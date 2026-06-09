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10:38, 9 июня 2026

Жители Гуково записали видеообращение к властям с требованием прекратить закрытие детсадов

Жители Гуково записывают видеообращение к властям. Кадр из видео https://vk.com/wall521404728_1525

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Гуково жители поселка шахты "Антрацит" записали коллективное видеообращение к властям с требованием прекратить закрытие детсадов в городе. Отдел образования пояснил, что это делается в целях оптимизации учреждений и экономии средств.

Жители поселка шахты "Антрацит" в городе Гуково Ростовской области записали видеообращение, в котором потребовали от властей не закрывать детский сад "Родничок".

Ролик с обращением на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 8 июня опубликовала жительница Гуково Светлана Авдеева.

На кадрах показано несколько десятков жителей с детьми. "Мы уже смирились с тем, что у нас нет дорог, нет воды, но так как у нас ликвидируются детские сады <…>, наш садик уже девятый", – отметила одна из жительниц поселка.

Хотя детский сад не новый, он находится в хорошем состоянии и имеет удобное расположение, сказала другая местная жительница. "Садик теплый, садик очень уютный. Другого садика мы не хотим", – подчеркнула она.

Женщина пояснила, что те детсады, в которые чиновники предлагают перевести детей, находятся на расстоянии более двух километров, в то время как "Родничок" расположен в 1,5 километра от той части поселка, где живет ее семья. "Не все родители у нас имеют транспорт <…>. Мы просим, чтобы в нашем городе прекратилось закрытие детских садов", – заключила она.

Если "Родничок" будет закрыт, то права на дошкольное образование будут лишены 33 ребенка, которые посещают этот детсад, отметила еще одна жительница поселка.

В "Родничок" ходят в том числе дети с аутизмом. "В другой садик такой ребенок не пойдет, потому что в этот садик он привык ходить с самого маленького возраста, его знают воспитатели, и он уже к ним адаптирован", – пояснила еще одна участница видеообращения.

"Пожалуйста, не лишайте ребенка детского сада", – подчеркнула она.

Ситуация с закрытием детсадов в Гуково вызывает возмущение местных жителей. В городе ранее была закрыта Станция юных техников. Позже власти планировали закрыть детсад "Росинка", но затем отказались от этих планов. Теперь чиновники решили закрыть детский сад № 6 "Родничок", отметила 8 июня Rostovgazeta.ru.

На 10.35 мск 9 июня на сайте администрации Гуково нет комментариев относительно видеообращения жителей с требованием прекратить закрытие детсадов. Однако сайте администрации есть документ с пояснениями о том, почему власти приняли решение закрыть детсад "Родничок".

Власти Гуково приняли решение ликвидировать детский сад № 6 "Родничок" в целях экономии средств. В городе в последние годы наблюдается убыль детского населения: за три года его численность уменьшилась на 2074 человека. Также в Гуково остается актуальной проблема неукомплектованности дошкольных образовательных организаций. Деньги, сэкономленные за счет ликвидации "Родничка", планируется направить на оснащение других дошкольных учреждений, сказано в документе, опубликованном на сайте отдела образования администрации Гуково.

"Кавказский узел" также писал, что несколько лет назад жители Гуково пожаловались на отсутствие детсада и пункта медпомощи. 11 декабря 2022 года они провели сход, на котором рассказали, что в микрорайоне Алмазный-2 уже несколько лет не работают детсад и фельдшерско-акушерский пункт, а местные власти не решают проблему.

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Автор: "Кавказский узел"

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