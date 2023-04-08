Гражданин России задержан в Ереване по подозрению в дезертирстве

08 апреля 2023, 17:24

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В Ереване задержан мужчина, объявленный Россией в розыск по подозрению в дезертирстве, сообщила сегодня полиция Армении.

О задержании 23-летнего гражданина России Юрия Т. сегодня сообщила полиция Армении. Мужчина был объявлен в розыск российскими силовиками по подозрению в дезертирстве.

"Россиянин был задержан 7 апреля на улице Нар-Дос в Ереване. Мерой пресечения избран военный контроль. О задержании россиянина проинформирован инициатор розыска и прокуратура", - говорится в заявлении полиции, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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