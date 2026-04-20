Жители Паракара потребовали выселить из общины семью обвиняемого в убийстве Володи Григоряна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родные и близкие главы общины Паракар Володи Григоряна, которые был убит в сентябре прошлого года, на акции протеста потребовали выселить из общины семью обвиняемого в его убийстве Геворка Арутюняна.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября 2025 года в селе Мердзаван Армавирской области был застрелен Володя Григорян, который был избран от оппозиционного блока "Единство" главой укрупненной общины Паракар (в которую входит и Мердзаван). Также был убит друг Григоряна, сотрудник полиции Карен Абрамян. Силовики задержали двух подозреваемых, 13 января дело дошло до суда. Жители Мердзавана считают, что к убийству причастны родственники местного полицейского. Местные жители неоднократно проводили акции с требованием, чтобы Ахтояны покинули общину.

Родственники и друзья главы общины Паракар Володи Григоряна провели 19 апреля акцию протеста, требуя, чтобы семья обвиняемого в убийстве Григоряна Геворка Арутюняна покинула общину, пишет News.am.

Участники акции держали плакаты "Предотвратить возможную опасность", "Выселить семью Геворка Арутюняна из Паракара", "Восстановить мир в Паракаре".

Полиция охраняет дом Арутюнянов. Мать Григоряна, которая присутствовала на акции, заявила, что сотрудники правоохранительных не должны охранять дом, а должны провести справедливое расследование и наказать всех виновных.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.