08 апреля 2023, 17:24

Гражданин России задержан в Ереване по подозрению в дезертирстве

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В Ереване задержан мужчина, объявленный Россией в розыск по подозрению в дезертирстве, сообщила сегодня полиция Армении.

О задержании 23-летнего гражданина России Юрия Т. сегодня сообщила полиция Армении. Мужчина был объявлен в розыск российскими силовиками по подозрению в дезертирстве.

"Россиянин был задержан 7 апреля на улице Нар-Дос в Ереване. Мерой пресечения избран военный контроль. О задержании россиянина проинформирован инициатор розыска и прокуратура", - говорится в заявлении полиции, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Новая еврейская община помогла российским мигрантам освоиться в Ереване", "Турпоток из России в Армению вырос на фоне мобилизации", "Политологи исключили смену внешнеполитического курса Армении на фоне противоречий с ОДКБ".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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