россиянина из Армении

10 апреля 2023, 00:28

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Армения может отказать в экстрадиции россиянина, если ЕСПЧ примет решение о запрете на экстрадицию из-за угрозы политического преследования, заявил юрист-международник Ара Казарян. Отношения с Россией могли бы ухудшиться, если Армения отказала бы в выдаче политического оппонента Путина, однако здесь не такой случай, заявил политолог Армен Варданян. Если Армения согласится на экстрадицию преследуемых по политическим мотивам, это ухудшит ее отношения с Западом, считает политобозреватель Наира Айрумян.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 апреля в Ереване был задержан мужчина, объявленный в России в розыск по подозрению в дезертирстве. Мерой пресечения, по данным полиции, избран военный контроль. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские правозащитники назвали недопустимой экстрадицию граждан России.

При наличии в уголовном деле признаков политического преследования ЕСПЧ может пресечь экстрадицию, заявил корреспонденту «Кавказского узла» юрист-международник Ара Казарян. Он пояснил, что экстрадиция регулируется двусторонними и рамочными соглашениями о взаимной правовой помощи по уголовным делам. По его словам, для Армении актуальна Минская конвенция и Европейская конвенция по экстрадиции.

Минская конвенция 1993 года - «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», подписана в рамках Минских соглашений - комплекса документов, оформивший правовые отношения между бывшими союзными республиками СССР, полный текст опубликован базой правовых документов "Консультант". Европейская конвенция по экстрадиции - многосторонний договор о выдаче, разработанный в 1957 году государствами-членами Совета Европы и действующий между всеми ними, текст опубликован на сайте Совета Европы.

«Когда объявлен розыск, человек задержан, начинается процедура экстрадиции. В течение 40 дней страна, запросившая арест, высылает пакет документов, в том числе письменные гарантии, что человек после экстрадиции не подвергнется истязаниям. После получения документов, дело передают в суд, который решает правомерность выдачи. Если за этот период решение ЕСПЧ получено, а это вопрос нескольких дней, суд отказывает в выдаче», - рассказал юрист-международник.

Казарян отметил, что в его практике был запрет ЕСЧП об экстрадиции из Армении в Туркменистан.

«Сейчас отказ в экстрадиции актуален для России... На основании статьи 39 Регламента ЕСПЧ суд вправе запретить Армении выдачу из-за угрозы политического преследования. Все зависит от деталей уголовного дела, но фактор России, как и факт отказа от участия <специальной военной операции> работает в пользу задержанного, и суд постановит приостановить процесс экстрадиции. После получения решения ЕСПЧ такие люди могут также обратиться к властям Армении за получением статуса беженца», - сказал адвокат.

По его словам, в год рассматриваются сотни дел по экстрадиции, и не только в Россию. «По обычным уголовным делам поступает много запросов на экстрадицию. Они проходят незаметно и не предаются огласке», - добавил Казарян.

Отказ Армении выдать россиянина вряд ли приведет к ухудшению армяно-российских отношений, считает политолог Армен Варданян.

«Это не тот случай. Задержан не откровенный оппозиционер и политический оппонент Путина, чтобы Россия оказывала давление, настаивая на экстрадиции», - заявил он «Кавказскому узлу».

Армения следует международным обязательствам, арестовывая иностранных граждан, добавил политолог.

«Если есть запрос на арест, то Армения обязана арестовать. Остальное зависит от защиты, от тяжести преступления или иных правовых обстоятельств. Нет какого-либо фактора, что должно вызвать раздражение России. Освободив россиянина из-под стражи, Армения не предпринимает попыток внести напряженность», - подчеркнул Варданян.

Сообщение о задержании россиянина совпало с обсуждением внешнеполитического курса самой Армении, отметила политический обозреватель Наира Айрумян.

«Вопрос в том, что начался процесс смены внешнеполитического курса Армении, и Россия, несмотря на колоссальное военное, экономическое, агентурное присутствие, не может противодействовать этому. Абсолютное большинство политических сил, в том числе парламентских, выступают за сохранение отношений с Россией, но и этот фактор не играет роли», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, примечательно, что задержан россиянин, обвиняемый в дезертирстве. И людей, не желающих принимать участие в специальной военной операции, много. «Нет статистики по мигрантам, сколько из них военнообязанные, а сколько «дезертиры»... К тому же, не стоит забывать, что воздушные ворота охраняют российские пограничники, и они сами могли дать наводку на арест своего гражданина», - предположила Айрумян.

Армения, в отличие от той же Беларуси, не экстрадирует фигурантов уголовных дел, возбужденных по подобным статьям. Если Армения согласится на экстрадицию преследуемых по политическим мотивам, это ухудшит ее отношения с Западом, а это не исходит из интересов армянского государства, заключила Наира Айрумян.

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