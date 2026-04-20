12:55, 20 апреля 2026

Заявление Пашиняна об оппозиции возмутило пользователей Facebook*

Никол Пашинян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пользователи соцсети раскритиковали Никола Пашиняна за призыв не допустить оппозиционные партии в парламент Армении и заметили, что депутатов выбирают избиратели. Другие участники дискуссии напомнили, что премьер-министр сам пришел к власти во главе оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля глава правительства Никол Пашинян заявил, что партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на июньских парламентских выборах, так как оппозиционные депутаты приходят лишь получать зарплату.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Пользователи Facebook* к 12.50 мск 20 апреля оставили более 700 комментариев под публикацией "Кавказского узла" о заявлении Пашиняна.

Авторы многих комментариев напомнили, что сам премьер-министр ранее находился в оппозиции к власти. «Сам раньше был в оппозиции и все время выступал, и его допускали в парламент», - написала, в частности, Анеля Хачатрян. «Если бы он выполнил хотя бы половину своих прежних обещаний, то сейчас не было бы тех, кого он боится», - считает George Karakozov.

«Кворума боишься, а не получения зарплаты, восемь лет ваши тоже получают зарплаты, а результата нет», - заявила Лилит Мурадян. «Он сам прошел путь оппозиции, поэтому от него ждут иной риторики», - написала Анна Мирзоян.

Во время "бархатной революции" весной 2018 года, перед своим избранием премьер-министром, Пашинян заверял представителей правящей партии, что им не стоит опасаться мести. "Не будет вендетты в отношении бывшей власти", - говорил он. "Кавказский узел" тогда вел обновляемую фотохронику "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Однако в июне 2021 года, перед внеочередными выборами в Нацсобрание, Никол Пашинян заявил избирателям, что воспримет свою победу на выборах как "стальной мандат" на "кадровый разгром" и отстранит от власти чиновников, которые использовали против него административный ресурс.

Другие пользователи указали, что выбор депутатов должен оставаться за избирателями, а не определяться политическими заявлениями. «А как он хочет не допустить, если народ будет выбирать, спросите его об этом», - написал Владислав Авакян. «Демократичная страна же у нас, ты же говорил, а где она сейчас», - заочно обратилась к премьеру Нуне Тамразян.

Сами армяне решат, за кого голосовать

«Кто он такой, чтобы решать, кто пройдет в парламент», - возмутилась Рузан Маргарян. «Сами армяне решат, за кого голосовать, никто не должен вмешиваться», - написал Lado.

«Народ выберет того, кто считает нужным, и это главный принцип», - считает Манвел Маркосян. «Пока есть выборы, именно люди определяют будущее страны», - заявил Melkumyan Sas.

Он опасается конкуренции и усиливает риторику

Некоторые комментаторы сочли происходящее признаком политической конкуренции и напряжения перед выборами. Они связали резкие заявления с предвыборной борьбой. «По его заявлениям видно, что он опасается конкуренции и усиливает риторику», - считает Levon Kasabian. «Это выглядит как подготовка к выборам и борьба за электорат», - заметил Сергей Рябый. «Идет обычная политическая борьба, просто в более жесткой форме», - заявил Feliks Hakobjanyan.

Другие участники дискуссии высказали сомнение в эффективности оппозиции. «Нынешняя парламентская оппозиция - это остатки прошлой системы», - указал Давид Мартиросян. «Настоящая оппозиция пока не смогла объединиться и предложить альтернативу», - написал еще один пользователь. «Оппозиция должна сначала определиться с единой позицией», - заявил Hayk Kirakosyan.

Другие пользователи акцентировали внимание на необходимости реформ и развития. «Стране нужны институциональные изменения, а не только смена фигур», - считает Armen Ghukasyan. «Важно выстраивать работающие механизмы управления», - написал Andranik Grigoryan. «Политическая культура должна развиваться вместе с институтами», - заявила Gohar Nahapetyan.

Отдельная группа комментаторов поддерживает действующую власть и считает ее действия оправданными. «Никол прав, не нужно возвращаться к прежним практикам», - написал Vachik Asulyan. «Есть ощущение, что старые элиты пытаются вернуться», - считает Светлана Киракосян. «Многие забывают, что именно изменилось после 2018 года», - заявила Erna Tumasyan.

Участники обсуждения также подняли тему внешнего влияния на внутреннюю политику Армении. «Пророссийских сил в Армении быть не должно, они тормозят развитие», - считает Геворк Неркарарян. «Стране нужно сосредоточиться на собственных интересах, а не на внешнем давлении», - написал Harutyun Arakelyan. «Политика не должна зависеть от внешних центров влияния», - заявил Dav Pol.

Напомним, заявление Пашиняна об оппозиционерах прозвучало на фоне уголовного преследования лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и его сторонников. Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. 17 апреля суд продлил домашний арест Карапетяна на три месяца, хотя защита просила освободить его для подготовки к выборам.

16 апреля силовики провели обыски в офисах и домах членов партии "Сильная Армения". Более десятка сторонников Карапетяна задержаны по обвинению в даче и получении избирательных взяток.

Ранее "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но он не может участвовать в выборах в соответствии с законодательством, указали армянские политологи.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
07:56, 20 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:58, 20 апреля 2026
Человек погиб в Туапсе при атаке беспилотников
00:58, 20 апреля 2026
Следствие попросило арестовать двух сторонников Карапетяна
22:58, 19 апреля 2026
Протесты в центре Тбилиси продолжаются 508-й день подряд
14:58, 19 апреля 2026
Комбатант из Котово убит в боевых действиях
11:58, 19 апреля 2026
Три бойца из Астраханской области названы убитыми в военной операции
Все события дня
Новости
Участницы акции протеста в Паракаре. 19 апреля 2026 года. Кадр видео News.am https://news.am/rus/news/944554.html
02:57, 20 апреля 2026
Жители Паракара потребовали выселить из общины семью обвиняемого в убийстве Володи Григоряна
00:58, 20 апреля 2026
Следствие попросило арестовать двух сторонников Карапетяна
16:00, 19 апреля 2026
Две партии озвучили списки на парламентских выборах в Армении
Уничтоженный храм в Шуше. Скриншот фото https://caucasusheritage.cornell.edu/?p=1588.
22:00, 18 апреля 2026
Историки и активисты призвали власти Армении противостоять уничтожению культурного наследия в Карабахе
15:00, 18 апреля 2026
Следствие сообщило об уголовном деле против задержанных у суда сторонников Карапетяна
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

Уборка пляжа в Анапе. 15 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15697
17 апреля 2026, 16:31
247 тонн загрязненного грунта собрано в Анапе после разлива нефтепродуктов

Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.primeminister.am/
17 апреля 2026, 13:30
Пашинян призвал не допустить оппозицию в парламент

Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр видеосюжета "Первого канала".
17 апреля 2026, 00:44
Озвучены размеры компенсаций за утрату жилья при наводнении в Дагестане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше