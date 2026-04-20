02:57, 20 апреля 2026

Жители Паракара потребовали выселить из общины семью обвиняемого в убийстве Володи Григоряна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родные и близкие главы общины Паракар Володи Григоряна, которые был убит в сентябре прошлого года, на акции протеста потребовали выселить из общины семью обвиняемого в его убийстве Геворка Арутюняна.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября 2025 года в селе Мердзаван Армавирской области был застрелен Володя Григорян, который был избран от оппозиционного блока "Единство" главой укрупненной общины Паракар (в которую входит и Мердзаван). Также был убит друг Григоряна, сотрудник полиции Карен Абрамян. Силовики задержали двух подозреваемых, 13 января дело дошло до суда. Жители Мердзавана считают, что к убийству причастны родственники местного полицейского. Местные жители неоднократно проводили акции с требованием, чтобы Ахтояны покинули общину.

Родственники и друзья главы общины Паракар Володи Григоряна провели 19 апреля акцию протеста, требуя, чтобы семья обвиняемого в убийстве Григоряна Геворка Арутюняна покинула общину, пишет News.am.

Участники акции держали плакаты "Предотвратить возможную опасность", "Выселить семью Геворка Арутюняна из Паракара", "Восстановить мир в Паракаре". 

Полиция охраняет дом Арутюнянов. Мать Григоряна, которая присутствовала на акции, заявила, что сотрудники правоохранительных не должны охранять дом, а должны провести справедливое расследование и наказать всех виновных.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
00:58, 20 апреля 2026
Следствие запросило об аресте двух сторонников Карапетяна
22:58, 19 апреля 2026
Протесты в центре Тбилиси продолжаются 508-й день подряд
14:58, 19 апреля 2026
Комбатант из Котово убит в боевых действиях
11:58, 19 апреля 2026
Три бойца из Астраханской области названы убитыми в военной операции
06:01, 19 апреля 2026
Шесть бойцов со Ставрополья убиты на Украине
02:58, 19 апреля 2026
Объезд Махачкалы закрыт из-за разрушения дороги
Новости
00:58, 20 апреля 2026
Следствие запросило об аресте двух сторонников Карапетяна
16:00, 19 апреля 2026
Две партии озвучили списки на парламентских выборах в Армении
Уничтоженный храм в Шуше. Скриншот фото https://caucasusheritage.cornell.edu/?p=1588.
22:00, 18 апреля 2026
Историки и активисты призвали власти Армении противостоять уничтожению культурного наследия в Карабахе
15:00, 18 апреля 2026
Следствие сообщило об уголовном деле против задержанных у суда сторонников Карапетяна
Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
19:09, 17 апреля 2026
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

Уборка пляжа в Анапе. 15 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15697
17 апреля 2026, 16:31
247 тонн загрязненного грунта собрано в Анапе после разлива нефтепродуктов

Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.primeminister.am/
17 апреля 2026, 13:30
Пашинян призвал не допустить оппозицию в парламент

Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр видеосюжета "Первого канала".
17 апреля 2026, 00:44
Озвучены размеры компенсаций за утрату жилья при наводнении в Дагестане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
